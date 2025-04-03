НДПИ: как избежать миллионных доначислений. ВС Консалт, – о защите прав недропользователей в налоговых спорах

Нефть, газ, уголь, золото, щебень – в Иркутской области добывают самые разные полезные ископаемые. Налоговые органы не обходят такие предприятия вниманием. «Вопросы со стороны государства к добывающей отрасли возникают постоянно, и бизнесу не всегда есть что на них ответить, – говорит руководитель ВС Консалт Олег Кривозубов. – Учитывая рост таких случаев, мы запустили новое направление в компании – защита прав недропользователей в налоговых спорах. Наши специалисты, не побоюсь сказать, – одни из лучших по региону, если не по стране». Новое направление в ВС Консалт возглавил опытный юрист Роман Романенко. С ним мы и поговорили о том, какие претензии чаще всего предъявляет государство к добывающим компаниям и как бизнесу не пострадать в спорах с налоговиками.

Роман Романенко, Олег Кривозубов. Фото А. Федорова

«Добывающие компании – в зоне риска»

Внимание государства к добывающей отрасли в нашей стране всегда было пристальным. Регулярные камеральные проверки, выездной налоговый контроль – привычная реальность для недропользователей, добывающих нефть, газ, уголь, золото. С 2022 года интерес контролирующих органов резко вырос и по отношению к компаниям, работающим с общераспространенными полезными ископаемыми.

– Щебень признали объектом налогообложения по НДПИ – начались доначисления. Проблема в том, что понятная правовая позиция в этом вопросе и установленный алгоритм работы по НДПИ по-прежнему отсутствуют. Недропользователь считает по-своему, налоговый орган – по-своему. Споры возникают постоянно, – рассказывает Роман Романенко.

«В документах одно – на деле другое»

НДПИ, напоминает наш собеседник, – это сложный налог, который является, по сути, рентным платежом. Его недропользователи уплачивают государству за изъятие природных ресурсов.

– Палитра полезных ископаемых в нашей стране и в регионе представлена достаточно широко. Это уголь, драгоценные металлы, нефть, газ, общераспространенные полезные ископаемые – всего и не перечислить, – говорит юрист. – И у каждого вида – своя технология добычи. Важно, что все этапы добычи, начиная от извлечения минерального сырья из недр и заканчивая получением итогового продукта, должны быть отражены в проектной документации недропользователя, которая разрабатывается применительно к конкретному месторождению.

И здесь, по словам Романа, кроется первая потенциальная проблема. Если при добыче полезного ископаемого предприятие как-либо отступает от проектной документации, это дает повод контролирующим органам сделать вывод о нерациональном использовании недр. Предприятие, во-первых, могут привлечь к ответственности по статье 8.10 КоАП РФ. А во-вторых – доначислить НДПИ по мотиву допущения сверхнормативных потерь.

– При существующем нормативном урегулировании любые изменения в способах, месте добычи полезного ископаемого должны отражаться в проектной документации – важно своевременно вносить все необходимые корректировки, – предостерегает юрист.

«Отчетность с погрешностью»

Кроме этого, недропользователи ежегодно отчитываются о результатах добычи, погашенных запасах и величине потерь, предоставляя государству геологическую отчетность. Ее, в свою очередь, оформляют на основании первичной документации добытчиков. К ней могут относиться маркшейдерские справки, акты плавок катодного осадка, справки аффинажного завода и т.д.

– Законодательно перечень таких первичных документов не установлен, и он может различаться – в зависимости от специфики недропользователя, – говорит Роман. – Оформление такой документации может опираться на непосредственные измерения физических показателей (например, подсчет веса или объема рудной массы) или на использование иных – условных, но технологически обоснованных расчетов (например, по расчетному содержанию полезного компонента в рудной массе).

Это, по словам юриста, тоже является проблемой, поскольку условное измерение может приводить к различным погрешностям с накопительным эффектом. Негативные последствия могут сказаться уже после того, как недропользователь добросовестно отчитается в налоговый орган.

– Сроки сдачи геологической отчетности – один раз в год, а налоговый период по НДПИ – каждый месяц, – поясняет эксперт. – Это может привести к тому, что по итогам года, когда будут выявлены погрешности расчетов, возникнет разрыв между данными, указанными в геологической отчетности и в налоговых декларациях недропользователя. А это – потенциальные вопросы со стороны налогового органа.

«Проверки – круглый год»

Трудностью, по словам Романа Романенко, является и оформление первичной документации, опосредующей добычу полезного ископаемого. Как такового ее перечня нет. Нередко недропользователи разрабатывают документацию самостоятельно, исходя из специфики своего производства.

– Порой это влечет непонимание в налоговом органе – какие документы истребовать в ходе проверки? Следует отметить, что особенностью камеральной проверки по НДПИ является то, что у налогового органа широкие полномочия: он вправе истребовать у налогоплательщика любые документы, являющиеся основанием для исчисления и уплаты налога: лицензии, первичные документы, учетные документы по золото-приемной кассе и т.д.

Именно поэтому проведение камеральных проверок по НДПИ обычно характеризуется объемными и неоднократными (в том числе уточняющими) требованиями у налогоплательщика различной документации.

– Учитывая, что налоговые декларации по НДПИ представляются каждый месяц, это порой приводит к фактически круглогодичной полноценной налоговой проверке недропользователя по НДПИ, – говорит Роман Романенко. – И это только в рамках обычной камеральной проверки! А ведь есть еще и выездной налоговый контроль…

Роман Романенко. Фото А. Федорова

«Решайте проблемы, пока их нет»

По словам юриста ВС Консалт, многие вопросы с налоговыми органами можно решить, не доводя дело до суда. В идеале обратиться к юристу еще до начала деятельности – получить консультацию, проверить проектную документацию, провести аудит. Конечно, при необходимости, юрист поможет и на других этапах: подготовит правовую позицию, представит интересы недропользователя в суде.

– Решать проблемы лучше, пока их нет. Но так, к сожалению, не работает: предприятия, как правило, обращаются за помощью, когда трудности с налоговыми органами уже начались. Но и в этом случае важно действовать оперативно. Как только налоговая начала проверку – обращайтесь к юристу. Практика показывает: очень многое можно решить в досудебном порядке. Не доводите дело до суда: это очень долго, нудно и затратно.

По словам Романа, специалисты ВС Консалт готовы защищать права недропользователей не только из Иркутской области, но и из других регионов России. Сегодня юристы могут решать очень многие вопросы дистанционно – даже суды иногда проходят онлайн.

Роман Романенко подчеркивает: когда речь заходит о налоговых спорах, крайне важно, чтобы вопросом занимался узкий специалист.

– Даже если в компании работает хороший штатный юрист, помощь квалифицированного специалиста извне – опытного, разбирающегося в специфике проблемы, – будет очень кстати. Налогообложение само по себе – узкая специализация. А НДПИ – это специализация в специализации, – говорит эксперт.

1. Когда возникает обязанность по уплате НДПИ?

Обязанность возникает при выполнении двух условий: добыча минерального сырья и его доведение до стандарта, указанного в проектной документации. Например, золотосодержащая руда становится объектом налогообложения после переработки в лигатурное золото. Щебень – после дробления горной массы. Если сырье продано до переработки, НДПИ начисляется в периоде реализации.

2. От чего зависит размер налога?

Размер НДПИ зависит от объема добычи и цены реализации. Даже если продана часть сырья, стоимость применяется ко всему объему (с учетом содержания полезного компонента). При отсутствии реализации налог рассчитывается по себестоимости.

3. Есть ли какие-то преференции?

Да, есть. Во-первых, нулевая ставка применяется при нормативных потерях при добыче. Превышение норм облагается налогом. Второй пример – добыча из отвалов: если технология позволяет извлечь полезный компонент, ставка будет 0%. Если сырье ранее облагалось НДПИ (даже по нулевой ставке), возможна полная льгота.

«Налоговая передумала – производство прекратили»

Как говорит Роман Романенко, доначисления по НДПИ – частая история. Например, в Забайкальском крае был случай, когда недропользователь включил золотосодержащую руду в уставный капитал. «Он думал, что это не объект налогообложения, налоговая же посчитала иначе. Итог – 165 млн рублей к доначислению».

Бывают и другие ситуации. Например, одно из золотодобывающих предприятий списало запасы с Госбаланса: казалось, что все добыто. «Но время шло, технологии менялись – в итоге недропользователю удалось добыть золото из отходов, – рассказывает Роман. – Налоговый орган посчитал, что это новые запасы и применять к ним нулевую ставку нельзя. Судебные разбирательства, экспертизы длились не один год – в итоге Верховный суд принял сторону недропользователя, но времени и нервов было потрачено немало».

Еще один кейс – из недавней практики Романа Романенко в ВС Консалт. «К нам обратился недропользователь, который добывал общераспространенные полезные ископаемые: песок и, как посчитал налоговый орган, щебень. Налоговая провела расчет и доначислила внушительную сумму. Мы помогли предпринимателю в подготовке правовой позиции. В итоге налоговый орган сам отменил свое решение, и производство по делу было прекращено».