«CORSO residence – дом на берегу времени». Владимир Дмитриев – об авторском проекте премиум-класса

Строительство ЖК премиум-класса CORSO residence в историческом центре Иркутска вышло на финишную прямую. Фасады трёх восьмиэтажных зданий меняются буквально на глазах: постепенно «одеваясь» в гранит и мрамор, они приобретают благородный вид под стать историческим памятникам архитектуры. «Жилой комплекс, преодолев многие препятствия: и пандемию, и экономические санкции – осенью 2025 года будет введён в эксплуатацию», – заявил нашему изданию идейный вдохновитель CORSO residence Владимир Дмитриев во время авторской экскурсии по объекту. Как изменился проект за последнее время, в каких деталях кроется его реальная эксклюзивность и почему в Иркутске больше не будет недвижимости аналогичного уровня? Об этом – в нашем материале.

«Несмотря ни на что»

Владимир, CORSO residence как проект жилого комплекса премиум-класса был заявлен, пожалуй, первым в Иркутске, но при реализации столкнулся с рядом сложностей. Сейчас, судя по всему, ситуация изменилась в корне?

– Проекту пришлось преодолеть немало препятствий. Во-первых, мы столкнулись с некоторым сопротивлением общественности – два года занимались тем, что подтверждали в различных инстанциях, что наш проект ничего не нарушает, что вся наша документация соответствует законодательным требованиям и градостроительным нормам. Во-вторых, не обошлось без влияния внешних факторов: сначала пандемия, потом – санкции и экономическая изоляция России. Но, несмотря ни на что, строительство ЖК подходит к завершающей стадии, причём в тех же параметрах, что были заложены в проект изначально. Это три восьмиэтажных дома на первой линии набережной Ангары с подземной парковкой и клубной инфраструктурой.

Давайте напомним, как развивался проект?

– История началась ещё в 1999 году. Идея заключалась в том, чтобы построить объект, который был бы актуальным не в моменте, а в перспективе – на протяжении веков. Поэтому самый первый вариант – офисный центр с жилыми помещениями – мы «забраковали» и остановили его реализацию практически на начальной стадии. Это решение было бы компромиссным.

И тогда появился CORSO residence?

– Не сразу. Сначала мы пригласили итальянских архитекторов, которые год занимались проектом, причём не «на удалёнке», а непосредственно в Иркутске. Они приезжали и жили в городе, знакомились с его историей, архитектурой. В итоге сделали что-то похожее на City of London, что в принципе не соответствовало стилистике Иркутска, да и не вписывалось в границы нашего земельного участка. Конечно, мы отказались от такого решения – пригласили швейцарских архитекторов, уже работавших в России. Но история повторилась. Как ни парадоксально это звучит, но зарубежные архитекторы из известных западных бюро – все немного «космонавты». У них есть своё представление о премиальном жилье, которое они продвигают, но проектировать то, что подходит к нашим условиям, абсолютно не готовы. И этот факт их совершенно не волнует – главное, проекты нравятся им, остальное неважно.

Кто в итоге стал автором проекта?

– Мы стали искать архитектора в Иркутске, пока случайно не познакомились с Антоном Жуковым. У него историческая архитектура нашего города и понимание её ценности, что называется, в крови. Проект, который сделал Антон, – с уникальной архитектурой в стиле иркутских традиций XIX века, – мы и воплощаем в жизнь.

А не было сомнений из серии «зачем строить “под старину”, если мы живём в совершенно другом времени»?

– Нет, потому что на самом деле мы «под старину» ничего не строим. Более того, ни один человек из тех, кто видел этот проект, не сказал, что фасады CORSO residence сегодня устарели. Наоборот, все отмечают: они очень красивые. Никто не говорит, что дом в виде стеклянной башни ему нравится больше, и он хочет жить в таком хай-теке.

«Дом строю на века»

Первая «деталь», на которой вы сделали особый акцент во время экскурсии по стройплощадке, – внешний вид жилого комплекса. Почему это так важно?

– Потому что CORSO residence – первый более чем за сто лет дом в Иркутске, «одетый» в натуральный камень – гранит и мрамор, которые мы везём с месторождений в Карелии и Дагестане. Причём камень мы используем не привычный – полированный, а матовый, максимально приближенный к естественному, природному, состоянию. При такой технологии обработки облицовочного камня фасад выглядит совершенно по-особенному – благородно и дорого, и его внешний вид меняется в зависимости от погодных условий.

Натуральный камень требует какого-то особого подхода в работе?

– Да, это абсолютно другой уровень проектирования и расчётов. Мы занимались этим вопросом полтора года. Для крепления облицовочного камня, который в разы тяжелее керамогранита, применяем алюминиевый профиль компании HILTI (Лихтенштейн). В Сибири его практически никто не использует.

Кроме этого, между этажами на фасаде располагаются эксклюзивные декоративно-архитектурные элементы длиной 60 сантиметров, каждый из которых весит 40 килограммов. Для них мы тоже делали отдельные расчёты и проводили испытания на прочность: специализированная организация проверяла применяемые крепления на отрыв. И так – буквально на каждом этапе строительства, чтобы потом не было проблем и последствий.

Не слишком сложную задачу вы перед собой поставили?

– В проекте много очень сложных технических решений, штучной работы, творчества. Вероятно, ко всему можно было бы подходить проще. Но я хочу построить что-то абсолютно новое, чего ещё нет в городе. Поэтому и подход такой. Кроме того, честно признаюсь, что строю этот дом в том числе для себя, чтобы самому прожить в нём как минимум следующие 100 лет (улыбается). Отсюда и желание сделать всё на века.

Поэтому так скрупулёзно вникаете во все подробности строительного процесса?

– Я во все свои бизнесы вникаю очень досконально. Потому что «дьявол – в мелочах».

«Каждой “мелочи” – особое внимание»

В последнее время в Иркутске начали строить несколько ЖК премиум-класса, при этом содержание рекламных буклетов у них во многом схожее. Расскажите о «мелочах», которые будут кардинально отличать CORSO residence от других проектов.

– Во-первых, мы применили нехарактерный для других проектов конструктив: шаг колонн у нас составляет 7,5х7,5 м, за счёт чего получается квадрат площадью более 50 м² и увеличивается размер комнат, квартир. Для комфорта жильцов в каждом таком «квадрате» установили канализационные трубы, которые значительно расширяют вариативность планировок и позволяют реализовать любые, даже самые неожиданные идеи. При отсутствии необходимости, трубы можно заложить. Во-вторых, для всех квартир в доме предусмотрена индивидуальная приточная и вытяжная вентиляция. Рекуператоры будут подогревать воздух зимой и охлаждать летом, а также очищать его.

В-третьих, мы были первыми, кто «разгрузил» угол многоквартирного дома за счёт особых окон. Наши проектировщики долго занимались расчётами, чтобы получить это решение. Вроде «небольшая» деталь, но, когда смотришь в такое окно, взгляд не цепляется за внутренний конструктив здания, ничто не ограничивает обзор. Причём виды на каждом этаже абсолютно разные: например, на третьем – больше Ангары, а на восьмом – воздуха. Ещё одна важная деталь – поскольку наш ЖК находится на первой линии набережной реки, перед ним не только уже ничего не построят, но даже автомобильной дороги вдоль Ангары не будет.

С конструктивными и видовыми характеристиками мы познакомились воочию во время экскурсии – они действительно впечатляют. А что с шумоизоляцией?

– Могу ответственно заявить, что мы применили, пожалуй, самые передовые оконные системы компании Reynaers Aluminium со стеклами Larta Glass. Это окна высокого европейского класса – теплосберегающие, поглощающие ультрафиолет и со 100-процентной шумоизоляцией за счёт разной толщины трёх стёкол, которые просто не вступают в резонанс между собой. На втором этаже не будет слышно, как по улице едут машины.

Кроме этого, межквартирные стены запроектированы с шумоподавляющими панелями, как в кинотеатрах. То есть никогда не будет слышно, что делают соседи. Межэтажные перекрытия предусматривают водонепроницаемое и шумопоглощающее покрытия, но их будут завершать уже собственники при финальной отделке квартир – это прописано в договоре.

Какие ещё важные детали отличают ваш комплекс?

– Каждую квартиру мы обеспечили фактически неограниченной электрической мощностью, вложив большие средства в строительство двух собственных подстанций, а также в выкуп мощности у энергосбытовой компании. Очень часто в домах премиум-класса жильцы устанавливают хамамы, мощные холодильники, морозильные камеры, что в итоге приводит к проблемам с электричеством. В CORSO residence таких ситуаций не будет.

Плюс на парковке каждое машиноместо будет оборудовано электрозарядкой для автомобилей.

Парковки – это ещё одна трудноразрешимая городская проблема. Даже в проектах премиум-класса обеспеченность машиноместами порой не превышает 80 процентов. Как этот вопрос будет решён в CORSO residence?

– Обеспеченность парковочными местами будет 100-процентная. Мы построили просторный, светлый, безопасный подземный паркинг, с высотой потолка в 5,5 м.

«Время сделало наш проект ещё лучше»

Если говорить о современных цифровых решениях в управлении домом, то будут ли здесь применяться какие-то ноу-хау?

– Безусловно. Например, CORSO residence будет обеспечен системой «Умный дом», но разработанной специально для нашего комплекса. Этим занимается московская компания, один из лидеров российского рынка по управлению недвижимостью. В частности, мы прорабатываем с ней вопрос использования искусственного интеллекта в качестве консьержа. Он никогда не забудет, кому из жильцов нужно заказать уборку, кому – купить билеты в театр, зарезервировать столик в ресторане, вызвать такси и так далее. Один из прорабатываемых вариантов реализации даже предусматривает наличие физического робота, а не только компьютерного оборудования.

Безопасность и контроль доступа в жилой комплекс будет обеспечивать двухфакторная система аутентификации. То есть просто с одним ключом человек в парадную зайти не сможет. Дополнительно будет задействована биометрическая аутентификация: распознавание лица либо отпечатка пальца. На парковку тоже нельзя будет заехать просто по номеру машины. Система безопасности должна будет подтвердить личность. По такому же принципу будет работать лифт производства компании Tisson Group. Отмечу, что в нём, кроме прочего, оборудована система кондиционирования и обеззараживания воздуха и панелей, есть аудио-видеосопровождение, вайфай. Это тоже определённый штрих, подчёркивающий статус нашего дома.

В 2021 году, когда вы презентовали CORSO residence в нашем издании, мы о таких интересных деталях даже не говорили. Получается, время и произошедшие события сыграли только в плюс для вашего проекта?

– Действительно, все временные и событийные факторы, которые можно было бы отнести к разряду негативных, позволили нам только улучшить свой проект, собрать в нём всё самое лучшее и передовое, в том числе качественные сервисные решения на основе цифровых технологий. И именно потому, что технологии стремительно меняются практически каждый день, мы сейчас даже не покупаем оборудование на основе ИИ. Этим вопросом будем заниматься летом – буквально за месяц до установки.

«Моя цель – построить лучший дом в Иркутске»

Владимир, что будет входить в клубную инфраструктуру жилого комплекса?

– Мы планируем организовать в CORSO клубы по интересам – мужской, женский, совместный, где можно пообщаться с соседями, поиграть в шахматы, устроить вечеринку. То есть некое комьюнити резидентов дома, в котором нет посторонних и человек застрахован от неожиданных встреч: очень многие состоятельные люди именно поэтому никуда и не ходят.

Все наши парадные мы спроектировали как место, где художественные галереи смогут выставлять свои экспозиции. Суть такого подхода к организации общественных пространств – создание комфортных, эстетических условий для встреч с бизнес-партнёрами, проведения переговоров на нейтральной территории.

Уверен, что желающих проводить свободное время или деловые мероприятия в таком формате среди наших резидентов будет много, ведь мы ориентируемся на их запросы и потребности. В частности, я готов поменять жизнь на Байкальском тракте, где у меня дом, Ангара и нет соседей, на пять рабочих дней в центре города, потому что час-полтора своей жизни в день я стою в пробках. А зачем тратить это время на дорогу, если его можно провести, занимаясь спортом, гуляя по набережной или с удовольствием делая что-то ещё? Другой нюанс загородной жизни заключается в том, что в своём доме человек чаще всего ограничен общением с телевизором, книгой, холодильником. Выйти погулять он может не всегда, потому что за воротами либо грязь, либо снег, либо бродячие собаки, а чтобы куда-то выехать, надо опять же тратить время на дорогу.

Как ещё вы планируете облегчить жизнь резидентов CORSO?

– Чтобы решать актуальные повседневные запросы резидентов, в жилом комплексе запроектированы помещения для магазина, пекарни, ресторана.

Если говорить о магазине, то наша задача – сделать так, чтобы весь ассортимент в нём был безусловно качественным. Для этого мы подбираем ответственных партнёров, которые гарантированно получат сбыт своей продукции в нашем магазине. Кстати, у местных производителей основная проблема как раз в том, что они не могут встать на полку супермаркетов, потому что у них не массовый продукт. Мы же приглашаем их к себе, но при этом предлагаем организовать входящий контроль качества продукции, в том числе посредством онлайн-трансляции процесса производства.

Кроме этого, мы начали проектировать рядом мультифункциональное инфраструктурное здание, в котором планируем разместить детский, восстановительный и спортивный центры, бассейн, гостиницу, ресторан высокой кухни.

Что планируете сделать на внутренней территории комплекса?

– Это будет закрытый зелёный двор исключительно для резидентов CORSO. Здесь можно будет отмечать дни рождения и праздники, например, встречать Новый год у ёлки. Двор мы оборудуем скамейками с подогревом, вайфаем и розетками для подзарядки гаджетов. Летом будут стоять шезлонги для желающих позагорать.

Зелёный двор, как оказалось, тоже сделать непросто. Существует очень много мнений по вопросу его организации, поэтому мы его делаем в таком варианте, чтобы концепцию можно было доработать или изменить.

У недвижимости премиум-класса должно быть и соответствующее окружение, в том числе – красивая набережная. Каковы перспективы участка, который находится рядом с CORSO?

– Проектирование Цесовской набережной закончено. Положительное экспертное заключение получено. Думаю, в ближайшее время начнётся берегоукрепление Ангары, а затем и благоустройство набережной. Конечно, это создаст определённые неудобства, но я уверен, что, понимая дальнейшую перспективу развития города, можно будет их потерпеть. Участок, который находится рядом с CORSO, будет объединён с другими участками Цесовской и Нижней Набережных, бульваром Гагарина и открыт для свободного доступа всем желающим.

Владимир, можно ли сказать, что лично для вас CORSO residence – это проект не столько про «заработать», сколько про желание реализовать свою мечту?

– Вы знаете, мой опыт говорит о том, что если ты что-то делаешь хорошо, то и прибыль обязательно будет. И этот опыт меня ни разу не подвёл.

Конечно, чтобы реализовать такой проект, нужно очень много энергии. Если бы я родился, уже имея нужные деньги, наверное, я бы построил такой дом в рамках благотворительности, а поскольку это не так, то понятно, что я думаю об окупаемости проекта. И всё же для меня главное – построить CORSO residence хорошо, с высоким качеством. На века. А когда всё сделано хорошо, то и всё остальное тоже будет – и окупаемость, и прибыль.

Но если думать только об окупаемости, то тогда, как правило, вообще ничего не получается. Глядя на наш мир, я прихожу именно к такому выводу.

Планируете ещё реализовать в Иркутске подобные проекты?

– На сегодняшний день локация, где расположен CORSO residence, – пожалуй, единственная в городе, где можно было реализовать проект самого высокого уровня. Больше такого участка правильной формы, достаточной площади и в нужном месте нет, за исключением, возможно, места, где планируется строительство Восточного квартала.

Дальше надо строить загородный посёлок. Это тоже будет один проект, но совершенно отличный от тех, что реализуются в настоящее время. Проблема наших загородных посёлков в том, что все они очень небольшие, в них нет всей необходимой инфраструктуры для того, чтобы человек ни о чём не думал, и при этом в каждом есть множество ограничений для собственников. А для меня важно сделать так, чтобы людям не хотелось оттуда уезжать. К примеру, это может быть загородный гольф-клуб и вокруг него – дома с большими участками земли.

Наталия Яськова

corso.irk.ru

Застройщик ООО СЗ «Мечта» Проектные декларации на наш.дом.рф

«Роскошь – это то, что красиво стареет»

Андрей Петров, директор по развитию бизнеса ГК «Семрен и Монссон» (Санкт-Петербург):

– Если говорить про ключевые ценности класса премиум в целом, то основополагающим здесь является, пожалуй, проверенный временем консерватизм. Занимательный факт: основатели крупнейших технологических компаний (Илон Маск, Марк Цукерберг и другие) выбирают для себя и своих семей дома, больше отсылающие к викторианской эпохе, нежели к хай-теку. Во многом это обусловлено тем, что, несмотря на технологические новшества, вечные ценности остаются непреложными.

Говорят, «роскошь – это то, что красиво стареет». Уверен, что тенденция «красивого старения» не утратит своей актуальности и в будущем. Во все времена ценятся статус и эстетика, гармоничность архитектурного облика, качественные материалы интерьера и экстерьера, выдающиеся видовые характеристики. Комфорт в премиум-проектах является продолжением образа жизни.

Ещё одна неотъемлемая составляющая премиальной недвижимости – авторская архитектура. За известным именем стоит репутация, собственная философия и узнаваемая эстетика.