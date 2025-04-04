«Пришло время трансформации». Дом тканей «Колибри» открывает аутентичное пространство в центре Иркутска

Иркутян в апреле ждет приятное событие: дом тканей «Колибри» открывает уникальное для города многофункциональное пространство площадью почти 350 квадратных метров. Здесь, как и раньше, можно будет приобрести ткани и фурнитуру, а помимо этого – проводить показы, встречаться с единомышленниками, организовывать мастер-классы и деловые встречи. В городе появится удобное пространство для всех, кто увлечен дизайном одежды и интерьеров. Мы узнали подробности о проекте.

«Лучшее в мире текстиля»

Абсолютно новый формат Дома тканей «Колибри» – это очередной этап развития компании. Многофункциональное пространство расположено по адресу ул. Тимирязева, 29, где в 1994 году основатель бренда, Елена Борисовна Дунаевская, открыла маленький магазин площадью 6 квадратных метров и предложила иркутянам самые интересные и актуальные образцы европейских и российских тканей. Сегодня площадь магазина больше почти в 60 раз, но подход и ключевая идея бизнеса остались прежними: в Иркутске должно быть пространство, где горожане смогут выбрать самое лучшее из представленного на мировом текстильном рынке.

– Основательница сети магазинов «Колибри», Елена Дунаевская, свою жизнь посвятила тому, чтобы сделать и мужчин, и женщин красивыми и счастливыми. Каждое открытое ею пространство отвечает главному принципу – гости должны получать удовольствие от процесса выбора и покупки тканей. Последний ее проект, который мы открываем сейчас, служит той же миссии – помочь нашим гостям самовыразиться, найти свою индивидуальность и приятно провести время погрузившись в атмосферу творческого взаимопонимания. Здесь специалисты фешн-индустрии смогут познакомиться с единомышленниками, найти возможных бизнес-партнеров и создать прекрасные коллаборации, которые, как мы надеемся, повлияют на весь модный рынок Иркутска, – рассказывает Вадим Дунаевский.

Как отметил Вадим, специалисты «Колибри» открыты для профессионального сотрудничества и готовы обсуждать самые разные способы взаимодействия с модельерами и дизайнерами. Новое пространство – это живой организм, развивать и наполнять который, по задумке создателей, будут не только сотрудники сети, но и все неравнодушные и увлеченные темой дизайна одежды жители Иркутска.

В Иркутске много горожан, масштаб и статус личности которых позволил бы им выбрать более комфортное место проживания, но по разным причинам они выбрали именно наш город.

– Эти люди привыкли к определенному уровню сервиса. Поэтому, на территории обновленного Дома тканей Колибри мы создали такое пространство, где можно не только найти лучшие ткани и модную швейную фурнитуру, но и и получить достойный уровень обслуживания. А посещение нашего магазина станет не просто закрытием потребности, но и приятным времяпрепровождением, – рассказывает владелец Дома тканей «Колибри».

«Здесь можно почувствовать себя частью сообщества»

Внушительную площадь Дома тканей «Колибри» разделили на несколько функциональных зон. В пространстве торговых залов можно будет приобрести ткани от производителей всего мира.

В зоне «Home» будут представлены ткани для домашнего текстиля, шторы и мебельно-декоративные ткани. Просторная зона «Fashion» предложит гостям материалы с самыми актуальными принтами, мировыми новинками и тканями известных брендов. Особое внимание отведено зоне фурнитуры со свободным и удобным доступом к образцам.

Элементом комплексного обслуживания гостей является зона открытого ателье, где наряду с традиционной услугой ремонта, мастера помогут реализовать свои идеи как в пошиве одежды, так и предметов домашнего интерьера.

В отдельном зале разместились: кофеточка, библиотека специальной литературы, зона коворкинга для проведения публичных мероприятий и мастер-классов и циклорама для профессиональных фотосъемок.

– Новое пространство – это не просто магазин, а место, где гости могут почувствовать себя частью сообщества. Здесь можно не только купить ткани, но и обсудить свои проекты с дизайнерами, провести деловые встречи или просто выпить чашечку кофе. Кофейня создана так, что ее площади могут использоваться для проведения мастер-классов и обучающих мероприятий, – подчеркнул Вадим.

«Мы меняемся – это требование времени»

Открытие Дома тканей «Колибри» запланировано на 17 апреля. В этот день состоится закрытое мероприятие для партнёров и гостей, пройдет показ коллекций от местных дизайнеров. Кроме того, участникам будет представлен полностью обновленный фирменный стиль бренда. А уже 18 апреля Дом тканей приглашает всех желающих на открытый день – посетителей будут ждать стилистические консультации, демонстрация дизайнерских коллекций, созданных в сотрудничестве с брендом, а также встреча с командой, которая стояла за трансформацией пространства Также в апреле пройдёт серия образовательных мастер-классов и творческих встреч — для тех, кто увлечён модой, дизайном и хочет быть частью современного текстильного сообщества.

– Новое пространство – это не просто пересмотр концепции одного магазина, это глубокая трансформация для всей компании. Мы меняем и обновляем множество процессов внутри «Колибри», в том числе вносим изменения в фирменный стиль и логотип. Это требование времени, – отметил владелец компании Вадим Дунаевский.

Подробнее обо всех запланированных мероприятиях пространства можно узнать, подписавшись на канал «Колибри».

Расписание мастер-классов и творческих встреч на апрель:

6 апреля, 13:00-17:00 , Яна Чудинова, апсайкл-дизайнер. Мастер-класс по апсайклингу одежды.

, Яна Чудинова, апсайкл-дизайнер. Мастер-класс по апсайклингу одежды. 10 апреля, 18:30-20:30, Ирина Панчукова, хоумстейджер. Роль текстиля в оформлении интерьера жилого дома или квартиры.

Ирина Панчукова, хоумстейджер. Роль текстиля в оформлении интерьера жилого дома или квартиры. 13 апреля, 13:00-15:00, Александра Буркало, fashion стилист, художник по костюмам BURKALO COMPANY, преподаватель по стилю. Сгущаем краски: как перестать бояться ярких цветов и начать носить то, что нравится.

Александра Буркало, fashion стилист, художник по костюмам BURKALO COMPANY, преподаватель по стилю. Сгущаем краски: как перестать бояться ярких цветов и начать носить то, что нравится. 15 апреля, 19:00-21:30, Саша Гапанович, создатель бренда GAPANOVICH. Трансформация исторических традиций и культуры Крайнего Севера в современных коллекциях.

+79642716431

Тимирязева, 29