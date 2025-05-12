«Акцент» на бизнес: территория возможностей. Главное о деловом центре «Акцент» на Фортуне

«Акцент» – это современный многофункциональный деловой центр, располагающийся на ул. Октябрьской Революции в Иркутске. Как он меняет привычные представления о деловых объектах? Какова концепция бизнес-центра? И чем «Акцент» привлекателен для сотрудников? Все самое важное – в нашем материале.

Бизнес-центр "Акцент". Фото А. Федорова

Деловой комплекс прекрасно подойдет владельцам среднего бизнеса своими демократичными ценами и крайне выгодным расположением. В здании и окружающей территории все продумано для продуктивной работы и небольших перерывов на отдых: помещения с панорамным остеклением, необходимые для бизнеса объекты инфраструктуры, и бонусом – городская набережная для отдыха от напряженных переговоров.

Определенно, интересная архитектура делает его узнаваемым и не похожим ни на какой другой. В «Акценте» объединены стильный мебельный центр, офисы среднего и крупного бизнеса, кафе и т.д. Создавая офисную часть «Акцента», архитекторы постарались на славу: здание имеет неповторимый и по-своему уникальный дизайн, прекрасно вписывается в общую архитектуру центральной части города и открывает потрясающие пейзажи на Ангару.

Бизнес-центр "Акцент". Фото А. Федорова

Оригинальная архитектура и планировки

«Акцент» – офисное пространство для прогрессивного и современного бизнеса. Первые два этажа здесь занимает мебельный центр и кафе, а следующие четыре – относятся к офисным помещениям. Площадь каждого офисного этажа – 640 кв. м, общая площадь – более 2500 «квадратов».

Оригинальность заключается и в нестандартной планировке, идентичной на всех четырёх уровнях. Слева и справа от центрального полукруглого зала – удобного для переговорной или зала совещаний – расположены стандартные помещения, которые условно соединяет общее пространство. Здесь можно организовать комфортную зону отдыха для сотрудников: с кофемашиной, креслами, настольными играми.

Бизнес-центр "Акцент". Фото А. Федорова

Многофункциональность помещений

По мнению собственника, офисное пространство делового центра «Акцент» также отлично подойдет и для гибридного существования офисов и, например, студий красоты и массажа. Здесь для этого созданы все условия: месторасположение в самом центре города, удобная транспортная логистика, большая парковка и аудитория, которая дорожит временем.

– Пространства также могут заинтересовать медицинские и диагностические центры, косметологические салоны, но мы готовы сотрудничать абсолютно с любым бизнесом, – прокомментировали в компании.

Бизнес-центр "Акцент". Фото А. Федорова

Дизайнерские «фишки»

Несмотря на идентичность планировочных решений, на каждом этаже делового центра – свои особенности. Например, «фишка» третьего этажа – внутренняя стеклянная стена с видом на торговый объект. На остальных этажах внутренняя стена глухая, что позволит будущим владельцам проявить фантазию при организации комфортного рабочего пространства. Особенный шарм верхним этажам придаёт «воздушная» стеклянная лестница. А на шестом этаже есть выход на великолепную террасу, которая расположена на крыше здания.

Пространство офисной части организовано по концепции open space. Однако гибкие пространства продолжают набирать популярность среди арендаторов. Возможность быстро изменить планировку и зонировать помещения под нужды конкретной компании – важное конкурентное преимущество.

– Когда человек заходит в дом, он делает всё, чтобы ему было удобно, поэтому мы с пониманием относимся к запросам клиентов и идём навстречу, учитывая при этом противопожарные и санитарные нормы, а также другие требования безопасности, – отметил представитель компании-девелопера.

Бизнес-центр "Акцент". Фото А. Федорова

Техническая оснащённость

Качество строительства, состояние инженерных систем и внутренней отделки полностью соответствует современным стандартам комфорта и безопасности.

В настоящее время офисные помещения полностью готовы к приёму арендаторов: все системы вентиляции, кондиционирования, отопления работают, подключена пожарная сигнализация, установлены лифты. Каждый этаж оборудован техническими помещениями, на всех этажах есть санузлы. Для подключения необходимой техники: компьютеров, принтеров – на каждый этаж отведено по 40 кВт, но при необходимости мощность можно увеличить. Точки подключения есть на всех этажах, при этом решение по конечной разводке будет принимать сам рентер, так как это индивидуальный вопрос, зависящий от многих факторов: расстановки мебели, столов, аппаратуры и т.д.

Входы в деловой центр «Акцент» есть со всех сторон здания – как с территории «Фортуны», так и с улицы Карла Маркса. Для сотрудников и гостей офисных помещений предусмотрен и отдельный – независимый от торговых помещений – вход. Также есть отдельный панорамный лифт – на нем, используя ключ-карту, можно подняться сразу в свой офис, минуя холлы и нижние этажи. Обособленный вход позволяет сотрудникам офисов работать независимо от графика мебельного центра.

Бизнес-центр "Акцент". Фото А. Федорова

Развитая инфраструктура

Инфраструктуру делового центра «Акцент» можно назвать превосходной – не только по количеству, но и по качеству, а также по сбалансированности торговой, социальной, досуговой и сервисной сферы. Здесь все, что нужно, под рукой. Бизнес-центр расположен в самом центре города, при этом – никаких проблем с парковкой. Помимо инфраструктуры делового кластера, на территории «Фортуны» работает множество магазинов, а также кафе и ресторанов – не нужно искать место для обеда.

– Офис в «Акценте» будет выгодно отличать компанию, так как наш деловой центр предлагает высокий уровень комфорта и безопасности, современные инженерные системы, продуманные решения для организации пространства и зон отдыха. И важным аспектом назовем престижное расположение рядом с признанным центром деловой активности, с отличными возможностями для профессионального роста, – отметил представитель девелопера.

Справки по телефону: (3952) 24-00-00

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