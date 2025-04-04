7 пугающих фактов о «сером» рынке косметологии

«Серый» рынок эстетической медицины достиг пугающих масштабов: по официальным данным, его доля эквивалентна 40% «белого» рынка, по неофициальным – почти 70%. Зачастую псевдокосметологи арендуют небольшие помещения, не соответствующие никаким санитарным и гигиеническим требованиям, работают без лицензий и профессионального оборудования, на нелегальных препаратах неясного происхождения, обещая изменить качество жизни через «уколы красоты» и «капельницы молодости». Что важно знать о нелегальном рынке эстетической медицины? И как не стать его жертвой? Об этом рассказала Эльмира Сатардинова, президент Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины, руководитель компании «Сатэль».

Фото: Андрей Фёдоров

1. Огромный оборот средств

По официальным данным, доля нелегальных медицинских услуг по профилю косметологии эквивалентна 40% «белого» рынка. По неофициальным – практически 70%.

– Национальная ассоциация клиник эстетической медицины считает, что «серый» рынок продолжит расти. Зная цифры легального оборота – 312 миллиардов рублей, можно представить, какие суммы идут мимо государства, мимо налоговых органов.

Фото: Андрей Фёдоров

2. Минимум контроля

Все, что связано с легальной медицинской деятельностью в сфере красоты, подчиняется строгим правилам и проверяется всеми надзорными и контролирующими органами. На медицинские учреждения мораторий на плановые проверки малого бизнеса не распространяется.

– Нелегалы же находятся в «слепой зоне». Их никто не проверяет, а пострадавший может обратиться за помощью разве что в полицию. Но она будет заниматься вопросом лишь в том случае, если нанесен тяжкий вред здоровью.

Даже если подпольный специалист и попадет в поле зрение государства, максимум, что ему грозит, – штраф в 2500 рублей. Для того, кто зарабатывает 20-30 тысяч в день, сумма не так уж и велика.

3. Реклама без ограничений

Пока реклама официальных медицинских организаций и их услуг предельно зарегулирована, объявлениями «серых» косметологов, занимающихся незаконной деятельностью, пестрят все соцсети и агрегаторы.

– Точно так же, как и рекламой каких-нибудь «двухнедельных онлайн-курсов по уколам красоты».

4. Мастера без профильного образования

Чтобы стать врачом-косметологом, надо 6 лет отучиться в медуниверситете, пройти 2 года ординатуры по дерматовенерологии и 576 академических часов профессиональной переподготовки по направлению «Косметология». В то же время, по данным опросов самозанятых в сфере красоты и здоровья, только 29% опрошенных получили высшее профильное образование, 20,4% не имеют профильного образования вообще, 28% прошли популярные курсы, и всего 19% – курсы с выдачей удостоверения государственного образца.

– Обучением псевдоспециалистов часто занимаются организации, не имеющие лицензии на образовательную деятельность и не требующие от своих слушателей профильного образования. Это уже само по себе огромный «серый» рынок.

Фото: Андрей Фёдоров

5. Опасные тренды «улучшайзинга» внешности

Перекачанные лица, мода на губы «уточкой», «плоский бант», огромные скулы и прочее – это все «серый» рынок. Такие тренды распространяются в интернете, и первыми их жертвами становятся молодежь и подростки.

– Одна из самых страшных, на мой взгляд, тенденций последнего времени – «уколи себя сам». Людям предлагают купить на маркетплейсах инъекционные препараты (а они там в свободном доступе), прочитать инструкцию, посмотреть ролик и поставить себе «укол красоты». Старшеклассницы делают инъекции в школьных туалетах!

Кроме того, сейчас очень активно пропагандируется качество жизни через «капельницы молодости», «капельницы энергии», «антистрессовые капельницы». Они тоже очень часто предлагаются нелегально.

6. Нелегальные лекарства и оборудование

В 2023 году Росздравнадзор выявил в стране 4,7 млн нелегальных, не имеющих регистрационных удостоверений на использование на территории РФ и просто поддельных медицинских аппаратов.

– Все это сегодня можно приобрести на маркетплейсах – вплоть до оборудования для лазерных воздействий, для плазмолифтинга, для инъекций. А также – препараты, многие из которых не зарегистрированы в России, не имеют сертификатов качества, просто опасны.

7. Осложнения и плачевные последствия

Национальная ассоциация клиник эстетической медицины отмечает, что в 2023 году количество обращений пациентов с осложнениями после манипуляций «серых» косметологов выросло более чем в 2,5 раза. И, как считают в ассоциации, продолжит расти.

– На «сером» рынке действуют люди, не имеющие медицинского образования, не понимающие анатомии, не знающие, из чего сделаны те или иные препараты, насколько они качественные, очищенные. Они ставят уколы! Конечно, это может закончиться воспалением, развитием фиброзов, рубцов, эмболией сосудов, некрозом тканей и более опасным последствиями.

Контроль, ответственность и просвещение

Тому, как бороться с «серым» рынком, был посвящен круглый стол «Как дорого обходится дешевая красота», который организовали в Иркутске компания «Сатэль» и Байкальская ассоциация специалистов эстетической медицины. Мы записали мнения и предложения экспертов.

Фото: Андрей Фёдоров

«Контрольные органы привыкли проверять только тех, у кого есть лицензии»

Наталья Васильева, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и финансового права Института государственного права и национальной безопасности БГУ:

– Во-первых, нужно усилить контроль и надзор. Проверки «серых косметологов» не проводятся прежде всего потому, что государство этот бизнес не видит. Но незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия – тоже сферы «невидимые», однако правоохранительные органы занимаются их расследованием. Так и здесь: нужно разрабатывать методики выявления.

Во-вторых, административная ответственность в области нелегальной медицинской деятельности должна быть ужесточена, и речь не только об увеличении денежного штрафа, но и о конфискации материалов и оборудования, а возможно, и о привлечении к уголовной ответственности за последующие нарушения.

Конечно, многое зависит от самих пострадавших. Зачастую пациент, получив некачественную услугу, с заявлением не обращается, считая, что он ничего не сможет доказать: договора нет, чека нет. Но есть судебная практика, когда причинение вреда здоровью конкретным «серым» косметологом подтверждалось косвенными доказательствами: свидетельскими показаниями, показаниями потерпевшей и скриншотами переписки в социальных сетях. Если врачи будут говорить об этом своим пациентам, если мы будем поднимать проблему в средствах массовой информации, то, наверное, дело сдвинется.

«Нужно зарегулировать оборот ботулотоксинов»

Александр Терентьев, директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины:

– Мы среди прочего предлагаем зарегулировать оборот ботулотоксинов: ввести предметно-количественный учет отпуска как для сильнодействующих препаратов, а сам отпуск разрешить только клиникам.

Ботулинический нейропротеин – это иммунобиологический препарат, который, по инструкции, может назначаться только врачом. Но сегодня мы видим – и это очень хорошо фиксируется в системе «Честный знак», – что до 90% препаратов на основе ботулотоксина, которые отпускаются легально в России, покупают физические лица.

«Обращение к «серым» косметологам не всегда продиктовано экономией»

Александр Мальм, блогер, продюсер, директор интернет-канала «СЛИВА»:

– Далеко не всегда обращение к «серым» косметологам продиктовано экономией. Мы снимали фильм о подпольной косметологии, и многие пострадавшие приезжали на встречу на хороших, дорогих машинах.

Мотивация была в другом. Например, одной из них в клинике предложили длинный путь решения проблемы: сначала диагностика, потом поэтапное лечение. А в нелегальном кабинете пообещали все решить за два сеанса уколов. Надо заниматься просвещением целевой аудитории.

«Особая история – маркетплейсы»

Диляра Окладникова, директор центра «Мой Бизнес»:

– Отчасти лёд тронулся. Например, Минсоцразвития России внесло поправку в программу социальных контрактов, согласно которой субсидию на развитие своего дела нельзя получить на покупку медицинского оборудования и материалов.

Особая история – маркетплейсы, которые, по сути, являются лишь витриной для товаров. Но если мы говорим об инъекционных препаратах, которые доступны даже подросткам, если такой препарат – а он может быть сам по себе хорошим, легальным – доставляется без соблюдения условий, перемораживается, перегревается и может изменить свойства, то нужно обсуждать особые требования для реализации таких товаров и выносить это на уровень федерального центра.

Елена Демидова

«Речь идет о здоровье населения»

Участники обсуждения считают, что с проблемой «серого» рынка нужно бороться на законодательном уровне: масштабы нелегальной косметологии растут год от года, и мы уже пожинаем плоды работы псевдоспециалистов: карикатурные лица, большое количество осложнений…

«То, что мы провели круглый стол, привлекли внимание СМИ, общественности, – лишь первый шаг. Надеемся, Министерство здравоохранения, Госдума обратят внимание на проблему, ведь речь идет о здоровье населения, о качестве жизни, – говорят эксперты. – Мы не намерены останавливаться: на мероприятии создали и подписали обращение, будем продвигать его на законодательном уровне».