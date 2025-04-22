«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области

Нужен ли майнинг в Иркутской области? Стоит ли его запрещать? Кто он – среднестатистический майнер? И почему для юристов сегодня наступают «золотые времена»? Перспективы и проблемы отрасли обсуждали на круглом столе о запрете майнинга в Иркутске. Сергей Шишкин, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ, сравнил дискуссию с притчей о слепых, которые моют слона: у каждого – своё представление о его форме.

1. С чего всё началось?

Сергей Шишкин напомнил, что, хотя майнинг в регионе появился 7-8 лет назад, корни его уходят гораздо глубже – в те времена, когда в Иркутской области появилась избыточная электроэнергия.

– В 90-х годах, когда многие заводы закрылись, а люди стали беднее, мы приложили руку к тому, что у нас была дешевая электроэнергия, которая стоила всего 36 копеек за киловатт-час, в отличие от соседних регионов, где тарифы достигали 3-4 рублей. Сейчас ситуация изменилась. Иркутская область оживает: люди богатеют, возможно, благодаря успешной торговле лесом с Китаем или активному майнингу. Люди начали активно строить дома. Регион столкнулся с энергодефицитом.

По мнению Сергея, энергетики не виноваты в том, что у них накопилось избыточное электричество.

– Как собственники этого ресурса, они распорядились им, заключив договоры с различными пользователями. Договор – это форма взаимоотношений между производителями и потребителями, и простым изданием постановления о запрете майнинга от этого не отмахнешься.

У руководителей региона сейчас свои заботы. Заметьте, дискуссия на круглом столе с темы майнинга перешла на тему энергообеспечения Иркутской области. Проблемы существуют повсюду: не хватает правовых и технических оснований.

2. Плох или хорош майнинг?

Сколько бы ни говорили о негативной стороне майнинга, важно понимать одну простую истину: эта деятельность получила официальную поддержку на самом высоком государственном уровне, говорит Сергей Шишкин.

– Президент Российской Федерации открыто выразил свою позицию: майнинг полезен и нуждается в развитии. Год назад, когда я выступал на криптофоруме РБК, никто не возразил, что нужна правовая верификация этой отрасли, причём полноценная. В результате в ноябре мы увидели принятие двух законов, которые определили правовой концепт этого вида деятельности. На федеральном уровне сказали: «Майнингу – быть».

Можно сколько угодно обсуждать перспективы майнинга на 20 или 30 лет вперёд, но я вас уверяю: при нашей жизни майнинг будет. Потому что потребности в сложных вычислениях есть у каждой страны.

3. Стоит ли запрещать майнинг?

– Когда все говорят, что Китай запретил майнинг, хочу спросить вас: «Где мы обмениваемся криптовалютами?» В Пекине! Мы пользуемся иностранным пулом. Где российский национальный пул, позволяющий проводить операции внутри государства? Почему мы его не создаём?! – недоумевает Сергей Шишкин.

Что касается запрета майнинга на юге Иркутской области, эксперт считает, что такие ограничения бессмысленны.

– Деление региона на север и юг довольно условно. Зато теперь у нас появилась возможность посмотреть на север как на экспериментальную площадку, полигон, где можно оценить эффективность майнинга, налоговые поступления, динамику создания рабочих мест.



Сергей Шишкин напомнил, что, пока мы вводим запреты, наши соседи активно занимаются добычей криптовалют.

– В Казахстане и Беларуси вовсю майнят и приглашают наших людей туда. Хотя там нет мощной гидроэнергетики, как у нас, зато имеется избыток электроэнергии. Тема рационализации всех энергопотоков – одна из важнейших на сегодня. Нужно перестраиваться, менять свою философию.

Фото: Андрей Фёдоров

4. Кто определяет правила игры?

– Когда председатель регионального правительства заявляет, что все полномочия следует передать энергетикам: пусть они решают, как и кого подключать, – я не могу согласиться. Это ошибочная позиция, – считает Сергей Шишкин.

По его мнению, четкую позицию должны занять две структуры: федеральный и региональный уровень власти.

– Хотя федералы ведут себя достаточно активно, ясности в их действиях пока тоже не хватает. Нам выдают постановления по дифтарифам, а через пару недель их меняют. Такого в нашей юридической практике еще не было. Это явление дестабилизирует правовую систему – и без того полную противоречий.

Эксперт задается вопросом: почему запрет установлен до 2031 года? Не 2028-го или 2045-го?

– Вопросов много. С одной стороны, президент говорит о необходимости заниматься майнингом, вводить отрасль в ОКВЭД... С другой стороны, мы поддерживаем инициативы губернатора о запрете майнинга. Это означает, что с 7 апреля все, кто использует ASIC, становятся преступниками. Мы фактически криминализировали этот вид деятельности на юге Иркутской области.

Сергей Шишкин предлагает убрать из лексикона все цветовые обозначения майнинга: «серый», «черный», «белый».

– В законе существуют два понятия: бытовой и промышленный майнинг. Ничего больше. Давайте использовать легальные термины, а не выдуманные какими-то деревенскими бабушками, – призывает он.

Фото: Андрей Фёдоров

5. Что должна делать власть?

По мнению Сергея, сегодня нужно четко представлять, что должен сделать федеральный законодатель, чтобы довести всё до ума, в том числе внеся изменения в Уголовный кодекс, а что должно сделать региональное правительство.

– Я считаю, что правительство Иркутской области не должно быть в стороне. Конечно, сейчас проблема не в майнинге, а в том, что надо устранить энергодефицит. В противном случае регион обречен: мы не можем зависеть от того, будет нынешняя зима холодной или теплой.

Эксперт поддерживает правительство региона, когда оно заявляет: «Хотите продолжить майнить? Тогда займитесь развитием собственной энергогенерации». Возможностей, по словам Сергея Шишкина, для этого достаточно.

– У нас есть вода, нефть, газ. Все это может служить источником дополнительного электричества. Весь сектор должен быть реформирован в соответствии с современными условиями и ближайшими среднесрочными перспективами. Я уверен, что решить проблему может только региональная власть. Губернатор, правительство региона, Заксобрание – главные интеграторы процессов. Этим вопросом нужно заниматься круглосуточно и систематически, пока ситуация не стабилизируется.

В противном случае, говорит Сергей, возникает вопрос: куда направили 300 МВт, освобожденные путем запрета майнинга и нанесшие ИЭСК ущерб в размере 800 млн рублей.

Кто он – среднестатистический майнер?

По словам Сергея Шишкина, майнингом в Иркутской области преимущественно занимаются обычные люди.

– Среднестатистический майнер – это дедушка Василий, который приобрел четыре устройства и зарабатывает дополнительные 40 тысяч рублей ежемесячно, обеспечивая себя и проживая на эти средства. Таких людей немало. Кстати говоря, это представители электората.

Эксперт подчеркивает: когда принимается решение о запрете, затрагивается большой круг граждан. Большинство из них не входят в ассоциацию майнеров Иркутской области. Однако, столкнувшись с нарушением своих прав, они начнут искать защиту в рамках действующего законодательства.

– Это будет «золотой век» для юриспруденции, – говорит Сергей. – Юристы заработают на куче правовых конфликтов. Это как пожар для пожарного.

Напомним, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Решение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.