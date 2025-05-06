Производство на старте: как в Иркутской области создали стратегически важное предприятие

Семь лет назад правительство Иркутской области и Корпорация развития региона сделали смелый шаг, поддержав амбициозный проект по запуску завода по производству глюкометров и тест-полосок. Корпорация вошла в уставной капитал предприятия, выдала ему крупный денежный заём и… разделила с учредителями все сопутствующие риски. Сейчас компания «МедТехСервис» известна не только в нашем регионе, но и во всей России. Она полностью выполнила обязательства перед госструктурой и уже самостоятельно реализует крупные проекты. Генеральный директор Корпорации Анастасия Оборотова и учредитель «МедТехСервис» Петр Железняков рассказали Газете Дело о реализации проекта, с чем столкнулись и какие выводы сделали.

От идеи к лидерству

Идея инновационного проекта – открыть производство глюкометров и тест-полосок, которых на тот момент остро не хватало в России, – зародилась давно. Однако реализовать её получилось только в 2017 году. За основу была взята технология, разработанная в Южной Корее. Строительство площадки началось с нуля: всего за год было возведено производственно-складское здание площадью 4 тысячи квадратных метров. В 2018 году состоялось официальное открытие, а уже в 2019 году – запуск производства.Этап становления был непростым: производство расходных материалов для больных сахарным диабетом требует высоких научных знаний, точности, соблюдения множества норм. Но именно здесь и начался настоящий путь к успеху.

– Пройдя через первые испытания, мы вышли почти во все регионы России, а также на рынки Киргизии, Беларуси и Узбекистана, – рассказал Петр Железняков. – Мы показали, что можем создать качественную продукцию и конкурировать на международном уровне. Хотя в самом начале пути ситуация на рынке была сложной – из-за высокой конкуренции пробиться было очень трудно. Но со временем повестка начала меняться, и сегодня наша продукция пользуется высоким спросом. Один из ключевых факторов – внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 13485. Мы получили сертификацию от авторитетной австрийской компании TÜV Austria и подтверждаем её каждый год, что говорит о нашем международном признании.

Кроме того, компания получила сертификат ISO 15197 в Институте диабета в Германии, что даёт «МедТехСервису» право поставлять продукцию напрямую в эту страну.

Настоящим экзаменом для всех без исключения стала пандемия. Но даже в условиях общемирового кризиса «МедТехСервис» не только не замедлил темпы, но и смог закрепиться на новых рынках. Как отметил Пётр, в этот период компания сохранила плановый рост, расширила клиентскую базу и укрепила репутацию.

Сегодня «МедТехСервис» выпускает три основных продукта – глюкометры, тест-полоски и ланцеты. В планах – расширить линейку, включив в неё систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы, беспроводную инсулиновую помпу и другие решения.

– Производство полного цикла означает, что все процессы на 100% происходят у нас на предприятии. В год мы производим 3 млн тубусов по 50 тест-полосок и 500 тысяч глюкометров. Мы практически не зависим от иностранных поставщиков или контрагентов (хотя изначально все комплектующие у нас были импортные). Причём в России мы чуть ли не единственные, кто обладает технологией производства тест-полосок. Поэтому сегодня «МедТехСервис» – стратегически важный объект, – отметил Пётр.

Новаторский инвестиционный инструмент

– Когда мы заходили в проект, даже не представляли, как именно сможем его реализовать. На тот момент все выглядело довольно рискованно. Особенно с учетом того, что КРИО стала первым институтом развития в стране, который решился применить такой смелый и новаторский инвестиционный инструмент, как конвертация средств и вход в уставной капитал проектной компании. Часть финансирования направлялась напрямую в уставный капитал, а часть предоставлялась в виде льготного займа, – пояснила Анастасия Оборотова.

По её словам, ключевым преимуществом такого решения стало то, что КРИО сняла с «пилотного» предприятия тяжёлую финансовую нагрузку в виде ежемесячных выплат. Срок возврата инвестиций был отложен на более комфортный период и, по сути, вынесен за пределы проектной компании. Обязательства по возврату – 173 млн рублей – взяли на себя инициаторы проекта – его соучредители, которые верили в успех дела.

Это сыграло решающую роль: компания ещё не располагала производственными мощностями, не вела продаж и, вместе с тем, несла значительные расходы. Средства уходили на закупку дорогостоящего оборудования, многомесячную наладку производства, тестирование материалов, стоимость которых не компенсировалась, а также на выплату зарплат сотрудникам. Иными словами, деньги активно тратились, но доходов не приносили. В таких условиях обслуживание банковских кредитов было бы невозможным.

Отвечая на вопрос, почему КРИО решила подержать проект, Анастасия подчеркнула, что здесь очень многое зависело не только от Корпорации, но и от самих инициаторов проекта.

– Для любого заявителя путь в КРИО одинаковый: необходимо предоставить заранее подготовленный пакет документов по инвестиционному проекту. В нём должны быть прописаны ключевые параметры – тип производства, срок реализации, необходимый объём привлекаемых инвестиций и размер собственных вложений со стороны инициатора. Мы тщательно анализируем финансовую модель проекта на предмет устойчивости и подбираем наиболее подходящий инструмент финансирования. При этом особое значение имеют качество оформления документов и личная ответственность заявителя. Заявка учредителей компании «МедТехСервис» была подготовлена на высоком уровне – с учётом всех требований и замечаний Корпорации. Были выполнены все необходимые расчёты и предоставлено личное гарантийное обеспечение со стороны физических лиц. Кроме того, проект «МедТехСервис», ориентированный на выпуск жизненно важных медицинских изделий, полностью соответствовал приоритетам социально-экономического развития региона.

Поддержка, которая работает

Наравне с учредителями, Корпорация пять лет принимала непосредственное участие в управлении предприятием: специалисты КРИО давали рекомендации и делились опытом по формированию сложного многоуровневого корпоративного контроля, потому что такие производства требуют очень серьёзного подхода к управлению.

– Не всегда находили общий язык, потому что мы – представители органа, транслирующего государственные интересы. А инициаторы проекта – опытные бизнесмены, у которых свой подход и своё видение организации производства. Учились искать компромиссы, доверять друг другу, объективно оценивать решения и предложения, – рассказала Анастасия.

Форма сотрудничества была фидуциарной – основанной на доверии и разделении рисков. По словам Анастасии, такие проекты и есть лицо современных институтов развития: они готовы рисковать ради будущего.

В итоге, проекту «МедТехСервис» уже семь лет, он вышел на проектную мощность и сегодня это стабильно работающее предприятие, которое планирует масштабироваться. Кроме того, компания является точкой притяжения для молодых кадров – здесь трудятся около ста человек, а средний возраст сотрудников 28 лет.

– Мы абсолютно удовлетворены результатами реализации проекта. Полностью выполнены все условия обратного выкупа нашей конвертируемой доли – эта часть проекта завершилась в конце 2023 года. В марте этого года точно в срок завершилось наше финансовое участие в форме займа, то есть «МедТехСервис» полностью рассчитался с КРИО. Основные условия финансирования им были выполнены добросовестно, своевременно в полном объёме.

Как подчеркнула Анастасия, Корпорация стремится к тому, чтобы таких проектов в регионе становилось больше, и планирует активно масштабировать эту практику, так как для региона с сырьевой экономикой, это уникальный и очень важный пример развития несырьевого сектора. В частности, «МедТехСервис» стал драйвером развития территории, с него в Иркутске-II, где расположено предприятие, началось формирование мощного медицинского кластера.

– Это наша прямая задача, возложенная на нас правительством Иркутской области. Ведь мы являемся «одним окном» для инвесторов. То есть мы не просто финансово участвуем в проекте, потом забираем свои инвестиции и прощаемся. Наша миссия гораздо шире – это постоянная поддержка бизнеса по любым вопросам, с соблюдением баланса между интересами частного сектора и интересами нашего акционера – правительства Иркутской области, – подытожила генеральный директор КРИО.

«Надо больше популяризировать институты господдержки»

Пётр Железняков, учредитель «МедТехСервис»:

– Когда мы начинали работу над проектом, то провели анализ доступных мер государственной поддержки и узнали о Корпорации развития Иркутской области. Мы встретились, обсудили возможности сотрудничества и начали совместную работу.

Хочу отметить одну важную особенность КРИО: их цель не просто формальное исполнение условий и отчётность, а реальная реализация проекта с максимальной поддержкой на всех этапах. Сейчас Корпорация уже вышла из состава учредителей «МедТехСервиса», но за это время мы получили бесценный опыт и чёткое понимание, как организовать производство «с нуля». Мы построили репутацию, достигли уровня, на котором к нам пришли сторонние инвесторы, готовые финансировать новые проекты.

Сегодня в России складывается уникальная ситуация для тех, кто готов развивать производство. Утверждения о том, что в нашей стране невозможно создать работающий бизнес и государство не помогает предпринимателям, не соответствуют действительности. Просто многие либо недостаточно разбираются в теме, либо не верят в такой сценарий. Поэтому сейчас особенно важно популяризировать институты государственной поддержки и показывать живые примеры успешного взаимодействия бизнеса и власти – такие, как наша компания.