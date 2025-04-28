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Air China запускает прямые рейсы Иркутск – Пекин

В иркутском аэропорту прошла рабочая встреча, посвященная запуску нового прямого авиарейса Иркутск – Пекин, который будет осуществляться крупной китайской авиакомпанией Air China, являющейся национальным перевозчиком Китая.

<p>Фото: https://pixabay.com/</p>

Фото: https://pixabay.com/

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«Жители КНР составляют почти 50% от числа зарубежных туристов в нашем регионе. В 2024 году Приангарье посетило порядка 29 тыс. туристов из Поднебесной. Новый полетный рейс скажется на увеличении туристического потока как в Иркутской области, так и в Пекине», – отмечают в Агентстве по туризму в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что прямой рейс Иркутск – Пекин, выполняемый Air China, стартует с 27 апреля. Полеты будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям, а продолжительность полета составит около 3 часов. Стоимость билета начинается от 8893 рублей, включая ручную кладь и багаж. На данный момент это направление также обслуживает российская авиакомпания S7 Airlines.

Однако пока турпоток иностранных туристов невелик и далек от допандемийных показателей. По итогам 2024 года турпоток Приангарья составил около 2 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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