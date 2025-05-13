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Карьера в АПК? Перспективно!

Россельхозбанк (РСХБ) представил возможности цифровой платформы «Своё» студентам-аграриям в рамках образовательного форума «Развивайся в Аграрном». Мероприятие состоялось на базе Иркутского аграрного университета им. И.И. Ежевского. Участие в нем приняли более 50 учащихся 1-4 курсов профильных ССУЗов и вузов. Цель встречи – повышение информированности о карьерных возможностях банка и ведущих компаний – работодателей в сфере АПК региона, привлечение на практику и стажировку.

Директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова рассказала участникам о том, что сельское хозяйство является одной из наиболее быстро и стабильно развивающихся отраслей экономики нашей страны. На предприятиях используется высококлассное оборудование, новейшие технологии, поэтому сфера нуждается в высококвалифицированных специалистах. В отрасли могут найти дело всей жизни специалисты самых разных направлений: механизаторы, агрономы, IT-специалисты, маркетологи и другие. С целью поддержки сельхозтоваропроизводителей РСХБ создана цифровая экосистема «Своё», в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Особое внимание спикер уделила платформе для подбора кадров в АПК «Я в Агро».

«Россельхозбанк, совмещая в себе функции кредитной организации и института развития агропромышленного комплекса, содействует популяризации сельского хозяйства и активно поддерживает молодежь, которая решила связать свою жизнь со сферой АПК. Банк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. Это и образовательные проекты, и стипендиальные программы для студентов российских аграрных вузов. Специально для молодежи банк создал цифровую платформу «Я в Агро», которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе. Абитуриенты могут получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, а студентам доступен сервис создания резюме при помощи специального конструктора. Здесь же можно найти площадку для прохождения практики, стажировки или даже работы как в крупных компаниях АПК, так и в небольших хозяйствах. На данный момент на платформе представлено более 19,5 тыс. вакансий», – отметила Наталья Баркова.

По данным платформы, в топ-5 наиболее востребованных позиций входят профессии: тракторист, ветеринар, агроном и водитель. Уровень заработной платы в 2-2,5 раза превышает средний по стране, а в 2024 году отрасль впервые продемонстрировала наиболее высокую динамику роста предлагаемых зарплат, опередив, в том числе, сферу IT-технологий.

Кроме того, платформа оказывает поддержку образовательным учреждениям в привлечении абитуриентов и удержании студентов старших курсов в сфере АПК, предоставляя возможность создания персонализированных страниц образовательных учреждений, публикации предстоящих знаковых событий, цифровизации процесса обучения, трудоустройства выпускников в ведущие компании АПК и многое другое. В завершении встречи Наталья Баркова ответила на вопросы студентов, которые в основном касались условий прохождения стажировок в банке и на ведущих предприятиях АПК региона.

«Сегодня на форуме «Развивайся в аграрном», во время лекции Натальи Викторовны Барковой, мы получили много полезной информации, провели интересную беседу в формате вопрос-ответ, затронули каждую платформу «Своё» и в каждой разобрались подробно. Считаю, что вся информация была полезной, для кого-то новой, а для кого-то – возможностью ещё раз более подробно во всём разобраться. Большое спасибо, что уделили нам своё время и ознакомили с возможностями и преимуществами РСХБ, – отметила студентка третьего курса Иркутского аграрного техникума Екатерина Бердникова.

АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия Банка России 3349 от 12 августа 2015 года. На правах рекламы.

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