«Такой звездный состав собирается не на каждом столичном форуме»

Уровень эстетической медицины в России вполне конкурирует с мировым, а научная программа крупнейших косметологических форумов страны оказывается интереснее и насыщеннее иных международных мероприятий, отмечает Эльмира Сатардинова, идейный вдохновитель и научный руководитель проекта «Сияние Байкала», руководитель компании «Сатэль» и Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины (БАСЭМ). Приятно, что профессиональное сообщество признает Всероссийский конгресс врачей-косметологов, который проходит в Иркутске раз в два года, важным событием. О том, как создать масштабный конгресс, на который приезжают светила отрасли и что интересует врачей сегодня, Эльмира Сатардинова рассказала нашему изданию.

Эльмира Сатардинова, идейный вдохновитель и научный руководитель проекта «Сияние Байкала», руководитель компании «Сатэль» и Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины (БАСЭМ). Фото: Андрей Фёдоров

Всероссийский масштаб с международным участием

Эльмира Евгеньевна, завершился уже десятый конгресс врачей-косметологов. Как меняется год от года география, количество участников события, его формат?

– Мы начинали в 2010-2012 годах с уровня городского мероприятия. Постепенно выросли до регионального. А в 2017 году наш проект «Сияние Байкала» впервые стал событием федерального масштаба. Сегодня это большой Всероссийский конгресс, собирающий врачей-косметологов со всей страны – от Хабаровска и Владивостока до Пятигорска и Ростова-на-Дону, от Тюмени до Москвы и Санкт-Петербурга. И даже из-за рубежа – в этот раз у нас были спикеры и участники из Казахстана. В общей сложности около 500 человек приехали к нам в этом году. А поскольку мы предусмотрели и онлайн-формат, и запись мероприятия, то итоговый охват будет еще больше.

С лекциями и мастер-классами на «Сиянии Байкала – 2025» выступили около 50 экспертов. И это действительно звездный состав – такой не всегда собирается даже на столичных мероприятиях. А к нам приезжают, потому что здесь сложилась совершенно невероятная атмосфера. Наш профессиональный конкурс в этом году также обновил рекорд: было подано 163 заявки в четырех номинациях. Жюри допустило к участию 93 врачей, а до финала дошли 13 человек, в том числе участница из Казахстана.

Программа проекта впечатляет своей насыщенностью. Какие идеи вы в нее закладываете?

– Научным руководителем проекта являюсь я. Многолетний опыт работы в косметологии, опыт выступлений, участия во множестве профессиональных форумов дает возможность создать событие, которое в первую очередь интересно и полезно нам самим – специалистам, имеющим врачебную квалификацию. Наш конгресс – именно для врачей.

При этом, конечно, наша задача – показать главные тренды в косметологии. Например, сейчас актуальна тема регенерации тканей. Если раньше косметология действовала в формате «улучшательства» внешности, изменения форм, то сейчас мы работаем над сохранением собственных резервов человека, чтоб он мог как можно дольше жить на своих ресурсах.

Каких принципов вы придерживаетесь, составляя программу «Сияния Байкала»?

– Мы выстраиваем ее с упором на клиническое мышление, которое прививают в медицинских университетах.

Например, одномоментно в зале демонстрировались на одном экране – трансляция из нашей клиники, где работали эксперты и показывали новые техники коррекции лица, на другом экране – прямой эфир из Москвы, с площадки МГИДО, где анатомы показывали анатомическую диссекцию. Такой формат дал глубокое понимание для врачей-слушателей, на каком анатомическом уровне работает врач-эксперт, показывающий свою работу, так как анатомы демонстрировали на подготовленном диссекционном биоматериале все анатомические образования той зоны, в которой шла манипуляция.

Это дало наглядное понимание, что необходимо учитывать при коррекции.

Технически и организационно это большая работа всей команды проекта, и, на мой взгляд, мы справились с таким новым форматом подачи информации блестяще. Понимание анатомии, морфологии и физиологии тканей – это как раз уровень врачей, так как косметология – это врачебная специальность, и мы – за профессиональный и легитимный подход в эстетической медицине.

Конечно, важно, чтобы косметологи могли программно подходить к коррекции внешности. Потому что пациент обычно приходит с запросом на то, что ему важнее в моменте, и не всегда видит картину в целом. Врач должен ее узреть и донести до человека. Поэтому логику сессий на форуме мы построили таким образом, чтобы охватить этап за этапом весь процесс работы с пациентом: подготовка тканей, насыщение ее определенными веществами, корректировка внутренних дефицитов, аппаратные методики и уже в финале – косметологические процедуры.

Красота через здоровье

Получается, косметолог сегодня не просто выполняет процедуры по желанию клиента. Он должен предвидеть многое, принимать решения, держа в уме массу вводных. Ему нужно работать в тандеме с врачами других специальностей – гинекологами, эндокринологами, неврологами... На ваш взгляд, готово ли профессиональное сообщество к такой смене формата?

– Эстетическая медицина в России бурно развивается. Если раньше мы ездили учиться в Европу, то сейчас можно смело сказать, что европейские конгрессы по контенту, по научной составляющей выглядят скромнее российских. Все-таки в нашей стране востребованность услуг по улучшению внешности намного выше. А это дает импульс развитию междисциплинарных знаний. Так что да, я считаю, что наше профессиональное сообщество прошло серьезную эволюцию.

Свою роль играет еще и то, что к косметологу приходят не только относительно молодые и заведомо здоровые люди. Зачастую проблемы с внешностью возникают из-за дефицитов, функциональных нарушений работы органов, гормональных сбоев. Например, причиной пигментации может быть банально сниженный уровень ферритина, гемоглобина, или проблемы с печенью и желчным пузырем, или нарушенный гормональный фон. Прежде чем косметолог начнет «стирать» пигментные пятна, нужно провести диагностику, исключить либо подлечить исходную патологию. Как правило, когда пациент возвращается здоровым, нам остается «дошлифовать» совсем немного.

Современная косметология – это уже не про «красивые губы и скулы». Это, прежде всего, качество жизни и красота через здоровье. Очень важно, чтобы врачи могли комплексно подходить к коррекции внешности пациента. Программа лечения может занять определенное время – и важно, чтобы в итоге был логический результат. Поэтому мы так и назвали основную тему конгресса в 2025 году – «Эко-Логичная косметология».

Помимо конгресса, проект «Сияние Байкала» включает еще и чемпионат. Одно из условий участия – врач должен в своих соцсетях показывать и рассказывать, как меняется внешность пациента. Зачем?

– Это история про популяризацию правильного отношения человека к себе: какие процедуры можно делать, каких результатов с их помощью можно добиться. Куда идти за красотой, чтобы экономия на качественных услугах не обошлась в итоге слишком дорого.

И она получила неожиданное, но вдохновляющее развитие: одна из участниц, которая соревновалась в номинации «Исцеление красотой», хотя и не прошла в финал, инициировала у себя в городе флешмоб помощи «социальным» пациентам. Потому что «Исцеление красотой» – это работа косметолога с теми, кто находится в сложной ситуации и не всегда может оплатить услуги клиник. С людьми после аварий, ожогов, прошедшими через многочисленные операции; с женами, вдовами и самими участниками СВО; с многодетными мамами и мамами особенных детей, с малоимущими семьями. На ее призыв откликнулись коллеги – и получилась целая акция.

Новый формат и новый ритм

За проектом «Сияние Байкала» стоит колоссальная организационная работа. Не можем не спросить: а зачем это лично вам?

– Каждый человек выбирает, чем он готов заниматься и ради чего. И это не только про бизнес. Деньги – это аплодисменты мира за наши действия. Это приятно, но я занимаюсь «Сиянием Байкала» еще и для того, чтобы улучшить знания врачей, в том числе в команде «Сатэль», показать свое видение, как должна развиваться косметология, подсветить то, чего не должно быть в нашей отрасли.

Если бы мы делали не то, что действительно нужно миру, наверное, у нас бы ничего не получилось. Но у нас получается. И это дает силы.

Есть ли силы на то, чтобы проводить конгресс каждый год, а не раз в два года?

– Мы давно получаем обратную связь, что надо делать «Сияние Байкала» ежегодно. Я согласна: если перерыв между событиями большой, потом сложнее запустить маховик снова. Гораздо проще делать это регулярно и ритмично. Поэтому мы придумали новый формат и новый ритм. Сохраню пока интригу, но будет интересно!

Елена Демидова

«Мы научились быть гибкими, не предавая своих ценностей»

Рынок косметологических услуг вырос со времен пандемии в полтора раза. В чем причина? Как изменилась отрасль за эти годы? Что помогло успешно адаптироваться к новым экономическим реалиям? И как обстоят дела с импортозамещением? Эльмира Сатардинова поделилась своим экспертным мнением о ситуации в отрасли.

Оборот рынка косметологических услуг с 2020 года вырос полтора раза. Растёт количество пациентов или только цены?

– Как показывает практика нашей компании, растет всё: и количество потребителей, причем среди них появляются и представители сильного пола, и среднее количество визитов на пациента, и средний чек. Цены тоже растут, поскольку косметология – это высокотехнологичная отрасль, а всё, что касается современного медицинского оборудования, не может стоить дешево: оно требует и высокой квалификации врачей, и тех-

обслуживания, и расходных материалов.

Два года назад мы обсуждали, как рынок адаптируется к постковиду, санкциям, волатильности валют. Сегодня можно сказать, что адаптация состоялась?

– Мы – я имею в виду косметологический бизнес в целом – научились быть гибкими, не предавая своих ценностей и своих целей. Конкретно в компании «Сатэль» мы усилили нашу команду топ-менеджеров, бизнес-процессы, моменты, связанные с внутренними информационными системами.

Насколько изменился рынок препаратов и оборудования за это время?

– Главная перемена – за два года (казалось бы, что можно сделать за такой срок?) российские производители вывели на рынок отечественное оборудование для лазерной, фототерапии. Сейчас отшлифовываются различные программы работы на нем. Появились свои препараты – очень интересные, можно сказать, уникальные. И это не «купи в Китае ингредиенты, смешай, наклей этикетку», а собственные разработки, свое высокотехнологичное производство. Уже есть опыт использования, видны результаты – благодаря им растет доверие пациентов к российским брендам. Надеюсь, это станет хорошим трамплином для развития полноценной косметологической индустрии в стране.