«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»

«Закрытый, охраняемый островок цивилизации прямо на краю тайги», – так поэтично описывает Дмитрий Кузнецов новый поселок «Кроны» на Голоустненском тракте. По его словам, это настоящая сибирская «Нарния»: буквально в двух шагах от Иркутска, за изгибом реки, у подножия сосновой горы, начинается иное пространство: «15 минут – и вы переноситесь из шума города в тишину, которая простирается на 120 километров, до самого Байкала».

Дом в поселке "Кроны". Проект компании

1. Близко к городу, но – в глуши

Участок, на котором разместится поселок «Кроны», расположен в живописном месте на берегу Ушаковки – всего в трех километрах от Пивоварихи. С точки зрения транспортной доступности это одно из самых удобных мест для жизни в пригороде. При этом, несмотря на близость к Иркутску, поселок абсолютно удален от всего.

– «Кроны» – поселок на границе тайги и города. Можно выйти из дома – и пройти по лесу 120 километров до Байкала, не встретив никого, – рассказывает Дмитрий. – Кроме того, здесь совершенно уникальная энергетика. Поселок расположен идеально с точки зрения принципов фэншуй: с севера – склон с лесом, который защищает от ветров и злых духов. С юга – живописный вид на большую, открытую долину. Река – чистая, девственная – бежит слева направо. Переезжаешь мост – и ты в Нарнии. Тишина. Воздух – густой, таежный. Сосны – огромные, высоченные. Здесь хочется жить.

2. Дома на любой вкус

Поселок «Кроны» займет около 22 гектаров. MetaEstate планирует построить здесь порядка ста домов – от 90 до 200 кв. м. Участки будут довольно большие – от 10 до 20 соток, что обеспечит невысокую плотность застройки, отличные виды, позволит сохранить ощущение жизни «в лесу у реки».

– Здесь, как и в «Уладова Парке», мы реализуем принцип девелоперского продукта – разрабатываем готовые дома в привязке к конкретным участкам. Впрочем, будет и возможность выбрать участок и спроектировать коттедж индивидуально, под себя, – говорит Дмитрий. – Например, есть участки на обрыве, над рекой – самые «вкусные», самые востребованные. Понятно, что типовые проекты в такой локации, на таком интересном рельефе не поставишь: там есть над чем поработать индивидуально.

3. Архитектура с сибирскими корнями

Архитектура поселка «Кроны» – это современное прочтение сибирского характера. Пологие четырехскатные кровли мягко повторяют линию холмов, а в резных узорах на фасадах угадывается память о ремесленных традициях, переосмысленных на новый лад.

– Архитектурную концепцию нам тоже подсказала локация поселка. Хотелось подчеркнуть: мы живем в Сибири. А Сибирь – это сложный климат, красивые и при этом максимально энергоэффективные и утилитарные с точки зрения обслуживания дома. Переосмысляя исконные традиции, в «Кронах» мы создаем современную, минималистичную архитектуру с сибирскими корнями.

И речь, подчеркну, идет не о прямом цитировании, а именно о переосмыслении. Нам откликаются рациональность, продуманная оптимальность сибирских домов. При этом прочтение будет новым: современные технологии строительства, инженерия, материалы. Основным, например, будет кирпич. Но в декор фасадов – для создания особой атмосферы, эстетики – мы в качестве арт-объектов добавим деревянную отделку. Это будут элементы резьбы в современной интерпретации, с подсветкой, – индивидуальные для каждого дома.

Дом в поселке "Кроны". Проект компании

4. Инженерные сети

В условиях энергодефицита в регионе безусловным преимуществом «Крон» является наличие электричества на территории. Девелопер уже получил 3 МВт на поселок: техусловия практически выполнены, линия проведена. Можно строить дома, выделять мощности – и жить.

– Электричества у нас – до 30 кВт на участок. Как показывает практика, этого вполне достаточно. Но, если дом большой, можно увеличить количество кВт, – добавляет Дмитрий. – Водопровод в «Кронах», как и во всех остальных проектах MetaEstate, будет централизованным. Канализационную систему решим через современные биоочистные сооружения у каждого дома.

5. Своя набережная и соседский центр

В сердце поселка планируют оборудовать парк с собственной набережной. Там же разместится кафе с функциями соседского центра. Здесь, как говорят в MetaEstate, будет хорошо и утром – с чашкой кофе и книгой, и вечером – в компании друзей и соседей у камина.

– Соседский центр на берегу станет местом притяжения для всех жителей. Можно будет посидеть у камина, поиграть в шахматы, поговорить за бокалом вина. Очень важно, чтобы такая мультифункциональная соседская среда, позволяющая интересно провести время не дома, в поселке была. В городе мы привыкли жить в квартире, а проводить досуг – за ее пределами. За городом таких возможностей часто не хватает – приходится ехать в город, что не всегда удобно. В «Кронах» – не придется.

«Фишкой» соседского центра станет кафе необычного формата – Family, который мы подсмотрели у итальянцев. Меню здесь будет на неделю: условно говоря, в понедельник плов, во вторник индийская кухня, в среду – котлеты из дикого кабанчика. Если тебе нравится то, что сегодня в меню, ты заранее бронируешь место. Получается действительно семейная история: как хозяйка готовит ужин на большую семью, так и повар в кафе будет готовить на поселок – для тех, кто придет вечером за вкусной едой и общением. Это, в том числе, часть сервиса, который мы развиваем.

metaestate.ru

«“Черные лебеди” на загородном рынке в последние годы летают стаей – один за другим. Сегодня главный вызов – высокая ключевая ставка. Люди держат деньги на вкладах. Но, как только ставки пойдут вниз, отложенный спрос хлынет на рынок недвижимости», – уверен руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Его девелоперской компании будет что предложить вчерашним вкладчикам: в работе – поселок «Кандинский» и два новых проекта – «Уладова Парк» на Байкальском тракте и «Кроны» на Голоустненском. Газета Дело узнала подробности.

Поселок премиум-класса «Уладова Парк» расположится на 26-м километре Байкальского тракта. Здесь – «в месте, где вода встречается с лесом», – будет создан редкий формат приватности: всего 12 эксклюзивных резиденций. Из каждого дома – панорамный вид на залив и собственный выход в сосновый лес с террасы. Подробнее о проекте рассказывает Дмитрий Кузнецов.