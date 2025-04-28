«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»

10 мотивирующих цитат о бизнесе и спорте от Владимира Волошина

Владимир Волошин.

Фото: Артём Моисеев

«Такого спроса на массовый спорт в России, как сейчас, не было никогда. Причем драйверами роста являются Урал и Сибирь – здесь у нас больше всего работы, здесь – самые крутые люди», – говорит сооснователь IRONSTAR, ROZA RUN, Лиги марафонов BRICS, первый россиянин, преодолевший пятикратный Ironman, Владимир Волошин. По его словам, большие спортивные мероприятия всегда создаются в партнерстве, а найти «своих» лучше всего помогают совместное обучение и преодоление. Почему Владимир решил перейти из алкогольного бизнеса на «светлую сторону»? Что общего у предпринимательства и спорта? И почему так важно ставить сверхцели? Об этом бизнесмен рассказал на Альфа-Конфе в Иркутске.

1. О диссонансе: «Почему у них есть, а у нас нет?»

Сегодня в каталоге компаний Владимира Волошина – 11 проектов. Это электроника, технологии, лиги марафонов – разные бизнесы, связанные со здоровьем и спортом. А началась эта история в 2013 году. К этому моменту Владимир и его будущие партнеры уже несколько лет активно путешествовали по миру и принимали участие в различных любительских спортивных мероприятиях.

– Возвращаясь в Россию, я стал замечать: здесь такого нет. Был диссонанс между тем, что у них, и тем, что у нас. Возник вопрос: когда же в нашей стране начнут делать мероприятия для обычных, простых, непрофессиональных спортсменов? Этот вопрос волновал не только меня. Однажды мне позвонил друг и сказал: «Слушай, тебе нужно встретиться с другими такими же ребятами, они тоже предприниматели и тоже любят спорт».

Фото: Кирилл Гужвинский

2. О старте: «Позиция созидателя – самое сложное»

На той встрече и родилась идея бизнеса. По словам Владимира, каждый из нас проживает жизнь в двух позициях. Первая – и большинство находятся именно в ней – это потребитель: мы ждем, что для нас сделают продукт, услугу, а мы будем пользоваться ей и оценивать ее по каким-то критериям.

– Вторая позиция – созидатель. И это самое сложное. Быть созидателем – значит принять решение, создать продукт и продвигать его на рынок. Это очень страшно. Позиция потребителя гораздо комфортнее. Но мы пошли по второму пути. В 2013 году вместе с партнерами решили стать той самой командой изменений, которая, если примет решение двигаться вперёд, будет получать опыт кратно больший, чем весь рынок, и лет через десять, возможно, займёт лидерские позиции. Сегодня это так и есть.

Фото: Артём Моисеев

3. О команде: «Эта «детская травма» всегда со мной»

Владимир Волошин родился в семье профессиональных спортсменов: мама – мастер спорта по легкой атлетике, отец – мастер спорта по биатлону. Спорт очень рано пришел в жизнь будущего предпринимателя.

– Кода мне было пять, отец начал брать меня с собой на тренировки. Он работал с ребятами 16-18 лет, и я тогда, честно, не понимал – зачем было таскать меня с собой как багаж? Теперь понимаю. Сегодня отцу 74, он в прекрасной физической форме, мы периодически тренируемся вместе, и я всегда ему говорю: «Спасибо, что в детстве показал мне, что такое команда и как она работает».

Сам Владимир в школьные годы тоже занимался биатлоном. Несмотря на конкуренцию, иногда из ребят делали эстафетные команды, которые должны были соревноваться с представителями других городов, регионов, стран.

– Что я тогда увидел внутри? То, как люди, объединённые общей целью, поддерживают друг друга, переживают за поражение, радуются победам, вместе анализируют, делают выводы, ставят новые цели, настраиваются перед ответственными важными заданиями. И эта «детская травма» до сих пор со мной. Все бизнесы, которые мы к сегодняшнему дню создали, сделаны в партнерстве.

4. О партнерстве: «Создавать бизнес с другими – отдельная наука»

Сегодня у Владимир Волошина – 16 бизнес-партнеров, еще пять должны появиться в этом году. По словам предпринимателя, создавать бизнес с другими людьми – это отдельная наука.

– Но я верю в то, что люди, которые тренируются в командах, в два раза быстрее преодолевают расстояния, на 30% раньше достигают желаемых целей, потому что это командная динамика. Во мне не может ужиться огромное количество компетенций. Поэтому нужны партнеры. Важно понимать, по каким ценностями мы можем сойтись, что нас будет объединять, комплементарно дополнять с точки зрения компетенций.

Фото: Артём Моисеев

5. О поиске «своих»: «Есть два источника – совместное обучение и преодоление»

Россия для Владимира – девятая страна, в которой он живет и работает. Предприниматель девять раз оказывался в ситуации, когда приезжал в новое место и никого там не знал. Как начать с нуля? Где искать «своих»? Как сформировать первый социальный круг, с которым интересно работать и развиваться?

– В моей жизни есть два источника появления ценных социальных связей: это совместное обучение чему-либо и совместное преодоление чего-либо. Почему? Потому что не все, кто начинает учиться, заканчивают, не все, кто выходит на линию старта, финишируют. Но если мы прошли этот путь вместе, то по системе «свой-чужой» это тот человек, которому можно доверять. Кстати, это один из критериев выбора партнеров и в наших бизнесах. Всё это люди, с которыми мы вместе что-то преодолели, и люди, с которыми вместе учились. Мы видели, как каждый из нас справлялся со сложностями, возникавшими на пути.

6. О смене вектора: «Весь мир движется в сторону спорта»

До 1993 года Владимир был профессиональным спортсменом, входил юниорский состав по биатлону, а потом «ушёл на тёмную сторону» – 20 лет занимался производством алкоголя. Возвращение «к свету» оказалось непростым.

– Здесь, на «светлой стороне», фитнесом занимались 2,5 млн россиян. На «тёмной стороне» – 30 млн россиян ежедневно выпивали. Я тогда подумал: «И зачем идти на «светлую сторону», если там никого нет? Рынка нет, клиентов нет, потребителей нет, то ли дело на «тёмной стороне» – там всегда есть работа».

Но, когда мы стали изучать глобальные тренды, поняли: весь рынок, весь мир движется в сторону спорта, ЗОЖ. Спорт перестает быть соревнованием. Сегодня это социальное явление в жизни простого человека, которое делает эту жизнь яркой, эмоциональной. Люди хорошо себя чувствуют, повышают личную производительность, знакомятся, начинают отношения… Спорт – это ценность. Нужно создавать новые бизнесы не для себя, поколения «икс» с ключом на шее, а для наших детей: «миллениалов», «зумеров», «альфы».

Фото: Кирилл Гужвинский

7. О ценности времени: «Рано или поздно наступает экватор»

Владимир Волошин напомнил: средняя продолжительность жизни в России – 70 лет, а это всего лишь 25 550 дней. Рано или поздно в жизни любого человека наступает «экватор». Предприниматель рекомендует взять лист бумаги, ручку и записать всё, чего удалось достичь к этому моменту: позиция, положение в обществе, наймы, собственный бизнес, размер компании, состояние банковского счета, дом, квартира, машина…

– Многие думают: я всё успею во второй половине жизни. Но люди опытные вам подскажут: после «экватора» всё будет гораздо сложнее. Здоровье не то, отношения не те, люди уже поменялись, друзей мало, знания устарели. И тут возникает серьезнейшая работа, над которой нам всем предстоит потрудиться, если мы не собираемся сходить с дистанции. После этого осознания ценность каждого дня начинает резко возрастать.

8. О сверхцелях: «Боишься – значит, всё правильно»

Владимир четко разделяет два понятия: цели и сверхцели. Цель – это то, что можно выполнять каждый день. А сверхцель – это, казалось бы, заведомо невыполнимая задача, которая всегда обладает «контрольным чувством страха».

– Часто мне бывает страшно даже подумать о том, что мы собираемся сделать по бизнесу, что я собираюсь сделать для себя, для семьи, чтобы обрести какие-то новые компетенции, выйти на новый уровень. Но как только я «ловлю» это чувство страха, понимаю: именно за это и нужно браться.

Фото: Кирилл Гужвинский

9. О наставниках: «Они не дают «растренировать» ошибки»

Владимир убежден: роль тренера, наставника в бизнесе так же важна, как и в спорте, и развиваются предприниматели только в предпринимательской среде. Сам Владимир много занимается общественной деятельностью, взаимодействует с сообществом выпускников бизнес-школы «Сколково», где когда-то учился.

– Тренер может разглядеть ваши «сверхсилы» и не дать «растренировать» ошибки. Это зеркало и ещё один источник мотивации. Потому что если ты договорился с человеком и не пришёл на тренировку один раз, то это случай. А если договорился и не пришел дважды – это проблема. В тебя перестают верить.

10. О лидерстве: «Выбирайте людей с менталитетом чемпионов»

Владимир поделился важным критерием, которым пользуется во время собеседований при отборе кандидатов в свою команду. Здесь ему на помощь тоже приходит спортивный опыт.

– Задайте соискателю вопрос: «Вы хотите стать первым?» Что обычно происходит в этот момент с человеком? Метание. Но профессиональные спортсмены не будут тратить лучшие годы своей жизни, чтобы быть вторым или четвертым, они приходят, чтобы побеждать. Если соискатель отвечает на этот вопрос «Да», я беру его в команду: у него менталитет чемпиона. И моя роль как руководителя – найти инструменты для развития этого человека, чтобы он в компании остался, вырос, показал результаты.

О чем спрашивали Владимира Волошина участники Альфа-Конфы

Фото: Кирилл Гужвинский

1. Растет ли спрос на спорт в Сибири?

– Однозначно. Такого спроса на спорт, как сейчас, не было никогда в России. Особенно мы видим, как растет запрос на массовые мероприятия. Москва и Питер перенасыщены такими событиями. Основными драйверами роста у нас является вовсе не Юг России, а Урал и Сибирь. Здесь у нас больше всего работы. Здесь самые крутые люди.

2. Какой должна быть цель бизнеса?

– Извлечение прибыли. Когда прибыль есть, вы можете позволить себе всё остальное. Я всегда сравниваю это с жизнью человека. Когда кто-то из коллег произносит: «Это мы сделаем бесплатно», я говорю: «У нас запрещено произносить слово “бесплатно”». Всё так или иначе оплачено – кем-то, чем-то: временем, деньгами, другими ресурсами.

Бизнес как система состоит из «денежной упаковки». Если вы лишаете его «крови», он умрёт. Если бы бизнес был человеком, он бы всегда кричал: «Дайте мне больше продаж, больше клиентов, улучшите мой продукт». Поэтому и на старте, и в середине пути, и когда вы собираетесь выйти из бизнеса – работайте на выручку, на прибыль, улучшайте показатели.

3. Как мотивировать себя на спорт? Где найти время?

– Вставайте раньше. С 2007 года у меня подъем в 5 утра. В 6:00 – первая тренировка, с 8:00 начинаю работать. Вечером, чтобы никому не оторвать голову, снова иду на тренировку –чтобы перезагрузиться. Люди, способные 6 утра выйти на спорт, способны на многое. Это правда, ребята. Я приехал в Иркутск – и не изменил своим привычкам. Утром вышел на пробежку и только потом – на завтрак.