«Все дело – в скорости принятия решения». Почему растет интерес к кредитным потребительским кооперативам

Закрыть кассовый разрыв, быстро выйти на объект, найти средства на запуск проекта – в бизнесе ситуации, когда «деньги нужны еще вчера» – не редкость. И все чаще малый и средний бизнес рассматривает различные инструменты заимствований. В том числе – кредитные потребительские кооперативы – альтернативный финансовый институт, который наравне с другими кредитными организациями может удовлетворить запросы и физлиц, и компаний. В чем особенности этого инструмента, кому он может быть полезен и как меняются условия работы КПК с заемщиками, нашему изданию рассказал Александр Юргель, управляющий КПК «ГоСотделение».

Когда деньги нужны «здесь и сейчас»

Александр, весь прошлый год росла ключевая ставка Центробанка, а с ней – и стоимость банковских кредитов. Повлияло ли это на стоимость займов КПК? Выросли ли ставки у вас?

– Да. Кооператив не только выдает займы, но и привлекает денежные средства по договорам сбережений. Соответственно, при изменении ставки ЦБ меняются пропорционально и ставки по сбережениям и займам. Это соответствует принципам экономики. На текущий момент ставка по займам для предпринимателей составляет в среднем 3-4% в месяц.

В пересчете на годовые – впечатляет…

– На самом деле, 3% от, скажем, миллиона рублей – это 30 тысяч. Предприниматель получил деньги – причем в тот же день, попользовался, вернул долг через месяц и заплатил 30 тысяч – не такая высокая цена за своевременное решение бизнес-задачи. Особенно «горящей» задачи, от которой, например, зависит многомиллионный контракт. Кроме того, у нас нет скрытых расходов на обслуживание займа: мы не требуем страховать залог, жизнь и здоровье, не берем дополнительные комиссии.

Единственное, получить заем может только член КПК, а чтобы им стать, надо уплатить вступительный взнос: для физлиц – 50 рублей, для юрлиц – 1000. И если мы выходим на залоговую сделку, то госпошлина составит 500 рублей за объект недвижимости. Поверьте, если сложить все дополнительные расходы по кредитам, то по некоторым продуктам полная стоимость будет ненамного отличаться от нашей.

А каким образом происходит погашение долга?

– В зависимости от желания и возможностей заемщика, погашение возможно аннуитетными платежами или в конце срока. При этом возможно как частичное, так и полное погашение займа в любое время.

Если раньше заемщик ежемесячно выплачивал только проценты, а сумму займа гасил в конце срока, то сейчас может выбрать одновременное погашение и тела займа, и процентов. Таким образом ежемесячная сумма окажется несколько больше, но заемщик будет знать, что к концу договора он погасит всю сумму. Да и процент в итоге окажется немного меньше. А чтобы сократить ежемесячную нагрузку, мы увеличили максимальные сроки договоров займа с аннуитетными выплатами с года до 2-3 лет.

Александр Юргель. Фото А. Федорова

Обращений стало больше

Российские банки под давлением ЦБ ужесточили скоринг, а кооперативы изменили подходы к оценке заемщиков?

– Как и кредитные организации, мы более тщательно рассматриваем финансовое состояние заемщиков. В остальном особых изменений нет. Как и прежде, в качестве обеспечения мы принимаем в залог движимое и недвижимое имущество, поручительство. Выдача займа возможна до 95% от рыночной стоимости залогового объекта.

Вместе с тем сегодня мы обращаем особое внимание не только на стоимость и ликвидность имущества, но и на финансовое положение заемщика: какой у него доход, на какие поступления он ориентируется в будущем для погашения долга, насколько стабилен тот сегмент экономики, в котором он работает. Документов дополнительных не требуем, выясняем это во время встречи в офисе или проводим онлайн-сессии.

При этом мы сохранили гибкость в рассмотрении заявок. Если наш кредитный комитет понимает, что предлагаемый клиентом объект – движимый или недвижимый – малоликвиден, он не откажет сразу, а предложит рассмотреть иное имущество. Можем принять поручительство третьих лиц. И даже их имущество в залог – разумеется, с личного согласия владельцев.

И все же на фоне участившихся отказов в кредитовании со стороны банков, отмечаете ли вы приток заемщиков? И на какие цели им требуются средства?

– Обращений стало больше, наш портфель займов вырос. Но я бы подчеркнул, что мы не конкурируем с банками: у кооперативов несколько иная задача, иная ниша на рынке.

Среди наших заемщиков очень много юрлиц и лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя. Они, как правило, обращаются к нам, чтобы закрыть кассовые разрывы, пополнить оборотный капитал, купить материалы, ГСМ, завезти и экипировать рабочих под контракты без авансирования.

В последнее время немало заявок от предпринимателей, которые занимаются ИЖС. Срок возведения индивидуального дома – 3-4 месяца. Продается он быстро (во всяком случае, так было раньше), а прибыль сполна покрывает расходы на проценты по займам. У нас есть постоянный клиент, который несколько лет на займы от кооператива строит дома, а прибыль вкладывает в коммерческую недвижимость и сдает ее в аренду. То есть с нашей помощью он не только бизнес поддерживает, но и смог обеспечить себе пассивный доход.

Александр Юргель. Фото А. Федорова

Каким еще отраслям может быть интересна работа с КПК?

– Круг участников нашего КПК – очень широкий. Разнообразный и по направлениям деятельности, и по масштабу бизнеса. Если говорить об отраслях, у которых растет интерес к займам, можно выделить, например, гостиничный бизнес, общепит. У этих компаний высокая сезонность, неравномерное распределение дохода по году, но часто им нужно оперативно что-то сделать к туристическому сезону.

Интересна работа с КПК и компаниям из сферы логистики и грузоперевозок. Отрасль растет динамично, средства на обновление техники, на ГСМ, пополнение оборотного капитала нужны всегда. Обращаются и предприниматели, которые занимаются куплей-продажей автомобилей. Такая техника – ликвидный залог и продается она быстро, поэтому проценты по займам будут вполне посильными.

И все же, почему заемщики идут именно к вам, а не в банк?

– Думаю, дело в скорости принятия решения. К нам обращаются, когда деньги нужны срочно. Наши отделения работают даже в выходные, заявки мы принимаем семь дней в неделю. А проанализировать ситуацию заявителя и выдать займ можем за один рабочий день.

Здесь также важна репутация КПК «ГоСотделение» как залогодержателя. Нам доверяют тысячи клиентов: они понимают, что залоговое имущество не будет незаконно отчуждено. Наша компания работает на рынке уже более 16 лет. Также добавлю, что со многими клиентами у нас один часовой пояс, так как центральный офис КПК находится в Иркутске, и это значит, что многие возникающие вопросы можно решить оперативно.

Фото А. Федорова

«Путь к банкротству» и другие мифы

Иногда можно встретить опасение, что обращение за займом – это прямая дорога к банкротству: «заломят дикие проценты, оберут до нитки, а потом пришлют кого-нибудь выколачивать долги». Как это на самом деле работает?

– Дикие проценты, выколачивание долгов – это стереотип, который сложился из-за полулегальных частных «инвесторов», которые, увы, портят картину всего микрофинансового рынка. На самом деле, КПК работают под строгим контролем Центробанка. В случае неисполнения должником своих обязательств взыскание производится в соответствии с законом. Если урегулировать спор в досудебном порядке не удается, то взыскание производится в судебном порядке, далее – с помощью приставов.

Можете ли вы пойти навстречу клиенту, реструктуризировать займ, например?

– Такие ситуации бывают. Кооператив может увеличить срок договора займа, помочь с реализацией имущества. КПК – это не бездушная финансовая машина, а в первую очередь, организация, объединяющая пайщиков и удовлетворяющая их интересы.

И, пожалуй, главный вопрос для тех, кто планирует обратиться в КПК: чем гарантируется работа кооператива?

– Мы, повторюсь, работаем под строгим контролем регулятора и на основании федерального закона №190 «О кредитной кооперации». Кооператив является членом саморегулируемой организации (СРО). А еще проходит ежегодную аудиторскую проверку и проверки ЦБ.

11 плюсов работы с КПК «ГоСотделение»

1. Нет скрытых комиссий и навязанных расходов. Заемщик выплачивает только сумму займа и чистый процент по нему.

2. Нет штрафных санкций за досрочное погашение.

3. Минимальный комплект документов для подачи заявки и ее рассмотрения.

4. Гибкость в рассмотрении залога. Им может выступить имущество не только самого заёмщика, но и третьих лиц – с их личного согласия. А само имущество может находиться в любом регионе Российской Федерации.

5. Оперативность работы. Подать заявку можно в любой день недели: отделения работают без выходных. А на проверку заемщика и выдачу займа достаточно одного рабочего дня.

6. «Городское сберегательное отделение» работает даже с заемщиками, которые не имеют кредитной истории, например, с начинающими предпринимателями.

7. Нет лишних ограничений в реализации залогового имущества. Возможна трехсторонняя сделка, где покупатель вносит деньги непосредственно КПК как залогодержателю. Обременение снимается в день гашения долга.

8. Допускается замена залога, если ликвидность объекта при этом не снижается. Например, клиент планирует продать старый автомобиль в залоге, чтобы купить новый.

9. Не требуется оформлять переход права собственности на залоговые объекты. Клиент остается правообладателем имущества, может им пользоваться, в том числе зарабатывать с его помощью.

10. Обширная сеть отделений по Иркутской области и Республике Бурятия. Это позволяет сотрудникам оперативно выезжать на место для оценки предметов залога. А клиентам – решать возникшие вопросы в ближайшем к ним отделении.

11. Ежедневно работает горячая линия, сотрудники колл-центра ответят на все интересующие клиента вопросы. К тому же многие клиенты оставляют заявки дистанционно, через сайт компании.

«Мы вместе». Как КПК «ГоСотделение» занимается благотворительностью

«ГоСотделение» не только поддерживает экономику региона, но и ведет благотворительные проекты, подчеркивает Александр Юргель. Например, КПК является резидентом Бизнес-клуба 38, который в прошлом году запустил проект помощи людям с ограниченными возможностями «Мы вместе».

– Осенью в его рамках прошел Всероссийский мотивационный слет для людей с инвалидностью. Его задачей было показать, как можно повысить качество жизни инвалидов за счет включения их в социальную активность. Не так давно состоялся конкурс красоты для женщин-колясочниц «Рожденная сиять». Мы стали спонсорами обоих мероприятий. Помимо этого, кооператив в индивидуальном порядке помогает спортсменам, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Тел.: 8 800 5 100 800,

8 (3952)38-38-38

www.gso38.ru

* Деятельность Кредитного потребительского кооператива «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» осуществляется на основании допуска СРО Ассоциации СРО «НОКК» (в реестре членов СРО №23 от 29.09.2022 г.). Не подлежит обязательному лицензированию и осуществляется в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Займы предоставляются только членам (пайщикам) кооператива. Членами кооператива могут быть лица постоянно или временно зарегистрированные в соответствии с территориальным признаком установленные уставом. Члены КПК солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах не внесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Срок займа 12 месяцев. Процентная ставка 36%-48% годовых. ПСК 36%-54% годовых.