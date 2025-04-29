Курорт одного дня. Рецепт весенней SPA-перезагрузки от «АРТ-салона»

После долгой сибирской зимы, которую психологи называют самым энергозатратным периодом в нашей жизни, многие люди испытывают физическую и моральную усталость, снижение активности, авитаминоз, нарушение сна. С приходом весны эти симптомы могут обостряться и доставлять дискомфорт, а в результате – стать причиной эмоционального стресса. О том, как оставаться в ресурсе и восстанавливать силы – в нашем материале.

Елена Геевская, генеральный директор сети салонов красоты «АРТ»:

– Особенно сложно всегда оставаться в ресурсе тем, кто постоянно находится в потоке дел, поскольку бизнес требует личного присутствия. Поэтому «человек дела» чаще всего не располагает достаточным количеством времени для того, чтобы полноценно отдохнуть и восстановиться, уехав далеко и надолго.

В этой ситуации отличное решение – SPA. Такой формат отдыха даёт возможность быстро вернуться в ресурсное состояние, настроиться на позитив. В SPA-клубе салона красоты «АРТ» не выезжая за пределы Иркутска, можно побывать в финской сауне, турецком хамаме, русской бане, получить различные классические и терапевтические релакс-процедуры. Не зря SPA называют курортом одного дня.

Ещё одно актуальное направление нашего SPA – это связь поколений через возрождение традиций совместного семейного отдыха. В одном месте могут собраться представители старшего, среднего и молодого поколения семьи, чтобы провести вместе несколько часов: привести себя в порядок и душевно пообщаться. SPA может быть идеальным местом для встречи с друзьями или отдыха с любимым человеком, поскольку здесь можно отключиться от ежедневных бытовых проблем, получить положительные эмоции, укрепить отношения. Убеждена, что поддерживать семейные ценности в наше время – очень важная миссия.

Шарм, комфорт и продуманность

В основе концепции SPA-клуба салона красоты «АРТ» лежит семейный, дружественный, кулуарный подход. Небольшая площадь помещения рассчитана на довольно узкий круг посетителей – максимум до четырёх человек, и это является отличительной особенностью SPA-клуба «АРТ» на иркутском рынке wellness-услуг.

Не так давно в SPA полностью обновили весь интерьер. Дизайнеры проекта сделали акцент на деталях, которые привлекают особое внимание клиентов. Оригинальное световое панно в зоне ресепшн, продуманная подсветка, так называемые парящие зеркала, красивые декоративные аксессуары, цветовая палитра – все элементы создают своеобразный шарм SPA-клуба, в котором сочетаются классика и современность.

Несмотря на небольшое помещение, эргономика SPA продумана до мелочей и здесь есть всё необходимое для полноценного расслабления, оздоровления и снятия стресса.

В первую очередь, это уютный хаммам, который сотрудники называют гордостью SPA. Здесь можно с комфортом проводить даже длительное время, получая различные SPA-процедуры. Эффект от них специалисты сравнивают с маленьким отпуском.

Внимание и забота о клиентах чувствуется в обновлённой финской парной и водной зоне, оборудованной душем Шарко – врачи часто рекомендуют его в качестве антидепрессанта, потому что он поднимает тонус и настроение. Особую атмосферу создаёт «душ впечатлений» с различными экзотическими водными программами и звуковым сопровождением.

Комфортная обстановка для релакса создана в солевой комнате – здесь есть генератор морского воздуха и пузырьковый фонтан для лучшего расслабления. В двух небольших массажных кабинетах можно получить как услуги классического массажа, так и релакс-массажи, аюрведические программы, стоун-терапию (массаж горячими камешками), и различные процедуры обёртывания.

SPA-клуб также оборудован гидромассажной ванной с подводным массажем и флотационной ванной с технологией флоатинг-капсулы и эффектом невесомости, которые помогают довольно быстро снизить уровень стресса в организме.

Четыре стихии и здоровье

Найти гармонию с собой и миром, зарядиться энтузиазмом для новых свершений помогут разработанные специалистами «АРТ»-салона эксклюзивные SPA-программы «Сила четырёх стихий»: Огня, Земли, Воды и Воздуха. Все они состоят из комплекса процедур, воздействующих на внутренние ресурсы организма и направленных на восполнение жизненной энергии, восстановление душевного равновесия и хорошего настроения.

Сила Огня

Потенциал каждого из нас созвучен природной стихии, которая способна подчеркнуть наши сильные стороны и дать энергию для самовыражения. Например, Огонь – это символ активности, смелости, лидерства и программа «Сила Огня» позволяет не просто отдохнуть от рабочих будней, но и обрести новые силы, чтобы покорять профессиональные вершины. В программу входят финская баня плюс веничный массаж, пилинг медовый с солью, общий массаж и чайная церемонию.

Сила Земли

Ощутить целительную энергию Земли, наполниться её силой и гармонией, почувствовать любовь к жизни поможет SPA-программа «Сила Земли», которая создана для поддержания здоровья тела и духа. Программа включает хаммам, пилинг рукавичкой Кесса, масляный массаж и чайную церемонию.

Сила Воды

Снимет усталость и вдохновит на новые свершения программа «Сила Воды». Она специально создана для тех, кто стремиться к внутреннему равновесию и умиротворению, но в то же время стремится быстро адаптироваться к изменениям. В этой программе предусмотрена гидрованна с морской водой, общий массаж, обёртывание с морской водой и чайная церемония.

Сила Воздуха

Для творческих натур подойдёт SPA-программа «Сила Воздуха», которая наполнит вдохновением и уверенностью в своих начинаниях. После этой программы, в которую входят сухой флоатинг, релакс-массаж, обёртывание Comfort Zone и традиционная чайная церемония, мысли становятся ясными и в полной мере раскрывается творческий потенциал.

SPA-клуб АРТ-салона предлагает новые парные программы: