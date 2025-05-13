«Трансформация – драйвер роста». Антон Паймышев, Адикт, – о ребрендинге агентства, позиционировании и новых продуктах

Принцип «работает – не трогай» способен сохранить бизнес в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной – становится серьёзной угрозой. Так считает Антон Паймышев, основатель digital-агентства Адикт. Для компании постоянная трансформация давно стала частью стратегии. В 2024 году Адикт открыл офис в Санкт-Петербурге и провёл структурные изменения, разделив бизнес на два самостоятельных агентства. Почему Адикт выбрал фокус на дизайне, performance-маркетинге и развитии собственных продуктов? Какие направления поставил на паузу, а какие считает перспективными для масштабирования? Как агентство выстраивает кадровую стратегию и почему будущее IT связано не просто с программистами, а с инженерами? Об этом – в нашем материале.

Антон Паймышев. Фото А.Федорова

Почему принцип «работает – не трогай» убивает бизнес

Digital-сфера меняется стремительно, и это неизбежно отражается на компаниях. По словам Антона Паймышева, Адикт сегодня и Адикт год назад – это уже две разные компании. А если оглянуться на пятилетнюю дистанцию, изменения становятся ещё более очевидными. Название остаётся прежним, но подходы, процессы и принципы работы постоянно эволюционируют.

– Темп изменений только ускоряется. Мы поняли это ещё в 2014–2015 годах и с тех пор выстраиваем внутренние процессы так, чтобы компания могла быстро адаптироваться. Пандемия? Мы выросли. 2022 год? Выросли ещё сильнее. Бизнес – это живой организм: он реагирует на давление среды, пересматривает приоритеты, принимает новые обязательства. Поэтому трансформация – не разовое событие, а непрерывный процесс. Мы не «начали меняться» – мы всегда были в движении. Не существует ситуации, когда всё идеально работает пять лет подряд, а потом можно за один день перейти на новую модель. Многие компании терпят неудачу именно потому, что застревают в парадигме «работает – не трогай». В результате рынок уходит вперёд, а они продолжают работать по стандартам прошлого десятилетия.

Как меняется рынок: заказная веб-разработка теряет позиции

Адаптивность бизнеса – это не только поиск новых возможностей, но и осознанный отказ от направлений, которые теряют перспективу. Пять лет назад значительная часть проектов Адикта была связана с заказной разработкой сайтов. Сегодня компания сознательно сокращает своё присутствие в этом сегменте. По словам Антона Паймышева, спрос на индивидуальные веб-решения снижается: конструкторы сайтов, такие как Tilda, закрывают до 90% потребностей малого бизнеса, а рынок интернет-магазинов всё активнее перераспределяется в пользу маркетплейсов.

– Классическая заказная разработка и поддержка digital-ресурсов: интернет-магазинов, порталов, личных кабинетов – останется актуальной ещё некоторое время. Но специфика работы изменилась. Клиенты ожидают быстрых доработок в уже существующих системах, без глубокого участия в технических деталях. При этом рынок уверенно движется в сторону платформенных решений. Если раньше, например, Bitrix предлагал коробочные продукты, то сегодня акцент сделан на облачные сервисы. Они предоставляют готовый функционал по подписке, но радикально ограничивают возможности для кастомизации: можно изменить логотип или цветовую схему, но не базовую архитектуру, – поясняет Антон.

Это не означает, что Адикт отказывается от разработки как направления. Агентство продолжит поддерживать действующие проекты, но основное внимание будет сосредоточено на развитии собственных цифровых продуктов – тех, где сохраняется высокий потенциал роста, масштабирования и создания долгосрочной ценности.

Антон Паймышев. Фото А.Федорова

Фокус на рост: три направления развития Адикта

Вместо того чтобы подстраиваться под ограничения готовых платформ, Адикт сфокусировался на направлениях, где у компании есть не только экспертиза, но и перспективы устойчивого роста. Сегодня таких направлений три: дизайн, маркетинг и развитие собственных продуктов. По словам Антона Паймышева, спрос на качественный дизайн и маркетинг будет сохраняться в долгосрочной перспективе, а разработка собственных решений, таких как финтех-платформа Everypay.io и проект TGIndex.ru, открывает новые возможности для масштабирования.

– Дизайн в широком смысле – от брендинга до коммуникационного или интерфейсного – становится всё более востребованным. Чем больше бизнесов выходит на рынок, тем важнее для них выделяться. А чем быстрее компании меняют свои продукты и стратегии, тем большее значение приобретает их визуальная упаковка. Но одного только качественного дизайна недостаточно: необходима системная работа по развитию узнаваемости, продвижению и привлечению аудитории. Именно поэтому перформанс-маркетинг – это ещё один стратегический фокус, который будет востребован в будущем. Вместе дизайн и маркетинг образуют прочную базу для роста и развития любого бизнеса, – отмечает Антон.

Определившись с ключевыми направлениями, в Адикте разработали новую стратегию позиционирования. Для её создания привлекли федеральное PR-агентство. Осенью 2024 года компания прошла через важную внутреннюю трансформацию: бизнес был разделён на два самостоятельных агентства. Адикт сосредоточился на дизайне, а Адикт Маркетинг, с офисами в Иркутске и Санкт-Петербурге, полностью сфокусировался на цифровом маркетинге.

– При этом мы сохранили синергию между командами. Дизайнеры продолжают развивать компетенции в разработке, а маркетологи работают в тесной связке с креативными командами. Это принципиально важный момент: когда специалисты смежных направлений обмениваются опытом, результат получается на порядок качественнее, – подчёркивает Антон.

Как кадровый дефицит превратился в стратегическое преимущество

Сфокусированная стратегия уже приносит заметные результаты. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Адикт продолжает расти. Как отмечает Антон Паймышев, это видно не только по выручке: клиенты высоко оценивают качество работы и всё чаще рекомендуют агентство своим партнёрам.

Вопросы кадрового развития стали для компании отдельным приоритетом. Вместе с ростом спроса на услуги в 2024 году в Адикте усилили работу с распределёнными командами и пересмотрели подход к найму.

– В Иркутске нам уже сложно расти только за счёт местного рынка специалистов. Сегодня в команде работают более сорока человек, и треть из них – из других регионов. Мы выстроили комфортную для бизнеса географию: от Владивостока до Калининграда, с основной концентрацией в ближних к Иркутску часовых поясах. Опыт показал, что большая разница во времени, например с Москвой, снижает эффективность коммуникаций, – объясняет Антон. – Поэтому для нас важным критерием стало не только качество специалистов, но и удобство совместной работы.

Адикт предлагает конкурентные условия по зарплате и проекты федерального уровня, что позволяет привлекать сильных специалистов из регионов, где работать с Москвой сложно из-за временных сдвигов. Этот подход позволил агентству превратить кадровый вызов в конкурентное преимущество: команда усиливается без ущерба для качества и темпов работы.

При этом Антон подчёркивает: в Иркутске по-прежнему много талантливых специалистов. Но в фазе активной трансформации компания сделала осознанный выбор – сначала укрепить процессы, выстроить устойчивую структуру, а уже затем возвращаться к развитию молодых кадров.

– Сейчас мы сосредоточены на росте и качестве. Поэтому на запросы о стажировках или практике пока вынуждены отвечать отказом.

Антон Паймышев. Фото А.Федорова

Федеральная экспертиза с региональным акцентом

Центром бизнеса Адикта по-прежнему остаётся Иркутск. В дизайн-направлении агентство работает с федеральными клиентами, преимущественно в онлайн-формате. Для крупных брендов такой формат коммуникации стал нормой: личные встречи здесь скорее исключение, чем правило. Однако в маркетинге ситуация иная – личное присутствие, живое общение и доверие всё ещё играют ключевую роль.

Именно поэтому в 2024 году компания открыла офис Адикт Маркетинга в Санкт-Петербурге.

– Открытие офиса в Питере дало нам новый уровень доступа к клиентам западной части России. Мы видим там большой потенциал – как в плане профессионального роста, так и в освоении новых технологий и передовых практик. И самое важное – всё это позволяет нам усиливать наш основной офис в Иркутске, – говорит Антон Паймышев.

Уходить из родного города компания не планирует. Философия Адикта остаётся неизменной: клиент из Иркутска должен получать тот же уровень экспертизы и сервиса, что и клиент в Москве или Петербурге.

– Мы присутствуем и здесь, и там. Это позволяет нам сочетать лучшие практики федерального уровня с глубоким пониманием региональной специфики, – подчёркивает Антон.

Инженеры вместо программистов: как меняется спрос в IT

Эпоха, когда программисты считались «новой нефтью», постепенно уходит в прошлое. Сегодня, по словам Антона Паймышева, взгляды экспертов разделились: одни ожидают дальнейшего роста спроса на IT-специалистов, другие предсказывают серьёзное сокращение рабочих мест под влиянием развития искусственного интеллекта.

– Первая волна массовых увольнений в российском IT-секторе уже прошла. Во многом потому, что основные задачи импортозамещения решены: крупные компании адаптировали системы и больше не нуждаются в больших командах разработчиков, – поясняет Антон. – Кроме того, возможное возвращение западного ПО к концу года сделает многие адаптивные решения избыточными. Но самое важное – мы стоим на пороге настоящей революции в разработке программного обеспечения.

Сегодня крупнейшие игроки рынка концентрируются на создании ИИ для программирования. Нехватка разработчиков, их высокая стоимость и низкая скорость работы – все это остаётся «узким горлышком» цифровой индустрии, и именно автоматизация этого процесса должна его устранить.

– Думаю, в течение ближайших одного-двух лет код станет продуктом правильно сформулированной архитектуры, – говорит Антон. – То есть ключевая роль будет у тех, кто умеет системно мыслить и управлять сложными проектами. Нужны будут не просто разработчики, а инженеры – специалисты, способные проектировать решения и «оркестровать» процессы, а не только писать код.

Именно такие IT-инженеры становятся новой «нефтью» цифровой эпохи, уверяет Антон: их задача – выстраивать архитектуру, определять требования и работать в связке с ИИ, который будет выполнять рутинную часть работы.

Адикт – digital-агентство, основанное в Иркутске в 2015 году на базе веб-студии «Студия 38», работающей с 2008 года. Сегодня компания специализируется на разработке собственных цифровых продуктов, digital-дизайне, performance-маркетинге, брендинге, SEO и георекламе.

В портфолио Адикта – проекты для таких клиентов, как Иркутская нефтяная компания, Эн+, 2ГИС, Леруа Мерлен, FirstVDS, Сбер и другие лидеры рынка. Агентство активно расширяет географию, сохраняя базу в Иркутске и работая с клиентами по всей России.

Когда дизайн, маркетинг и IT-разработка сосуществуют в рамках одной структуры, бренд со временем начинает терять чёткость позиционирования, говорит Антон Паймышев, основатель digital-агентства Адикт. Решением этой задачи стала масштабная трансформация – разделение бизнеса на два самостоятельных направления. Мы задали Антону 10 вопросов о причинах и процессе изменений, а также узнали, на чём теперь сосредоточатся Адикт и Адикт Маркетинг.