Артур Гулинян, T2: «Растём быстрее рынка – для клиентов и вместе с ними»

Как найти «того самого» сотрудника, не обращаясь в кадровое агентство? Можно ли повысить эффективность рекламы, оставшись в рамках бюджета? Как настроить работу устройств и контролировать их из любой точки мира? Решить эти (и не только эти) задачи можно с помощью цифровых сервисов для бизнеса. О том, какие инструменты наиболее востребованны, эксперты T2 рассказали бизнесменам и топ-менеджерам во время делового завтрака, который прошел в Irkutsk City Center в апреле. Краткая инструкция по применению – от таргетированной рассылки до М2М-услуг – в материале ниже.

Выбор иркутских предпринимателей

Топовые позиции в рейтинге актуальных услуг для бизнеса удерживают «SMS-таргет» и «Корпоративная АТС». В Иркутске спрос на эти сервисы в сети T2 только в прошлом году вырос на 20%.

С умной телефонией более или менее знакомы даже начинающие бизнесмены. Услуга позволяет установить переадресацию звонков, настроить голосовое меню, принимать сразу несколько звонков одновременно – не теряя заказы и деньги. Она может синхронизироваться с CRM-системами: с Битрикс24 и AmoCRM есть преднастроенная интеграция, с остальными CRM можно настроить взаимодействие через удобный API. Одной из ключевых возможностей является запись диалогов между сотрудником и клиентом.

Компании при этом не нужно покупать специальное оборудование. Достаточно мобильного телефона с SIM-картой T2.

SMS как потенциал для роста компании

На деталях работы другой трендовой услуги – SMS-таргета – стоит остановиться подробнее. Есть мнение, что SMS уходят в прошлое. В личном общении – безусловно, но только не как бизнес-инструмент. Для компаний таргетированные SMS-рассылки – эффективное решение для привлечения и удержания клиентов. И вот почему.

Для настройки рассылки оператор использует свою абонентскую базу и может выбрать более 200 параметров для фильтра: по полу, возрасту, геолокации, доходу, привычкам и интересам. Учитывая, что в Иркутской области у T2 лидирующая позиция на рынке и, как следствие, одна из самых широких баз для анализа, возможности у компании большие.

Сервис позволяет эффективно работать не только с абонентами Т2, но и с аудиторией заказчика: рассылку можно делать на клиентов самой компании, независимо от того, SIM-картами каких операторов они пользуются.Управление рассылками может быть настроено как через удобный веб-интерфейс, так и через интеграцию с ПО компании через API/SMPP.

Сообщения бьют точно цель, время рассылки можно настроить заранее, бюджет спрогнозировать, а остатки сообщений – перенести на следующий месяц.

– Важный плюс SMS-таргета – у него нет эффекта баннерной слепоты. Если рекламу в соцсетях или на городских билбордах можно не заметить, звонок – проигнорировать, а сообщение в мессенджере быстро «уйдет вниз», то 98% SMS-сообщений клиенты просматривают сразу после получения, – объясняет Артур Гулинян, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса в Иркутской области.

Один из самых неочевидных вопросов, который успешно решает SMS-таргет, – поиск персонала. Сегодня кадровый вопрос стоит особенно остро, и благодаря таргетированной рассылке можно достаточно быстро найти сотрудников нужного возраста, с конкретным опытом работы, проживающих в выбранном районе.

Обмен информацией «от устройства к устройству»

Еще один долгоиграющий тренд, характерный для бизнеса разных размеров и направлений, – технологии M2M, или мachine-to-мachine. Речь об обмене данными между различной техникой, с участием человека или без него.

SIM-карты M2M устанавливают в шлагбаумы и видеокамеры, датчики в отопительных приборах и водопроводных трубах, используют в охранных сигнализациях, системах транспортного контроля, «умных» счетчиках электроэнергии. С помощью M2M-технологий контролируют работу финансового и торгового оборудования: банкоматов, POS-терминалов, онлайн-касс, вендинговых автоматов.

В T2 есть своя M2M-платформа, которая позволяет управлять устройствами дистанционно: отслеживать состояние SIM-карт, определять геолокацию, контролировать бюджет, получать онлайн-отчеты и создавать разные уровни доступа для сотрудников.

Для удобства управления бизнесом SIM-карты можно объединять в группы и для каждой из них выбирать свои лимиты и настройки. Ведь разные типы устройств будут расходовать трафик по-разному. Также можно настроить защищенные каналы для SIM-карт с помощью услуги «выделенный APN». Она позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности (или приватности) для компании и использовать неограниченное количество статических IP-адресов для таких SIM-карт.

– По итогам 1 квартала 2025 года спрос на SIM-карты для M2M-устройств в сети T2 в Иркутской области вырос на 33% год к году – это почти вдвое выше, чем в среднем по рынку. Наши услуги выбирают за широкое покрытие сети и высокое качество связи. Другими словами, мы растем для клиентов и вместе с ними. Наши партнеры, которые приняли участие в бизнес-завтраке T2, могли убедиться в этом не только в теории, но и на практике. После наглядной демонстрации работы бизнес-инструментов часть наших потенциальных партнеров уже перешли в ранг действующих. И даже если у бизнеса есть нестандартный запрос, мы готовы мыслить нешаблонно и подбирать оптимальное решение, – резюмирует Артур Гулинян.

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