Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области

«Малый бизнес сегодня дает 17% валового регионального продукта Иркутской области. А задача органов власти – создавать условия для его роста», – подчеркнул на встрече с предпринимателями губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Диалог состоялся в Центре «Мой бизнес» в рамках «Недели предпринимательства». Вопросов у малого и среднего бизнеса оказалось немало – как сугубо частных, так и общих, касающихся всего сегмента. Мы выбрали наиболее интересные.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

О приоритетах: «Нам есть куда расти»

1. Какие направления малого бизнеса правительство Иркутской области рассматривает как приоритетные для региональной экономики на ближайшие 5-10 лет?

По словам Игоря Кобзева, прежде всего, это производство продукции с наибольшей добавленной стоимостью:

– Вспомните историю лесной отрасли Иркутской области. Мы ушли от экспорта сырья – и регион от этого выиграл. Поэтому переработка в малом бизнесе – это пункт №1.

Еще одно важное направление – развитие МСБ в международном формате. Возможности для этого есть – это и географическое положение области, и соседство со странами с большим населением и емкостью потребительского рынка. Задача правительства, по убеждению губернатора, – создать условия в том, что касается отчетности, расходов и оплаты.

– Я бы ещё посмотрел в сторону импортозамещения, потому что это технологический суверенитет страны, – добавил Игорь Кобзев.

А в целом, по его словам, области важно сохранить достигнутый потенциал. Доля малого бизнеса в ВРП региона по итогам прошлого года составила 17,5%, притом что в среднем по России этот показатель – 15%.

– Нужно мобилизоваться и двигаться дальше вперёд. Нам есть куда расти: например, доля малого и среднего бизнеса в Китае – 85%. Я уверен, что малый и средний бизнес – будущее Иркутской области. Именно он формирует условия экономической стабильности, – резюмировал Игорь Кобзев.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

Об энергодефиците: «Решение – в законодательной плоскости»

2. Многие проекты, включая МСБ, не запускаются, некоторые ставятся на паузу или откладываются, под вопросом расширение производств из-за нехватки энергомощностей. Как правительство видит решение проблемы?

Губернатор напомнил, что причиной энергодефицита стало бурное развитие майнинга, особенно после того, как в 2021 году в КНР ввели запрет на добычу криптовалют и оборудование «переехало» в Россию, в том числе – в Иркутскую область. И за несколько лет из региона с избыточной мощностью она превратились в регион дефицитный.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

Решение, по мнению Игоря Кобзева, лежит в законодательной плоскости: необходим закон, который пропишет механизмы перераспределения мощностей между пользователями.

– Мы добились, чтобы в тех районах Иркутской области, где энергодефицит был подтверждён системным оператором единой энергетической системы, ввели запрет на майнинг. Благодаря этому освободилось 320 МВт, но только собственник может определить, как этой мощностью распорядиться. Мы готовы с энергетическими компаниями рассмотреть вопрос о возмездном приобретении неиспользуемых мощностей, чтобы затем распределить их по другим потребителям. У нас сегодня 18 инвесторов ждут своей очереди. Но порядок должен быть зафиксирован в законе, – пояснил Игорь Кобзев.

Сегодня, по словам губернатора, возможные поправки в законодательство прорабатываются депутатами Государственной Думы. Областное правительство намерено поддерживать эти изменения.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

О логистике: «Все в проработке, но вопросы не быстрые»

3. С развитием электронной коммерции кратно выросли потребности селлеров и ПВЗ (а подавляющее их большинство – это малый бизнес) в складах и распределительных центрах. Планируется ли появление новых логистических мощностей в регионе? Как продвигаются переговоры области с крупнейшим маркетплейсом о строительстве распределительного центра под Иркутском?

Строительство крупных распределительных центров (РЦ) в Иркутской агломерации упирается в перевод земель в региональную собственность, сообщил губернатор. По его словам, площадка под Мегетом – около 400 гектаров – находится в федеральном ведении. А вопрос с ней сейчас решается с ДОМ.РФ.

– Это довольно сложный процесс. И касается он не только логистики: для развития круглогодичного курорта на Байкале необходимо 320 га из федеральной собственности передать в региональную. Год бьёмся – но там, по крайней мере, есть поручение президента, – заметил Игорь Кобзев. – Всё в проработке, но вопросы не быстрые.

Тем временем, Wildberies, как уточнил глава региона, самостоятельно договаривается с частным владельцем участка под Ангарском и рассматривает вариант строительства склада там.

Однако мегетскую площадку региональные власти тоже намерены развивать – с учетом планов строительства нового авиаузла. Грузовые авиаперевозки потребуют сопутствующей логистической инфраструктуры.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников добавил, что у правительства есть планы на развитие площадки в Чистых ключах, где тоже имеются определенные барьеры: там находятся земли Минобороны и лесного фонда. Также рассматривается возможность создания в регионе бондовых зон (особая экономическая зона, где товары могут храниться на особых таможенных и налоговых условиях), ведутся переговоры с РЖД.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

О деньгах: «Мы отрываем средства от многих вещей, доверяя вам»

4. Планирует ли область докапитализировать региональный фонд микрокредитования? Он входит в число наиболее эффективных ФМК страны, однако ожидать своей очереди предпринимателю, чтобы получить поддержку, приходится больше месяца.

Губернатор заверил, что в течение месяца этот вопрос будет решен, но призвал понять, что бюджет несет большие социальные обязательства: поддержка семей с детьми, участников СВО, повышение зарплат работников бюджетной сферы, социальная защита населения. В 2025 году социальные расходы в бюджете региона составили 194 млрд рублей. При этом реалии экономики таковы, что доходы региона отстают от расходов.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы всё равно будем рассматривать малый и средний бизнес как перспективное направление. Но и вы, предприниматели, должны тоже понимать зону своей ответственности, понимать, что мы отрываем средства от многих вещей, доверяя вам, – заметил Игорь Кобзев.

Губернатор также напомнил, что инвестировать в бизнес-проекты довольно крупные суммы может, например, Корпорация развития Иркутской области. Но, во-первых, проект должен быть проработан и просчитан, иметь четкий бизнес-план. А во-вторых, в рамках инвестирования КРИО обычно входит в состав учредителей проекта. Вопрос в том, готовы ли предприниматели пойти на такой формат.

О креативе: «Сделаем креативные индустрии заметнее для властей»

5. Агентство стратегических инициатив (АСИ) определило 16 направлений креативных индустрий. Есть ли такой перечень в Иркутской области? И планируется ли создание креативного кластера?

Обсуждение регионального перечня видов ремесленной деятельности и креативных индустрий намечено на июнь. Об этом на встрече рассказала Наталья Дикусарова, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по собственности и экономической политике.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

По ее словам, этот перечень позволит таким бизнесам стать «заметнее» для властей. А регион в свою очередь получит правовую основу для того, чтоб разработать меры поддержки для этого направления.

– Так в свое время получилось с социальным бизнесом. Мы стали видеть такие предприятия, у нас появилась возможность их стимулировать. Пусть и небольшими мерами (хотя небольшие они для бюджета, а для самих предпринимателей – значимые). То же самое мы планируем с ремесленниками и креативными индустриями. Кажется, что доля таких предприятий очень маленькая, но в развитии туристической отрасли они играют очень значимую роль.

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

К обсуждению ведущих направлений планируется привлечь центр «Мой бизнес», аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области, региональное Министерство культуры. Губернатор пригласил к участию в обсуждении и самих предпринимателей – их мнение будет самым значимым.

«Чтобы решать проблему, нужно обращаться по адресу»

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

– Сегодня, как я услышал, половина вопросов была про дешёвые деньги. Но мне кажется, ключевая компетенция предпринимателя – уметь распоряжаться существующими ресурсами. Сегодня это твои возможности, твои умения и дорогие деньги. Да было время, когда кредиты были дешевые, мы к этому привыкли. Ситуация изменилась: ставка выросла и даже доступ к фондам поддержки ограничен, лимиты у них маленькие.

Не менее важно понимать контур решения проблемы. Какие вопросы лежат в компетенции региона, какие – муниципалитета, а какие решаются только на федеральном уровне. Чтобы решать проблему, нужно обращаться по адресу.

Мне кажется, предпринимательские компетенция растут от нашего взаимодействия друг с другом. И тут на помощь приходят такие сообщества, как «ОПОРА России», «Деловая Россия, другие организации». Они дают дополнительные возможности – в обмене опытом, поиске решений, партнеров и клиентов. Предпринимателям нужно объединяться.

Екатерина Дементьева





О чем еще говорили на встрече с губернатором

Неделя предпринимательства - 2025 в Центре "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров