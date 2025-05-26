Пять новых отелей построят в Иркутской области благодаря льготным кредитам

Опубликован список победителей конкурсного отбора.

Проект реконструкции здания Востсибугля.

Пять проектов из Иркутской области по строительству и реновации туристической инфраструктуры получат льготное финансирование. Эти проекты стали победителями конкурсного отбора Минпромторга России по программе льготного кредитования. Средства будут направлены на развитие крупных гостиниц, горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Среди победителей из 51 региона России, Иркутская область заняла 11-е место по количеству одобренных заявок. Общий объем инвестиций в проекты составил 856 млрд рублей, из которых субсидируемый кредитный портфель — 526,8 млрд рублей. Два из пяти проектов будут реализованы на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске и завершатся к 2030 году.

Пять проектов Иркутской области, которые получат финансирование:

«Получение нашими организациями финансирования на строительство, расширение и реновацию гостиниц свидетельствует об актуальности развития туристической инфраструктуры в регионе. Не стоит забывать, что увеличение номерного фонда в регионе влечет за собой создание новых рабочих мест. Это отражает необходимость подготовки квалифицированных отраслевых специалистов. Будем проводить комплексную работу, чтобы сочетание сервиса, инфраструктуры и квалификации сотрудников соответствовали стандартам гостеприимства», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

По итогам отбора по России запланировано строительство 106 отелей категории 3–4 и 64 отелей категории 5, что в общей сложности добавит 31,6 тысячи номеров. Всего на конкурс было подано более 200 заявок.

Напомним, Иркутская область вошла в нацпроект «Пять морей и озеро Байкал». Через десять лет регион совместно с Республикой Бурятией должен принимать 5 млн туристов ежегодно. По мнению губернатора Игоря Кобзева, достичь такой амбициозной цели нельзя без современного аэропорта, строительство которого необходимо Приангарью. Действующий авиаузел в Иркутске не способен справиться с таким турпотоком, существующая взлетно-посадочная полоса не может выдержать большого количества самолетов.Сейчас в год через аэропорт Иркутска перевозят порядка 2 млн человек (ред. – туристов, общий пассажиропоток аэропорта Иркутск составляет 4 млн человек). С учетом целевых показателей федерального проекта это значение вырастет до примерно 7-8 млн человек, потому в настоящее время идет активная работа над созданием новой воздушной гавани.

Напомним, в 2024 году турпоток в Иркутской области составил 2 млн человек, в Бурятии — 600 тысяч. Таким образом, речь идет о двукратном увеличении текущего турпотока к 2036 году.