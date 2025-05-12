Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта

«“Черные лебеди” на загородном рынке в последние годы летают стаей – один за другим. Сегодня главный вызов – высокая ключевая ставка. Люди держат деньги на вкладах. Но, как только ставки пойдут вниз, отложенный спрос хлынет на рынок недвижимости», – уверен руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Его девелоперской компании будет что предложить вчерашним вкладчикам: в работе – поселок «Кандинский» и два новых проекта – «Уладова Парк» на Байкальском тракте и «Кроны» на Голоустненском. Газета Дело узнала подробности.

«К отложенному спросу – готовы»

Дмитрий, MetaEstate известна на рынке как девелопер концептуальных загородных проектов. Поселок в лесу «Патроны Парк», поселок-манифест современной архитектуры «Кандинский»… В этом году вы запускаете еще два проекта – с разными концепциями, в разных сегментах. Стремитесь к диверсификации?

– Становимся девелоперской компанией, у которой всё есть. Даже слоган такой сформулировали: «За своим домом – в MetaEstate».

Когда мы начинали строительство «Патроны Парка», нас часто спрашивали: «А что, если ваша органическая архитектура не понравится конкретному человеку?» Мы отвечали: «Тогда ему, наверное, стоит выбрать дом в другом поселке». Только вот других поселков, с другой архитектурой, на рынке просто не было. Приходилось или соглашаться с нашей концепцией – достаточно классической, традиционной, или покупать дом в стихийной застройке.

Сейчас ситуация изменилась?

– Да. Во-первых, не мы одни стараемся создавать выдержанную, концептуальную архитектуру в ИЖС, есть и другие девелоперы. Во-вторых, наше предложение стало разнообразнее: «Кандинский», например, разительно отличается от «Патроны Парка» и во многом закрывает ту потребность, которую не удовлетворял «поселок в лесу». У многих покупателей сегодня есть запрос на современную архитектуру, современные формы: плоские кровли и так далее. Мы крайне удачно в этот запрос попали – старт продаж в «Кандинском» был очень хороший.

В этом сезоне мы выводим на рынок еще два новых проекта – у покупателей будет еще больше выбора. Мы сможем предложить разные концепции, идеи, форматы. Интересно посмотреть, как люди будут выбирать уже не просто «концептуальное против неконцептуального», а одну из концепций – ту, которая больше подходит, больше откликается.

Выводить новые проекты в кризис – не страшно?

– Если бояться – можно вообще ничего не делать. «Черные лебеди» в последние годы летают буквально стаей – один за другим. Часто они нас не касались, даже наоборот – работали в нашу пользу. Та же пандемия, например, в свое время очень усилила спрос на наш загородный продукт. Сейчас главный вызов – это, конечно, высокая ключевая ставка. Она работает ровно наоборот – на «выхолаживание» рынка в нашем сегменте.

И дело даже не в дорогих ипотечных кредитах: ипотечников среди наших покупателей всегда было немного. А в том, что люди сегодня держат деньги на депозитах, откладывают покупку дома, и это, конечно, несколько затягивает все процессы. Но я уверен: как только ставки пойдут вниз, рынок проснется, и к нам выстроится очередь.

А вам уже будет что этой очереди предложить.

– Да, к этому отложенному спросу мы и готовимся. Такой сценарий мы проходили не раз за всю историю компании. Кризис – люди мобилизуются, затягивают пояса: «Стоп-стоп-стоп, мы ничего не покупаем, деньги надо экономить или вложить во что-то». Мейнстрим – не потребление, не удовлетворение своих потребностей, а сбережение, сохранение, приумножение. Потом тренд меняется – и весь этот отложенный спрос выплескивается на рынок недвижимости. Люди ведь не перестали хотеть жить за городом, в своем доме, – наоборот.

Дом в поселке «Уладова Парк». Проект компании

«От услуг – к продукту, от продукта – к сервису»

Вариант пойти в более массовый сегмент, где работает льготная ипотека, вы для себя не рассматриваете?

– В России сегодня немало загородных компаний, которые заточены на льготные ипотечные деньги, они строят, продают. Но это продукт определенного типа и качества. Мы с нашими подходами к материалам, концепции, архитектуре, инженерии в финансовую рамку льготного кредита не впишемся ни при каком желании.

Могу сказать так: рынок существует отдельно, а наши проекты – отдельно. Если сейчас делать продукт «под рынок», то надо строить деревянные дома из бруса 180 на 180 в Хомутово, которые вместе с земельным участком стоят 6 млн рублей. Это то, что диктует массовый спрос – под это можно взять льготную ипотеку. И я знаю людей, кто живет в таких домах и счастлив, потому что это все равно круче, чем квартира.

Но это, конечно, совершенно не тот продукт, которым мы занимаемся. Наша логика – вообще в другой плоскости. Мы хотим делать те продукты, которые нам нравятся, за которые не стыдно – чтобы в нашем регионе было на что посмотреть и где комфортно жить.

И это не только «для богатых»?

– Нет, конечно. Все наши продукты, за исключением поселка «Уладова Парк», – мультисоциальные. Для нас важнее концепция проекта, ценности, которые он несет, и они могут объединять людей с очень разным «кошельком». Нам интересно продумывать, как покупатели будут жить в поселке, когда все построится, благоустроится и будет готово, как сделать так, чтобы качество жизни было максимальным, чтобы людям было удобно и просто.

Когда-то такой подход казался по-настоящему революционным. Но за последние годы девелоперский продукт сильно вырос в качестве – в том числе и в загородном сегменте. Каков ваш следующий шаг в развитии? Чем будете удивлять?

– Качественный рост продукта – действительно, общероссийский тренд. Девелоперам надоело штамповать «коробки», многие компании хотят строить «под ключ», «под тапочки». Мы, например, стремимся к тому, чтобы продавать готовые дома. В наших новых проектах будем во многом делать ставку именно на этот подход: переходить от услуг по строительству – к продукту, а от продукта – к сервису.

Сервис – это сервисная компания?

– Да. В «Патроны Парке» мы уже приняли эту концепцию – будем развивать ее и в новых поселках. Наша идея в том, чтобы отделить обязательные платежи – на содержание водопровода, канализации, дорог и так далее – от платежей за те услуги, которые человеку нужны для дополнительного комфорта. Это могут быть разные хозяйственные задачи: подстричь газон, постирать шторы, убрать снег…

Сервисная компания поможет и в ведении инженерной системы: заменить фильтры в системе вентиляции, сделать промывку в системе отопления, вывезти ил из очистных. Часто ведь как бывает: пока все работает, ты обо всем забываешь – а потом что-то ломается. Но регламентные работы гораздо дешевле ремонтных. Нам важно, чтобы сервисная компания держала руку на пульсе и вела все нужные регламентные работы по графику, а голова у хозяина дома об этом не болела. Из таких «мелочей» и складывается комфорт загородной жизни.

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Иркутск, ул. Ширямова, 32, 3 этаж, оф. 3

Поселок премиум-класса «Уладова Парк» расположится на 26-м километре Байкальского тракта. Здесь – «в месте, где вода встречается с лесом», – будет создан редкий формат приватности: всего 12 эксклюзивных резиденций. Из каждого дома – панорамный вид на залив и собственный выход в сосновый лес с террасы. Подробнее о проекте рассказывает Дмитрий Кузнецов.

«Закрытый, охраняемый островок цивилизации прямо на краю тайги», – так поэтично описывает Дмитрий Кузнецов новый поселок «Кроны» на Голоустненском тракте. По его словам, это настоящая сибирская «Нарния»: буквально в двух шагах от Иркутска, за изгибом реки, у подножия сосновой горы, начинается иное пространство: «15 минут – и вы переноситесь из шума города в тишину, которая простирается на 120 километров, до самого Байкала».