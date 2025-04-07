Первый зампред ВТБ рассказал о результатах работы в начале года и дал прогноз по смягчению ключевой ставки

За первые два месяца года Группа ВТБ заработала 77,5 млрд рублей чистой прибыли, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, что соответствует возврату на капитал 17,8%. Поддержку прибыльности оказали результаты от операций с ценными бумагами, сильный рост комиссионных доходов и снижение темпа роста расходов. В то же время динамика формировалась на фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска.

ВТБ реализовал приоритеты по оптимизации использования капитала: с начала года увеличивал долю корпоративного кредитования и сокращал совокупный объем розничного кредитного портфеля. «В результате чего общий рост кредитного портфеля за январь-февраль составил 0,5%», – сказал топ-менеджер. В розничном направлении банк делал упор на депозитно-транзакционную модель, объем привлечений от физических лиц вырос на 2,1%.

ВТБ сохраняет прогнозы по чистой прибыли и кредитованию на 2025 год.

Банк ожидает первого снижения ключевой ставки в этом году после лета – когда появятся данные об урожае.

По словам Дмитрия Пьянова, ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику на заседании в сентябре.

«Фактор сельского хозяйства, продуктовой инфляции очень важен. Невозможно до окончания летнего периода понимать, будут ли заморозки, не будет ли заморозков, будет ли дождливая погода, не будет ли дождливой погоды, будет ли избыток фруктов с новых территорий, не будет ли избытка фруктов с новых территорий. Мне кажется, что, понимая, какая высокая доля продуктов питания в нашей продуктовой инфляции, это должно быть синхронно с сельскохозяйственным циклом», – сказал топ-менеджер.

«Я жду в сентябре», – ответил Дмитрий Пьянов на вопрос, когда ЦБ может снизить ставку. Он отметил, что до августа ЦБ может менять сигналы о будущих действиях.

В настоящее время ставка ЦБ составляет 21%. Такой уровень установлен с 28 октября 2024 года.