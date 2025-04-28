Инвестируем в «квадраты». Как выбрать недвижимость в Новосибирске

«Сегодня вложения в девелоперские проекты дают инвестору возможность приумножить свои средства. Банковские вклады недолго будут приносить такую доходность, да и инфляцию никто не отменял. Деньги на счетах будут обесцениваться – это аксиома», – считает создатель холдинга TS Group Александр Бойко (г. Новосибирск). Он рассказал о возможностях для инвестиций в новом проекте «Невский».

Сохранить и приумножить

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Невский», по мнению девелопера, способен значительно приумножить вложения инвесторов. По подсчетам специалистов холдинга TS Group, доходность инвестирования может составить до 75% за три года, что значительно выше ожидаемых банковских ставок по вкладам за этот период. По прогнозу, стоимость квадратного метра увеличится со 155 тыс. руб. на старте продаж до 275 тыс. руб. к моменту сдачи уже первого дома в конце 2026 года.

Такие данные девелопер получил, опираясь, в том числе на успешный опыт финансовой модели ЖК «Жуковка», где стоимость квадратного метра с 80 тыс. руб. на старте проекта увеличилась до 250 тыс. руб. и продолжает расти.

На начало года Александр Бойко уже инвестировал в реализацию проекта более полумиллиарда рублей собственных средств, в планах до конца года довести эту сумму до 1,5 млрд руб. И это все без учета стоимости самого земельного участка.

«Сегодня вложения именно в подобные девелоперские проекты дают инвестору возможность приумножить свои средства. Банковские вклады недолго будут приносить такую доходность, да и инфляцию никто не отменял. Деньги на счетах будут обесцениваться – это аксиома. Даже получив через четыре года по вкладу удвоенную сумму, не факт, что вы на неё сможете приобрести хотя бы то, что можно приобрести сегодня», – рассказал девелопер.

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Город в городе

Местом строительства выбрана площадка в Калининском районе между Красным проспектом и улицей Кедровой, вдоль улицы Краузе – это «северные ворота» города. До выезда на ул. Кедровую всего 50 метров, а до Красного проспекта, который в ближайшем будущем позволит еще быстрее добираться до центра города – менее 500. Северный объезд выведет на левый берег и позволит быстро доехать до аэропорта Толмачёво. А для того, чтобы выбраться за город, минуя пробки на выездах из Новосибирска, понадобится буквально минута-другая – до ближайшей опушки Заельцовского бора всего 2,5 километра.

Новый комплекс будет состоять из 14 жилых башен высотой по 25 этажей общей площадью 156 тыс. м2 и одного 16-этажного административного здания, объединенных общим стилобатом, в котором разместят всю инфраструктуру комплекса и тёплую парковку для машин. До настоящего времени такое количество башен на едином стилобате в Новосибирске никто не строил. Это решение позволило девелоперу создать в центре квартала огромный двор-парк площадью почти 4 га и настоящую пешеходную улицу – Невский бульвар, воплощающий колорит и стиль уютных парков Санкт-Петербурга.

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

На закрытой территории комплекса разместятся детские игровые и спортивные площадки, места отдыха, прогулочные и велодорожки. «Невский» в буквальном смысле будет самодостаточным жилым кварталом с собственной разнообразной инфраструктурой – своеобразный город в городе. Проект предполагает возведение бизнес-центра, частного детского сада на 70 мест, развивающего детского клуба, фитнес-центра с 25-метровым бассейном и спа-комплексом. Благодаря тому, что комплекс вытянулся вдоль улицы Краузе более чем на полкилометра, строительство последующих домов не будет мешать жителям первых башен.

Для гарантированного создания инфраструктуры: торговой галереи с внешней стороны квартала, кафе, салонов красоты, спортклубов и других приятных и полезных мест – девелопер сохранит за собой первые этажи зданий общей площадью более 8000 кв. м.

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Рядом с жилым кварталом запланировано строительство муниципальной школы почти на 1500 мест, поликлиники и двух детских садов по 265 мест.

Архитектура башен квартала специально спроектирована на контрасте. Первые пять этажей, которые комфортно воспринимаются с близкого расстояния, будут выполнены в современном классическом стиле: с французскими балконами, карнизами и стилизованной подсветкой, а верхние этажи – в ультрасовременном стиле, который особо эффектно читается издалека.

Интерьер парадных соответствует классической стилистике квартала. В дизайне использованы спокойные, нейтральные тона в сочетании с классическими «питерскими» фактурами. Строгие и элегантные лифтовые холлы, вместительные колясочные и даже само название – «парадные», подчеркнут высокий, практически столичный, уровень «Невского».

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Квартиры на любой вкус

Первый дом – с особо разнообразной квартирографией (всего 82 типоразмера квартир), это значительно повышает его привлекательность для потенциального инвестора: от функциональных студий вплоть до объединения целого этажа в одну квартиру (около 500 кв. м), практически на любой жизненный сценарий. При этом отмечается, что в следующих башнях комплекса такого разнообразия, особенно маленьких юнитов, уже не будет. Таким образом, это решение позволит строить квартирную карьеру в одном комплексе и снизит избыточную конкуренцию между квартирами соседних башен, так как планировки в них будут принципиально отличаться друг от друга. Благодаря тому, что комплекс вытянулся вдоль улицы Краузе более чем на полкилометра, строительство последующих домов практически никак не будет мешать жителям первых башен.

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Просторные кухни-гостиные правильной прямоугольной формы можно легко зонировать, подстраивая пространство под интересы всех членов семьи, реализуя практически любые сценарии для комфортного времяпровождения с близкими. Мастер-спальни с собственным санузлом и гардеробом, позволят уединиться и отдохнуть после плодотворного рабочего дня. Квартиры, в основном, сдаются в отделке white box, то есть все черновые работы будут выполнены и останется создать только индивидуальный стиль собственной квартиры, но при желании, можно будет заказать и отделку под ключ, вплоть до постельного белья и посуды – опыт реализации подобных проектов у девелопера огромный.

На старте продаж к покупке предлагаются двухкомнатные студии от 44.2 кв. м — от 7,75 млн руб. и трехкомнатные студии (от 63.1 кв. м) — от 11,07 млн руб. А также студии от 28.67 кв. м стоимость от 5,04 млн руб.

Подробнее узнать о комплексе, планировках и стоимости можно по телефону tel:+7(962)834-50-96 или на сайте nevskiy-nsk.ru

Застройщик: ООО «СЗ «ЖК Невский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

*информация не является публичной офертой, точную стоимость спрашивайте у застройщика