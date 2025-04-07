Стильным быть не дорого, а интеллектуально. Лора Кузнецова, имиджмейкер-психолог

Продолжаем новую рубрику «ДНК стиля» с имиджмейкером-психологом Лорой Кузнецовой. В прошлом выпуске

эксперт объяснила, почему стиль выгоднее трендов. Сегодня мы попросили Лору подтвердить – или опровергнуть – некоторые распространенные тезисы о стиле и деньгах.

Тезис №1. «Быть стильным – дорого»

– Это миф и иллюзия.

Стильным быть не дорого, стильным быть интеллектуально. Можно ли одеваться в дорогих бутиках и быть стильным? Да. А можно и нет. Стиль не связан с бюджетом, он связан с вашей насмотренностью и в первую очередь – с вашим знанием себя и согласием с собой. Часто стремление выглядеть дорого оборачивается безвкусным собранием на себе известных брендов.

Стиль – это вообще не про деньги. Какой-то элемент вашего гардероба может быть из масс-маркета, что-то может быть актуальным и современным, а что-то – винтажным. Медленная мода – это здорово. Я, например, фанат винтажа, у меня в студии есть свой «Винтажный уголок». Качество тканей, дизайн этих изделий по-настоящему удивляет и восхищает!

Я всегда ратую за то, чтобы обувь была высококачественной и, по возможности, дорогой. А аксессуарный ряд, украшения – хорошо, когда вы надеваете их, и непонятно, сколько это стоит, но выглядите вы при этом потрясающе, сногсшибательно. Гораздо хуже, когда вы гонитесь за дорогими брендами. Сейчас огромное количество реплик и даже фейков. Все это еще больше вас «удешевляет», потому что показывает вашу напряженность и тревогу по поводу своей актуальности.

Тезис №2. «Гардероб – это инвестиция»

– Это правда.

Конечно, вы можете покупать себе футболки в масс-маркете и менять их несколько раз за сезон, но вообще гардероб – с возрастом, по крайней мере, точно – должен быть инвестицией. Если вы транслируете себя через внешний вид, если вы формируете его как свою вторую кожу, то выбирайте то, что вас достойно: качественные ткани и крой, интересные форматы, то, что будет отражать ваш внутренний мир.

Все мы разные. У некоторых гардероб может быть очень функциональным и минималистичным. Есть какая-то выверенная капсула – и человеку с ней хорошо, больше не нужно. Мой гардероб, например, – избыточный: я люблю декорировать себя, украшать, коллекционирую винтажные жакеты – у меня их около тридцати. И мне хорошо так. У каждого будет абсолютно свой формат. Не верьте никому, кто говорит, как должно быть верно. И не надо выбрасывать вещь, если вы ее год не носите. Подождите.

Тезис №3. «Спонтанный шопинг – деньги на ветер»

– Да, это так.

Спонтанный шопинг – зло. А еще – сигнал о психологическом дискомфорте. Почему люди отправляются за покупками? Потому что хотят получить быстрый дофамин, снять тревогу, успокоить себя, привести в норму. Усмиряют, компенсируют через шопинг дефицит чего-либо в своей жизни: определенных чувств, эмоций, состояний. Но не лучше ли потратить деньги на хорошего психолога, чем на вещи, которые вы не будете носить?

ЛАЙФХАК

«Не покупайте сразу»

В примерочной снимите себя на видео. Наш мозг, в зависимости от настроения, освещения примерочной, воспринимает нас часто необъективно, не такими, какие мы есть на самом деле. Когда вы снимаете себя на видео, вы получаете хоть какую-то

реальную картинку.

Не покупайте вещь сразу – дайте себе время. А если она вызывает хоть какие-то сомнения, не берите: скорее всего, она не ваша и носить вы ее не будете, даже если продавцы-консультанты, ваша подруга и стилист уверяют, что она вам идет. Помните, вы – главный человек в своем гардеробе, и вам решать!

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