Амбициозные планы Приангарья: от аэропорта до редкоземельных металлов

В своем послании к Законодательному Собранию губернатор Иркутской области затронул целый спектр вопросов – от «вечнозелёных», таких как строительство нового аэропорта Иркутска, до темы агломерации, которая вновь выходит на повестку дня. Глава региона не обошел вниманием проблемы, тормозящие развитие области, такие как энергодефицит. Отдельная тема – новые точки экономического роста, среди которых выделяются разработка месторождений редкоземельных металлов и создание кластера полимеров. Газета Дело записала ключевые тезисы.

Фото пресс-службы «Ростех

Новый аэропорт Иркутска

Глава Приангарья Игорь Кобзев объявил о начале проектных работ по строительству нового аэропорта Иркутска на площадке «Ключевая», которые стартуют в 2027 году. Проект будет финансироваться из федерального бюджета и при поддержке инвесторов.

– После завершения проектных работ и согласования источников и объемов финансирования будут определены точные сроки реализации проекта, – отметил Кобзев. Он напомнил, что поручение вынести новый аэропорт Иркутска за черту города, дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Иркутская агломерация

Новый аэропорт Иркутска – это не только ключевой транспортный узел, но и мощный катализатор экономического развития всей Иркутской агломерации, уверен Игорь Кобзев.

– В пределах агломерации (Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский муниципальный округ и Шелеховский район) проживает более миллиона человек – почти половина населения области. Этот проект открывает новые возможности как для жителей, так и для бизнеса.

На повестке дня стоит разработка мастер-плана для Иркутской агломерации. Кобзев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона и службе архитектуры оперативно организовать работу по интеграции нового аэропорта в территориальное планирование. Аэропорт должен стать одним из ключевых элементов развития агломерации.

Кроме того, глава региона предложил Корпорации развития региона подготовить предложение по созданию деловой зоны в Иркутской агломерации. Этот центр должен стать новым местом притяжения для инвесторов, ориентированным на малый и средний бизнес. Необходимо тщательно проработать все вопросы, связанные со свободными земельными участками, возможностями подключения и другими аспектами, а также изучить лучшие практики других регионов.

Строительство

В прошлом году Иркутская область сделала значительный шаг вперед, введя в эксплуатацию 1,6 млн м² жилья. На текущий год запланирован ввод 1,52 млн м², а к 2030 году регион стремится ежегодно строить минимум 2,4 млн м² жилья. Для достижения этих амбициозных целей необходимы дополнительные ресурсы и инфраструктура.

Губернатор подчеркнул, что ключевой проблемой остается технологическое присоединение к электросетям. В настоящее время Иркутская электросетевая компания активно устраняет узкие места в электроснабжении Иркутского и Шелеховского районов.

Еще одна значимая проблема – дефицит тепловой мощности в Иркутске, который, по оценкам Байкальской энергетической компании, приближается к 700 гигакалорий в час.

– Запасов хватит на 3 года, если сохранятся нынешние темпы строительства. Стоимость строительства новой тепловой мощности составляет более 33 млрд руб., – отметил Кобзев.

Глава региона поручил правительству Иркутской области совместно с мэрией Иркутска, Союзом строителей и Байкальской энергетической компанией выработать оптимальное решение, которое обеспечит минимальный рост тарифов на теплоэнергию. Он предложил провести энергоаудит по выделенным мощностям, оценить эффективность реализации утвержденных инвестиционных программ и рассмотреть возможность привлечения финансирования из бюджетов разных уровней.

Дифтарифы

В Иркутской области продолжается поиск решения для обеспечения электричеством всех жителей региона. Игорь Кобзев подчеркнул, что не все вписываются в первый диапазон.

– В настоящее время мы продолжаем активную работу с правительством РФ, чтобы найти решение для домов, которые не уложились в диапазон 7,2 тысячи кВт/ч в зимний период. Один из вариантов – увеличение до 10,8 тысячи кВт/ч в зимние месяцы. Это максимально возможный объем потребления при мощности 15 кВт. Соответствующее предложение мы уже направили в правительство РФ, – пояснил губернатор.

Энергодефицит

Энергодефицит продолжает оставаться одним из самых серьезных вызовов для Иркутской области. Рост нагрузки на энергосистему региона обусловлен множеством факторов, среди которых выделяется высокая майнинговая активность. Прогнозы показывают, что к 2030 году дефицит электрической мощности в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири может достичь почти 3 ГВт. Это требует оперативных решений как на региональном, так и на федеральном уровнях, и работа в этом направлении уже началась.

На федеральном уровне приняты стратегические решения о строительстве новых генерирующих мощностей. К 2029 году планируется увеличение мощности ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском на 690 МВт. Кроме того, федеральное правительство поддержало региональные власти, введя запрет на майнинговую деятельность на юге области до 15 марта 2031 года, чтобы минимизировать нагрузку на энергосистему. В результате было высвобождено 320 МВт.

Майнинг

Игорь Кобзев подчеркнул, что регион не выступает против майнинга как явления. Однако главная задача – преодолеть энергодефицит и обеспечить надежное энергоснабжение для жителей и предприятий. Строительство новой генерации и сетевой инфраструктуры требует значительных инвестиций, исчисляемых десятками миллиардов рублей. Вместе с тем, ограничение майнинга может помочь избежать этих колоссальных затрат.

Губернатор предложил майнерам строить дата-центры на основе автономной генерации.

– Больше скажу, правительство области готово стать площадкой для координации взаимодействия между операторами майнинговой деятельности и предприятиями нефтегазодобычи. Уже существуют успешные примеры строительства дата-центров с использованием попутного газа. Такие проекты не только снижают нагрузку на централизованную энергосистему, но и позволяют нефтяным компаниям эффективно утилизировать попутный газ, уменьшая вред для окружающей среды. Подобные инициативы будут всячески поддерживаться, – подчеркнул глава региона.

Туризм

По итогам 2024 года Иркутская область уверенно вошла в топ-30 регионов России по туристической привлекательности, регион посетило почти 2 миллиона туристов. Регион стал частью масштабного федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», поддержанного президентом России. Проект направлен на создание круглогодичного курорта «Волшебный Байкал» в Иркутской области и Бурятии.

В Иркутской области в проект войдут две ключевые локации: Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в поселке Тальцы. Реализация этих проектов запланирована до 2030 года.

– В ближайшее время должна быть представлена региональная стратегия развития туризма до 2036 года, которая ответит на актуальные вопросы развития туристической и обеспечивающей инфраструктуры, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Точки роста

В качестве точек роста губернатор Иркутской области назвал крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в регионе. Среди них – Иркутский завод полимеров, производство самолетов МС-21, создание индустриального парка в Чистых Ключах, а также проекты компании «Полюс Золото» на севере области и инициативы в Братске и Усть-Илимске.

В планах региона – создание кластера по переработке полимеров, который повысит технический суверенитет как региона, так и страны. Кроме того, Приангарье готово стать лидером России по добыче редкоземельных металлов.

– Иркутская область обладает уникальными месторождениями редкоземельных металлов, и у нас есть потенциал стать одним из регионов-лидеров по их добыче, – отметил глава региона.

Для достижения этих целей в Тулунском и Нижнеудинском районах в ближайшие годы будут запущены несколько проектов в сфере добычи полезных ископаемых. В Тайшетском районе планируется вывести на полную мощность алюминиевый завод и анодную фабрику, что станет еще одним шагом к экономическому процветанию региона.

Иван Рудых