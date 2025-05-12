Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»

Поселок премиум-класса «Уладова Парк» расположится на 26-м километре Байкальского тракта. Здесь – «в месте, где вода встречается с лесом», – будет создан редкий формат приватности: всего 12 эксклюзивных резиденций. Из каждого дома – панорамный вид на залив и собственный выход в сосновый лес с террасы. Подробнее о проекте рассказывает Дмитрий Кузнецов.

Дом в поселке «Уладова Парк». Проект компании

1. Локация: «Идеальное место»

Концепция любого загородного проекта, по словам Дмитрия, определяется в первую очередь исходя из местоположения: его доступности, статусности, окружения, видовых характеристик. Участок на Байкальском тракте, где разместится «Уладова Парк», без преувеличения, идеален.

– Первая линия, берег, лес, интересный рельеф, отличные видовые характеристики, никаких соседей поблизости – вся палитра уникальных торговых предложений. Сложно было, имея такие характеристики локации, не соблазниться на концепцию премиального поселка, – признается руководитель MetaEstate.

2. Проектирование: «Дома нового типа»

Уникальность площадки подсказала девелоперу и совершенно новый подход к проектированию домов. В предыдущих проектах MetaEstate коттеджи были «односторонними»: одна сторона была видовой, парадной, а другая – рабочей, с глухими фасадами.

– В поселке «Уладова Парк» всего 12 резиденций – все дома будут вытянуты вдоль улицы. С одной стороны – вид на воду, с другой – выход на участок и в лес. Коттеджи при такой организации поселка «соприкасаются» лишь торцами – соседи есть только справа и слева, ни перед домом, ни за ним – нет. Поэтому мы разрабатываем коттеджи совершенно нового типа, причем с учетом особенностей рельефа, – разной этажности. Это предполагает в том числе и другую компоновку помещений внутри: встроенного теплого гаража, мастер-спальни, кухни, столовой, детских комнат, кабинетов с каминным залом и домашним кинотеатром…

Для нас важно создать неизбыточные по площади, эргономичные дома. Все, что необходимо для комфортной загородной жизни, что повышает ее уровень и качество, в этих коттеджах будет. А всего того, что по факту может оказаться невостребованным, мы стремимся избежать. Что касается инженерного насыщения, то здесь наш подход остается неизменным: чем оно совершеннее, тем лучше. Здесь компромиссов быть не может, как и в вопросе архитектуры.

3. Архитектура: «Дома – проводники»

«Дома-проводники» – так девелопер определяет архитектурную философию проекта. Стеклянные галереи вдоль всей жилой зоны позволят жителям поселка «Уладова Парк» наблюдать и утреннюю рябь на заливе за завтраком, и игру света в кронах сосен во время рабочего звонка, и закатные палитры над заливом вечерами.

– Архитектура в поселке будет современная, но не минималистичная, а достаточно сложная, с декоративными элементами, – рассказывает Дмитрий. – Будем использовать различные материалы высокого качества: термообработанное дерево – лиственницу, ясень, сосну, кедр; премиальный кирпич, керамогранит. Включим и элементы из металла. Но самым главным фасадным материалом, конечно, будет стекло.

Дом в поселке «Уладова Парк». Проект компании

4. Подход: «Не услуги, а продукт»

К проектированию домов в поселке девелопер приступил задолго до старта продаж: сейчас команда работает над тремя домами разной этажности для разных земельных участков. В этом проекте MetaEstate намерена перейти от услуги к продукту и предлагать покупателям полностью готовые решения.

– Наши прежние проекты: и «Патроны Парк», и «Кандинский» – это все-таки комплекс услуг, пусть и сведенный к одной общей концепции. В этом случае отдельно заключается договор подряда на строительство, отдельно – на инженерию, отделку, благоустройство… В «Уладова Парке» мы предложим покупателям полностью готовый продукт – запроектированный дом, с планировочными и инженерными решениями, с дизайном интерьеров, привязанный к конкретному участку. Купить дом можно будет на любом этапе строительства, но поменять проект – нельзя.

В чем, на наш взгляд, преимущество такого подхода? В первую очередь – в скорости. Когда ты строишь дом через комплекс услуг, это всегда постепенное, поступательное движение, которое занимает не менее трех лет. В случае с продуктом есть четкое понимание конечного результата, мы не перекладываем ответственность выбора по каждому техническому вопросу на заказчика – а значит, можем оптимизировать процессы на всех этапах и построить дом гораздо быстрее – не за три года, а за полтора. Это сильно облегчает процесс для клиента.

При этом мы, разумеется, сохраняем индивидуальный подход. Здесь можно провести аналогию с премиальными автомобилями. Rolls Royce или Range Rover – это готовый продукт. Но есть опции: ты можешь выбрать цвет кузова, цвет кожи в салоне, решить, каким будет руль, нужен ли люк и так далее. У нас – так же. Считаю, это именно тот уровень детализации, который нужен с точки зрения персонализации премиального продукта, будь то автомобиль или дом.

5. Благоустройство: «Свой парк и причал»

По словам Дмитрия, между улицей и заливом Уладова в поселке есть достаточно широкая – от 30 до 50 метров – лесополоса. Ее девелопер планирует превратить в лесопарковую территорию с авторским ландшафтным дизайном: установить скамейки, сделать дорожки для приятных неспешных прогулок.

– Залив здесь один из самых теплых и комфортных на Байкальском тракте: глубокий, уютный, защищенный со всех сторон от ветров, – поясняет Дмитрий. – Мы планируем оборудовать здесь пирс, причал для яхт и катеров. «Уладова Парк» станет единственным поселком на заливе с такой оборудованной бухтой. Можно будет отправиться на водную прогулку прямо из дома. А вечерами – любоваться из окон не только зеркальной водной гладью, но и своей яхтой.

metaestate.ru

«“Черные лебеди” на загородном рынке в последние годы летают стаей – один за другим. Сегодня главный вызов – высокая ключевая ставка. Люди держат деньги на вкладах. Но, как только ставки пойдут вниз, отложенный спрос хлынет на рынок недвижимости», – уверен руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Его девелоперской компании будет что предложить вчерашним вкладчикам: в работе – поселок «Кандинский» и два новых проекта – «Уладова Парк» на Байкальском тракте и «Кроны» на Голоустненском. Газета Дело узнала подробности.

«Закрытый, охраняемый островок цивилизации прямо на краю тайги», – так поэтично описывает Дмитрий Кузнецов новый поселок «Кроны» на Голоустненском тракте. По его словам, это настоящая сибирская «Нарния»: буквально в двух шагах от Иркутска, за изгибом реки, у подножия сосновой горы, начинается иное пространство: «15 минут – и вы переноситесь из шума города в тишину, которая простирается на 120 километров, до самого Байкала».