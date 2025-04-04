Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Как «не потеряться» на рынке. Глазная клиника «МедСтандарт» подтвердила соответствие международному стандарту качества

Пять лет назад в глазной клинике «МедСтандарт» начался процесс  внедрения системы менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015. «Это был сложный, но стратегически правильный путь развития компании», – отмечает генеральный директор ГК «МедСтандарт», врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Новолодский. Сертификат ISO 9001:2015, полученный в 2022 году, медицинская организация неоднократно подтверждала в ходе проверок, и в этом году вновь успешно прошла аудит на соответствие системы менеджмента качества компании международному стандарту. Что значит это событие для глазной клиники и её пациентов, иркутским СМИ рассказали представители ГК «МедСтандарт» и ассоциации по сертификации «Русский регистр». Газета Дело записала основные тезисы.

<p>Фото Д. Дмитриева</p>

Фото Д. Дмитриева

«Главная цель сертификации – безопасность пациентов»

Как рассказал Александр Новолодский, любое изменение системы, в том числе внедрение стандартов – это воля руководителя, потому что без лидера, без включения в процесс руководителя, невозможна реализация такого большого проекта, как выстраивание системы менеджмента качества компании.

– Пять лет назад мы приняли решение, что для дальнейшего развития глазной клиники необходимо внедрить в её деятельность систему менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001:2015, которая позволяет систематизировать деятельность компании, стандартизировать подходы к оказанию услуг, постоянно улучшать их качество и повышать безопасность для пациентов.

Сначала все процессы в компании мы проработали самостоятельно, подготовили к изменениям коллектив, а потом пригласили консультанта по внедрению системы менеджмента качества Надежду Князюк, сотрудничество с которой  позволило выполнить все требования международной организации стандартизации за достаточно небольшой срок и без замечаний. Выстроенная в итоге система управления качеством была неоднократно подтверждена сертификационными и инспекционными аудитами. В этом году мы ещё раз успешно прошли сертификационный аудит и подтвердили соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

И это – реальное доказательство того, что наша глазная клиника оказывает действительно качественные и безопасные услуги. То, что мы на сегодняшний день стали лучше, чем были четыре года назад, мы видим и по нашим финансовым показателям, по количеству оказанных услуг, по обратной связи от пациентов.

Выстроить систему менеджмента качества было нашей важной стратегической задачей. Мы её достигли – на сегодняшний день в Иркутской области глазная клиника «МедСтандарт» является одной из очень немногих компаний медицинского профиля, обладающих признанным во всём мире сертификатом ISO 9001:2015. И теперь нам нужно идти в детализацию процессов и их глубокую проработку.

<p>Фото Д. Дмитриева</p>

Фото Д. Дмитриева

В частности, мы уже начали внедрять требования, соответствующие международному стандарту ISO 7101:2023, который устанавливает требования к системам менеджмента качества организаций здравоохранения. В настоящий момент этот стандарт проходит адаптацию к российским условиям, и компания «МедСтандарт» принимает в этом процессе активное участие как член подкомитета «Менеджмент организации здравоохранения» технического комитета по стандартизации Российской Федерации. По завершении внедрения ISO 7101:2023 мы планируем провести сертификацию на соответствие этому стандарту всех подразделений, входящих в состав группы компаний «МедСтандарт».

Также мы в этом году выходим на новую сертификацию стандарта сервиса, который является важной составляющей в медицине. В России эту сертификацию прошли единичные компании. Мы внедряем и другие стандарты, в частности информационной безопасности, то есть выстраиваем интегрированный менеджмент.

Кроме этого, мы поэтапно вводим в деятельность компании систему бережливого производства и планируем войти в национальный федеральный проект «Производительность труда».

Все процессы сертификации – это в первую очередь фокусировка на пациенте, на его потребностях и ценностях. Это наш приоритет, возведённый в идеологию и прописанный в нашей миссии: «Профессионально заботимся о Вас и Вашем здоровье. Безопасность и комфорт человека – в центре нашего внимания. Нам доверяют».

<p>Фото Д. Дмитриева</p>

Фото Д. Дмитриева

«Сертификат ISO – гарантия услуг стабильно высокого качества»

Заместитель генерального директора по качеству, врач-офтальмолог высшей категории Наталья Шавырина отметила, что наличие сертификата ISO 9001:2015 – это гарантия того, что в условиях конкурентной среды глазная клиника «МедСтандарт» стабильно оказывает пациентам услуги очень высокого качества.

– Во-первых, сертификат ISO подтверждает высокий профессионализм всех сотрудников и то, что они систематически повышают свою квалификацию. Наши доктора участвуют в многочисленных российских конференциях, в том числе с международным участием, выступают с докладами, обмениваются опытом с коллегами. Помимо обязательной аккредитации раз в пять лет, мы проходим интенсивное внутреннее обучение на базе корпоративного университета. У нас разработаны матрицы компетенций, в соответствии с которыми каждый сотрудник должен обладать определёнными профессиональными навыками, навыками по безопасности и сервисному сопровождению. Также у нас выстроена система наставничества, которую мы разработали самостоятельно более семи лет назад и постоянно совершенствуем.

Во-вторых, сертификат подтверждает, что наша клиника оснащена современными моделями высокотехнологичного оборудования: ежегодно мы инвестируем в него более 100 миллионов рублей. У нас всегда есть дублирующее оборудование, чтобы исключить возможность каких-либо проблем в процессе оказания медицинских услуг.

<p>Фото Д. Дмитриева</p>

Фото Д. Дмитриева

В-третьих, наличие сертификата говорит о том, что в клинике чётко налажена обратная связь с пациентами, поскольку основной постулат системы  менеджмента качества – ориентация на потребителя. Мы слышим наших пациентов, видим каждый отзыв на разных площадках, сами активно собираем устные и письменные обращения. Каждый пациент, который проходит обследование или хирургическую операцию в «МедСтандарте», может дать оценку нашей работе в автоматизированном режиме. Все отзывы мы внимательно изучаем, выявляем наши слабые места и прорабатываем эти моменты. Один из основных принципов нашей работы: если у пациента есть вопросы, мы должны сразу выйти с ним на связь, ещё раз всесторонне его проинформировать. Причём это делает не какой-то специально обученный человек, в процессе участвуют все сотрудники: лечащий врач, медицинская сестра, администратор, заведующий отделением. Мы не боимся выходить на связь с пациентом и решать его проблемы.

Кроме этого, в системе менеджмента качества очень важна система внутреннего контроля, поэтому у каждого нашего сотрудника есть чек-лист, по которому он работает, и выстроены проверочные процессы, которые проводят старшие медсёстры, врачи, руководители подразделений.

Более того, стандартом ISO 9001:2015 предусмотрены регулярные проверки и аудиты, которые являются для нас постоянным стимулом совершенствовать систему управления качеством.

Результат внедрения системы управления качеством мы всегда оцениваем в цифрах, причём этот процесс исключает человеческий фактор, так как полностью оцифрован. Так, за последние пять лет у нас уменьшилось количество несоответствий при оказании медицинской помощи, сократилось время ожидания приёма пациентов, улучшилось информирование пациентов, выросла удовлетворённость и лояльность и, соответственно, рейтинг «МедСтандарта». И как общий итог – рост финансовых показателей.

<p>Фото Д. Дмитриева</p>

Фото Д. Дмитриева

«Международные стандарты обеспечивают конкурентоспособность»

Сертификацию по международному стандарту качества ISO 9001:2015 глазная клиника «МедСтандарт» прошла в ассоциации «Русский регистр» – крупнейшей международно признанной российской сертификационной и экспертной организации.  Она компетентна проводить аудиты по сертификации в различных направлениях деятельности, в том числе в медицинской сфере.

Как рассказал руководитель Иркутского филиала «Русского регистра», доктор технических наук, профессор Павел Лонцих, система международных стандартов ISO, которая появилась в мире 1946 году, прежде всего, обеспечивает конкурентоспособность предприятия.

– Внедрение международных стандартов качества в деятельность компании помогает ей «не потеряться» на рынке и реализовывать свою политику и цели так, чтобы потребители, получая услуги, говорили: «Да, мы удовлетворены, да, эта компания лечит, торгует, кормит лучше всех».

ISO 9001:2015 является самым востребованным и используемым в мире стандартом в области систем менеджмента, который позволяет структурировать внутреннюю систему управления за счет формирования внутри организации чётких бизнес-процессов, распределения ответственности и полномочий.

<p>Фото Д. Дмитриева</p>

Фото Д. Дмитриева

В ходе сертификационного аудита мы не только определяем, соответствует ли компания требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2015, но и выясняем, насколько повышается её значимость на рынке, что соответствует принципам менеджмента качества и позволяет видеть, как компания растёт и развивается. Ведь можно быть самой хорошей клиникой на улице Советской, а можно – самой хорошей клиникой в России.

Наталия Яськова

Глазная клиника «МедСтандарт»

г. Иркутск, ул. А. Невского, 23,
тел. 7 (3952) 48-57-13.

www.хирургия-глаза.рф

Группа компаний «МедСтандарт» присутствует на рынке медицинских услуг 10 лет. В её состав входят семь компаний разных направлений: офтальмология, онкодерматология, продажа оптики, а также медицинского оборудования и расходных материалов. В 2024 году были созданы компании образовательного направления – «Университет группы компаний «МедСтандарт» и по поставке и изготовлению медицинской специализированной одежды – «МедСтандарт Стиль».

Читайте также:

Иркутские бизнесмены – о пользе семинара «Адизес. От теории к практике»
3 апреля 2025
«Нам есть чем гордиться». Специалисты ГК «МедСтандарт» о цифровизации медицинских услуг и бизнес-процессов
26 декабря 2024

ГК «МедСтандарт» имеет межрегиональный статус, так как оказывает высокотехнологичную офтальмологическую помощь в двух крупных клиниках в Иркутске и Красноярске.

За десять лет в глазной клинике «МедСтандарт» было принято более 150 тысяч пациентов:  ежегодно проводится порядка 10-15 тыс. обследований пациентов и 12-14 тыс. различных операций. Помощь получают жители Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краёв, Томской и Новосибирской областей.

Реклама. ООО "ГК МЕДСТАНДАРТ". МЕДСТАНДАРТ erid:2VfnxvixNsr

<p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p> <p>Фото Д. Дмитриева</p>
/ Газета Дело /
Материалы сюжета "МедСтандарт":
Все материалы сюжета (7)

Другие материалы рубрики «Иркутская область»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело