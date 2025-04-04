4 тренда современной косметологии

Косметология – и как наука, и как бизнес – переживает бурное развитие. Что сегодня находится в авангарде отрасли, как выбрать тактику работы с пациентом, как помочь ему сориентироваться в многообразии формул и методик – об этом и многом другом два дня говорили спикеры Х Всероссийского конгресса врачей-косметологов, который прошел в Иркутске в рамках образовательного проекта «Сияние Байкала». Мы выбрали несколько интересных трендов, о которых упомянули эксперты.

Фото: Андрей Фёдоров

Организаторы «Сияния Байкала» уделили большое внимание в научно-практической программе конгресса последним трендам: регенеративной косметологии с экологичным подходом к собственным резервам кожи и тканей пациента, анатомии лица с акцентом на особенности строения у разных морфотипов и т.д.

– С учетом стремительного развития аппаратных методов омоложения большую часть программы занимали доклады об инновационных методиках. Наши спикеры – это эксперты российского и международного уровня, которые формируют современные тренды развития косметологии, – подчеркнула идейный вдохновитель и научный руководитель проекта Эльмира Сатардинова.

Тренд №1. Системный подход к регенерации

На современном этапе развития индустрии работа косметологов уже не представляется без интегративной анти-age медицины, считает кандидат медицинских наук, врач-косметолог, врач-невролог, врач интегративной антивозрастной медицины, владелица собственной клиники Марина Рябус.

– Мы восстанавливаем кожу, восстанавливаем мягкие ткани лица, но для общего ощущения молодости и красоты очень нужна и важна энергия, которая с возрастом обычно снижается. Сегодня мы в России имеем возможность работать с новыми формулами, с интересными препаратами, причем за разумные деньги, которые дают нам возможность контролировать процессы старения очень глубоко, помогают осуществлять системные настройки организма вплоть до эпигенетического отката – поддерживать не только красоту кожи, волос, но и объем мышечной массы, эндокринную ось, энергетический потенциал наших пациентов.

Но мы не должны забывать о том, что при этом выходим уже в другую – междисциплинарную – область медицины. И без регулярных

чекапов и контроля за состоянием здоровья наших пациентов со стороны опытных гинекологов, эндокринологов, реабилитологов, терапевтов все эти новые интересные возможности не могут стать повседневной практикой косметологии. Поэтому, конечно, у каждого косметолога должен быть коллега-доктор, который будет в паре с нами вести пациентов.

Тренд №2. Glass Skin – эффект идеальной кожи

«Работа пластического хирурга не должна быть заметна», – так звучит основной запрос от пациентов, рассказала кандидат медицинских наук, пластический хирург, врач высшей категории, главный внештатный специалист по пластической хирургии Министерства здравоохранения Красноярского края, врач эстетической медицины, главврач и ведущий пластический хирург клиники effi Ирина Андриянова.

– Важно, чтобы лицо не было «уставшим» от вмешательств, не выглядело искусственным (а с каждым годом у нас будет все больше пациентов после «пластики»), чтобы человек смотрелся красивым, свежим, молодым. Сегодня в тренде Glass Skin – эффект идеальной кожи, гладкой, нежной, к которой хочется прикоснуться.

Идеальная кожа должна сиять. У взрослых людей от поверхности кожи отражается 5-7% света, остальное проникает в кожу, частично поглощается меланином и гемоглобином, а частично, рассеиваясь в подкожной жировой клетчатке, возвращается, давая желанное глубинное свечение. На этот процесс влияет рельеф кожи, гиалуроновая кислота различной молекулярной массы, которая распределяется в разных слоях кожного покрова, и – новая «мишень» красоты и молодости – жировая ткань, которую нужно беречь. Был период, когда мы довольно агрессивно к ней относились, но сегодня жировую ткань рассматривают как ресурс.

Чтобы добиться эффекта Glass Skin, косметолог должен подготовить кожу пациента к хирургическим вмешательствам. Нормализовать баланс мягких тканей, активизировать выработку волокон соединительной ткани, обеспечить стабильность физиологической регенерации. А после провести ее реабилитацию. Нужно выстраивать партнерство с хирургами – тогда пациенты будут довольны и благодарны.

Тренд №3. Перспективы ботулинотерапии

Ботулинотерапия лидирует среди нехирургических косметологических процедур во всем мире, занимая свыше 43% этого рынка, поделился врач дерматокосметолог, член экспертного совета по ботулинотерапии стран СНГ, председатель общественного объединения ботулинотерапии Республики Казахстан, медицинский директор специализированной клиники SMART Clinic Сергей Шелехов.

– Уже сегодня в руках врачей – больше 15 разных препаратов. И новые продолжают разрабатываться. На подходе и более сильные токсины, с более длительным эффектом. И «короткоживущие» – с быстрым началом действия, но и с недолгой продолжительностью работы, всего 2-3 недели. И в эстетической медицине, и в неврологии такой кратковременный эффект тоже бывает нужен. Есть рекомбинантные токсины – со стабильными свойствами, не зависящими от «характера» клостридии (бактерии, с помощью которой получают медицинские ботулиновые токсины – прим. ред.), и токсины-химеры – с нестандартными свойствами.

Наша клиника приняла участие в клиническом исследовании подобного препарата – он не вызывает миорелаксации, но имеет выраженный противоболевой эффект. Мы применяли инъекции для снижения у пациента сильнейших болей после обширного ожога. Через три дня боль снизилась на 80%. Представляете, каковы перспективы в недалёком будущем у этого направления? Гели и пластыри с ботулотоксинами уже проходят испытания.

Тренд №4. Особый подход к клиентам

С 2020 года все мы живем в условиях неопределенности, напомнил генеральный директор частной клиники effi Виталий Андриянов. По его словам, люди – и пациенты косметологов в том числе – испытывают страх перед будущим, не понимая до конца, как будут развиваться события дальше. На фоне этой неуверенности отрасль эстетической медицины вошла в экономику рационального выбора.

– Это значит, что каждый клиент хочет четко понимать, что он получит от той или иной услуги. И выбирает рационально. По статистике, 86% пациентов читают отзывы на клинику и врача, прежде чем прийти, 71% смотрят фотографии результатов той процедуры, на которую записываются.

Что делать косметологическим клиникам в этой ситуации? Нам надо учиться говорить простым языком, что бывает нелегко для врачей, убедительно доносить свои мысли, свои результаты и преимущества. Формировать такое информационное поле, которое будет убеждать пациента в том, что именно к нам нужно прийти. Да, придется выстраивать и гибкие условия по цене, но нужно создавать дополнительную ценность. Если ценность ваших услуг в глазах пациента будет значительно превышать сумму, которую за них нужно заплатить, то не нужно будет сваливаться в демпинг.

Елена Демидова