О каких изменениях законодательства нужно знать гражданам во II квартале 2025 года

С апреля повысят социальные пенсии, завершится переходный период для замены иностранных водительских прав на российские без экзаменов. В мае появится реестр должников по алиментам. ИТ-специалистам дадут возможность проверить свои компетенции и получить сертификат. Об этих и других изменениях читайте в обзоре.

С 1 апреля

Повышение социальных пенсий

Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Обычно их увеличивают раз в год: в 2024 году коэффициент составил 7,5%, а в 2023 году – 3,3%.

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 № 287.

Иностранные водительские удостоверения

Чтобы заменить иностранные права на российские, нужно будет сдать экзамен. Поправка касается иностранцев и лиц без гражданства, которые:

- получили вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года;

- имеют действующие иностранные права, выданные до этой даты.

Иностранные и международные удостоверения этих лиц с апреля 2025 года станут недействительными в РФ.

Аналогичные правила затронут россиян, которые въехали в РФ до 1 апреля 2024 года и не успели обменять иностранные права (кроме выданных в Беларуси).

Документ: Федеральный закон от 10.07.2023 № 313-ФЗ

Лимиты на потребительские кредиты

ЦБ РФ не стал менять макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам и займам на II квартал 2025 года. Прошлогоднее ужесточение ограничений позволило значительно улучшить структуру кредитования.

Документы: Решение Совета директоров Банка России от 28.02.2025; Информационное сообщение Банка России от 28.02.2025

Тестирование по русскому языку для приема в школы

Иностранцы будут проходить бесплатное тестирование по русскому языку для приема в школу. Достаточно набрать 3 балла. Для первоклассников тестирование будет в устной форме, а для остальных – еще и в письменной.

Документы: Федеральный закон от 28.12.2024 № 544-ФЗ; Приказ Минпросвещения России от 04.03.2025 № 170; Приказ Рособрнадзора от 05.03.2025 № 510.

С 17 апреля

ОСАГО

Разграничат коэффициенты страховых тарифов в зависимости от навыков водителя. Для транспорта категорий «A», «M» будут применять одни показатели, а для остальных – другие. Сейчас этого разделения нет.

Дифференцируют также коэффициенты страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя - отдельно для категорий «B», «BE» и для категорий «A», «M».

Документ: Указание Банка России от 22.11.2024 № 6949-У

30 апреля

Мигранты

Истекает срок, когда иностранцы и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, должны урегулировать свое правовое положение в РФ. Чтобы сделать это, следует обратиться, например, в территориальный орган МВД. Иначе мигранту будет грозить высылка.

Документ: Указ Президента РФ от 30.12.2024 № 1126; Памятка, утв. МВД России

С 1 мая

Целевое обучение

На платформе «Работа в России» будут размещать больше информации о целевом обучении. В частности, там появятся сведения от граждан и образовательных организаций, а не только от заказчиков.

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.04.2024 № 555

С 25 мая

Реестр должников по алиментам

Заработают поправки о реестре, в который будут включать среди прочего сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. Гражданина известят о появлении данных в реестре или исключении из него в течение суток.

Документ: Федеральный закон от 29.05.2024 № 114-ФЗ

С 31 мая

Компетенции ИТ-специалистов

Разработчики ПО смогут подтвердить свои компетенции с помощью спецплатформы. В рамках эксперимента они будут проходить тестирование и решать практические задачи. За успешное выполнение станут выдавать сертификаты ИТ-компетенций.

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 130