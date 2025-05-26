Индекс лояльности сотрудников сетей «Слата» и «ХлебСоль» вырос

За год индекс лояльности сотрудников сетей (eNPS) вырос до 56,4 пункта. Как изменился подход в работе, какие нововведения и предложения появились в компании «Слата», рассказала директор по персоналу и организационному развитию сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ирина Патис.

Сколько сотрудников работает в компании, и все ли принимали участие в исследовании?

В торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» трудятся более 5 тыс. человек, где около 4,5 тыс. – это сотрудники магазинов, логистики и собственного производства. За последние годы ландшафт рынка труда серьезно изменился, и мы стараемся быстро реагировать, в этом помогают постоянные опросы сотрудников и исследования. Так, за год индекс лояльности сотрудников с 34 пунктов вырос по шкале до 56,4, что превышает средние показатели по отрасли (около 39 п. п.). Опрос проводила компания Happy Job, в нем приняли участие 95% сотрудников.

Какой показатель оценки в таком исследовании – ключевой? И что повлияло на такой рост?

В первую очередь это лояльность, чувственный компонент – любовь к работе и работодателю, комфорт сотрудника на рабочем месте, желание приходить на работу и рекомендовать компанию другим. Ключевым фактором для роста послужил прямой диалог с сотрудниками на каждом уровне. Мы стали спрашивать, что нравится, что нет, чего не хватает, что повысит комфорт, и стали чутко прислушиваться к предложениям и постепенно вводить изменения.

Для каждого сотрудника всегда важен уровень заработной платы. Какие изменения произошли здесь?

Безусловно, это первая строка в пожеланиях и ожиданиях. Ежегодно мы дважды – весной и осенью – проводим индексацию заработной платы. Компания устойчиво ведет свою деятельность, показывая высокие результаты, и, несомненно, уделяет большое внимание системному росту зарплат, как и в целом продвижению сотрудников по карьерной лестнице. Текучесть персонала относительно прошлого года снизилась на 34%. Мы усилили персональную работу с каждым сотрудником, кто написал заявление о желании уйти. Это позволило нам реагировать в моменте, выясняя причину, мы предлагаем возможные альтернативы.

В компании предлагают линейному персоналу и реферальные программы. Расскажите об этом.

Да, данная программа хорошо зарекомендовала себя. Программа «Приведи друга» позволяет любому из работающих у нас сотрудников привести друга, родственника, знакомого на работу в компанию и через один – три месяца работы, в зависимости от должности приведенного сотрудника, получить премию от 3 до 15 тыс. рублей. Компания ориентирована на карьерный рост работников и предлагает сотрудникам, не имеющим управленческого опыта, занять руководящую должность, пройдя соответствующее внутреннее обучение. Это возможность подать заявление, чтобы стать заместителем директора. При успешной работе на этой должности более 3 месяцев сотрудник получает премию 25 тыс. рублей. Существует также и доплата за стаж, которая появляется уже после 6 месяцев работы и растет в периоде. В конце календарного года мы проводим компенсацию родительской платы за муниципальные детские сады – до 50% от годовых трат.

В магазинах «Слата» и «ХлебСоль» растет процент работающей молодежи, в том числе студентов. Принимаете сотрудников с 14 лет?

Компания предоставляет большую возможность молодым ребятам начать карьеру в торговых сетях. Лето – прекрасная пора для подработки, мы трудоустраиваем и несовершеннолетних. Особенность лишь в том, что согласно законодательству они не могут работать на кассе, но прекрасно справляются в качестве работников торгового зала. Для них действует гибкий график работы, а расположение магазинов позволяет найти работу рядом с домом или образовательным учреждением. Также у студентов есть возможность проходить оплачиваемую практику по профилю.

Дополнительная информация

Для всех сотрудников действуют программы привлечения и удержания: