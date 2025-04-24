Совещание в цифре. Константин Зимин, МТС, – о новых онлайн-возможностях для бизнес-коммуникаций

Коммуникации с сотрудниками и клиентами не просто «перетекли» в цифру — они изменились под влиянием технологий. Как говорит Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области, цифра — это не про замену живого общения, а про его усиление. Спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций в Приангарье в 2024 году вырос на треть. Какие возможности дает онлайн-платформы предпринимателям? И как искусственный интеллект помогает проводить совещания? Подробности – в нашем материале.

«От образования до торговли»

Эволюция бизнес-коммуникаций в цифру среди бизнеса Иркутской области идет полным ходом. Среди российских сервисов сегодня на слуху "Яндекс Телемост", Pruffme, SaluteJazz, Контур.Толк, и МТС Линк.

– Вспомните, еще 10-15 лет назад мы спорили, нужен ли бизнесу корпоративный мессенджер, а сегодня чаты и видеозвонки стали такими же естественными, как офисный кулер. При этом, тренд последних лет очевиден: региональные компании больше не ждут "волшебных" решений из-за рубежа — они активно внедряют отечественные технологии. Так, по итогам 2024 года, МТС зафиксировала рост подключений к российской экосистеме сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк: спрос на решения, по сравнению с 2023 годом, вырос втрое, — говорит Константин Зимин.

С помощью онлайн-решений компании Приангарья чаще всего занимаются обучением сотрудников и партнеров, координацией работы подразделений, проведением вебинаров, презентаций и тренингов и многим другим.

– Интерес к отечественной платформе проявили компании и организации из самых разных сфер: образования, бизнеса, медицины, культуры, промышленности, оптово-розничной торговли. Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, МТС Линк предоставляет возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов, при этом имеет высокий уровень защищенности, – рассказал Константин.

«Эффект синергии»

– Сегодня бизнесу нужны не просто отдельные инструменты, а экосистемы, которые охватывают все аспекты делового взаимодействия — от оперативных командных совещаний до масштабного обучения сотрудников и клиентов. Расскажу на примере платформы МТС Линк об интеграции шести ключевых решений в единую платформу, где можно проводить онлайн-встречи, вебинары, курсы, а также пользоваться корпоративными чатами в мессенджере, виртуальными досками для работы в команде и сервисом для гибридных мероприятий. Такой подход создает не просто удобное рабочее пространство, а синергетический эффект: когда все инструменты связаны между собой, эффективность коммуникаций и совместной работы возрастает в разы и в разы экономит рабочее время, – уточнил эксперт.

«ИИ – помощник в океане информации»

– Знаете, сколько времени тратит ваш сотрудник на разбор совещаний и поиск нужной информации в чатах? Около 30% рабочего времени. По данным аналитиков, в России бизнес всё чаще использует ИИ не потому, что это модно, а потому что это реально экономит время и нервы. Например, недавно на платформе МТС Линк был запущен ИИ-помощник для встреч. ИИ-ассистент сам пишет итоги встреч – вам не нужно переслушивать двухчасовой созвон, чтобы вспомнить, кто что обещал, во время видеозвонков система сама выделяет ключевые моменты – как личный секретарь, только без зарплаты, а умный бот может ответить на стандартные вопросы клиентов, пока ваши менеджеры занимаются другими более важными задачами.

Кстати, интересный факт: каждую третью запись онлайн-встреч, по итогам нашей аналитики, потом пересматривают. Это очень важно для эффективности взаимодействия. Искусственный интеллект стал тем самым умным и трудолюбивым помощником, который находит в океане информации и часах записей самое главное и предоставляет их пользователям в удобном формате, -- объясняет Константин Зимин.

Иван Рудых

Аналитики онлайн-платформы МТС Линк изучили, какие компании и организации Иркутской области чаще всего использовали сервисы для онлайн-конференций в 2024 году. Вот как выглядит пятерка лидеров:

1. Образовательные учреждения: вузы, училища, школы.

2. Госсектор.

3. Сфера здравоохранения.

4. Финансовые компании.

5. Компании, предлагающие услуги для бизнеса.

«Используем платформу для онлайн-встреч»

Алексей Пак, руководитель отдела рекламы и PR ГК «Форус»:

– Мы активно используем МТС Линк для онлайн-встреч с внешними клиентами и сотрудниками компании. Проводим как небольшие собрания, так и крупные вебинары. Например, в конце 2024 года организовали онлайн-конференцию для 450 наших сотрудников, где подвели итоги года. При этом функционал МТС Линк полезен и для «камерных» лекций на 2-3 человека, где нужно демонстрировать экран, переключаться между презентациями спикеров и управлять ролями.