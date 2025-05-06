«Ищите ответы внутри». Почему не нужно гнаться за модой и какие «подсказки» таит наша внешность

Продолжаем рубрику «ДНК стиля» с имиджмейкером-психологом Лорой Кузнецовой. Как найти свой индивидуальный стиль? Где черпать вдохновение? Правда ли, что многие ответы находятся в нас самих? И чем полезна насмотренность? Эксперт делится ценными лайфхаками.

Лайфхак 1. Начните с себя

– В попытке угнаться за модными трендами мы часто забываем простую истину: очень многие ответы – внутри, в нас самих. Поэтому – начните с себя. Например – цветовые решения. Молодость, как известно, все простит. Но если вам больше сорока, цвет в портретной зоне будет сильно влиять на состояние лица: он может сделать вас более уставшими и взрослыми, а может, наоборот, придать свежесть. Как добиться нужного эффекта? Все просто: посмотрите на свою внешность.

Каков колорит вашей кожи? Какой подтон она имеет – теплый, холодный? Бежевый с оливковым, с розовинкой, с желтинкой? Посмотрите на цвет ваших волос – вы обнаружите как минимум три оттенка. Сфотографируйте и изучите свои глаза – вы увидите в радужной оболочке минимум пять разных оттенков. Все эти цвета будут великолепно смотреться возле вашей портретной зоны. Это простой лайфхак, который гарантирует вам свежий внешний вид – даже без косметики! Кстати, оттенки волос можно дублировать и в цвете обуви – так вы будете создавать единую цветовую вертикаль. А если найдете жакет цвета вашей кожи – боже мой, как элегантно вы будете выглядеть!

Подобные «подсказки» есть не только при выборе цвета. Посмотрите на свои линии, пропорции: соотношение плеч и бедер, выраженность или невыраженность талии, изгибистость. Изучите свое лицо, его линии – какие они? Округлые, плавные, геометричные? От линий и фактур вашей внешности будут зависеть принты, крой, посадка одежды, выбор украшений.

Лайфхак 2. Посмотрите вокруг

– Параллельно нарабатывайте насмотренность. Самое простое – зайти на ресурс вроде Pinterest и собрать коллекцию того, что вдохновляет лично вас. И это не только и не столько про образы в одежде. Начните с природы, архитектуры, автомобилей, дизайна интерьеров – всего, что вас радует и наполняет, от чего у вас внутри «дзынькает».

Регулярно посещайте музеи и картинные галереи. Знакомьтесь с живописью, скульптурой, отмечайте цветовые решения, пропорции. Красота равно гармония. Именно искусство – наравне с природой – позволяет нам прочувствовать эту гармонию, развивает чувство прекрасного. На курсах по стилю и индивидуальных консультациях мы много занимаемся формированием насмотренности. Это по-настоящему вдохновляет и помогает лучше узнать себя.

«История моды на вкус и цвет»

В июне Лора Кузнецова запускает в своей студии новую серию офлайн-встреч «На вкус и цвет». Предыдущий цикл чувственной мастерский был посвящен исследованию цвета, его психологическому влиянию, интеграции в интерьеры, месту в гардеробе. На этот раз речь пойдет об истории моды: каждый месяц – новое десятилетие XX века.

– Будем знакомиться с историческими событиями, узнавать, как они отразились на моде тогда и как мода прошлых лет интегрирована в тренды сейчас, – говорит Лора. – Какие десерты были популярны? Какие интерьеры? Где сейчас мы видим и используем подобное? Приходите за вдохновением!

lorakuznetz.ru