Иркутские бизнесмены – о пользе семинара «Адизес. От теории к практике»

Новый взгляд на знакомые вещи, поверка своей интерпретации или один сплошной инсайт? Как восприняли работу с консультантами «Адизес Бизнес Консалтинг» владельцы и руководители иркутских компаний? И готов ли региональный бизнес объединяться во имя развития Сибири?

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«Изменения – неотъемлемая часть жизни»

Вячеслав Заяц, генеральный директор ООО «Сибирское товарищество»:

– Про Институт Адизеса я слышал давно, так что меня впечатлила не столько новизна информации, сколько ее компоновка. Все процессы и понятия сначала были разложены на составляющие, а потом собраны воедино и объяснены, подготовлены к использованию как инструмент для внедрения изменений в компании. Это понравилось больше всего.

Изменения – это неотъемлемая часть жизни, но внедрять их нужно взвешенно. Поэтому есть о чем посоветоваться с тренерами. Подумаем, с чего можно было бы начать, в том числе в свете произошедших перемен в структуре нашего бизнеса.

Бизнес-сообщество – это хорошая идея. Коммуникации нас развивают, и в своем кругу мы сможем общаться на темы, которые обычно не доходят руки поднять в бизнес-пространстве. У меня есть определённый круг людей, мнению которых я доверяю, с которыми встречаюсь, чтобы «прочистить мозги», поделиться чем-то своим. Подобные встречи для меня – своего рода учеба.

«Все три дня – один большой инсайт»

Александр Новолодский, генеральный директор группы компаний «МедСтандарт»:

– Спасибо ИНК-Капитал за возможность прикоснуться к новому. Технология Адизеса меня давно интересовала, и в компании мы внедряли ее элементы. Но интенсив дал более глубокое раскрытие темы, а главное – правильное понимание Адизеса. Читая книги, ты все равно интерпретируешь информацию по-своему, а здесь мы получили исходное видение автора.

По большому счету, все три дня стали одним большим инсайтом. Например, взгляд на компанию через призму кода Адизеса, на подбор сотрудников, исходя из того, какие из функций – производительность, администрирование, предпринимательство, интеграция – нужно закрыть. Подход к мотивации: важно не столько мотивировать сотрудников, сколько не демотивировать их. Кроме того, мы получили много небольших, но очень практичных инструментов, которые позволяют реализовать элементы управления по Адизесу.

Теперь предстоит «докрутить» те элементы, которые в нашей компании уже внедрены, выстроить их так, как предлагает сам Адизес. Да, потребуется время, чтобы коллектив выдержал нагрузку изменений, но то, что полученные знания будут применены на практике, – это точно.

Идея бизнес-сообщества, озвученная во время интенсива, – классная. Такое общение позволяет поверить и расширить свои горизонты понимания бизнеса. Через «Высшую лигу» мы сможем лучше понимать, кто мы в регионе, что мы можем привнести, как помочь области, ее людям развиваться.

«Процесс трансформации не заканчивается»

Сергей Костюков, основатель ОАО «Байкалкварцсамоцветы», советник генерального директора:

– Методик управления бизнесом довольно много. Но почти все они достаточно тяжело применимы в управлении. Методика Адизеса же помогает быстро понять и вникнуть в суть того, как распознать личность и как распознать бизнес. Всего четыре «витамина» – и, в зависимости от того, как их расставишь в функционале, ты определяешь положение своей компании и стиль управления.

Я давно занимаюсь и управлением, и структурированием компаний – этот процесс не может быть законченным, он всегда в трансформации, а менять всегда очень сложно. В том числе из-за внутреннего сопротивления сотрудников. Но внедрить именно этот метод мы попробуем однозначно. Это познание достаточно простое, в том числе и для коллектива, что важно. Конечно, любой инструмент надо «подержать в руках», привыкнуть к нему, и потом уже начать использовать.

Что касается бизнес-сообщества, то это идея давно назревшая, Иркутск к ней уже несколько раз подходил. Собрать такое сообщество, с одной стороны, просто: все готовы, все заряжены на встречи, с другой стороны, сложно – из-за занятости руководителей. Но я думаю, что все возможно, тем более, что прозвучала идея собираться и семьями, чтобы по-новому взглянуть на наши красивые места.

«Работать с практиками – большое удовольствие»

Михаил Сигал, генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск»:

– Я знаком с описанием жизненных циклов компаний Ицхака Адизеса, это известная его работа. Сформулировать методологию в целом, аналитику и построение внутренних процессов мотивации столь структурно, столь глубоко возможно только практику – человеку, который погружён в эти процессы, чувствует их на кончиках пальцев. Когда я учился в институте, мне всегда доставляло удовольствие изучать предмет, преподаватель которого был практиком. И все три дня интенсива я вспоминал это чувство, потому что мы общались с практиками, знакомились с практическим применением методики.

Приятно констатировать, что в нашей компании некоторые процессы выстроены именно так. Но, конечно же, огромный пул вопросов остается и требует осмысления для внедрения.

Идея создания бизнес-сообщества мне импонирует: всегда приятно пообщаться с успешными, умными людьми. Послушать их, поделиться каким-то своим опытом. Я уверен, что получится не просто очередной бизнес-клуб, а команда единомышленников, которые будут мыслить и работать в одном направлении.