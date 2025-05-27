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На ИркАЗе состоялось торжественное награждение победителей олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего»

РУСАЛ подвел итоги 14-го сезона Всероссийской олимпиады, собравшей рекордные 5000 участников из 65 регионов страны.

Среди 210 победителей – 5 школьников из Шелеховского района.

В число самых талантливый вошли:

  • Широкова Ксения, ученица 2 школы;
  • Юшина Бажена, ученица 5 школы;
  • Кораблина Анастасия, ученица 4 школы;
  • Попова Дарья, ученица Шелеховского лицея;
  • Пшеничникова Софья, ученица 6 школы.

Награды талантливым школьницам вручил директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Артем Фоминых.

«Когда увидела свое имя среди призеров – не поверила. А сегодня, получая награду из рук генерального директора, ощутила невероятную гордость. Эта победа показала: если верить в себя и стараться, возможно все. Спасибо учителям, родителям и организаторам за эту возможность – теперь хочу достигать еще большего», – Софья Пшеничникова, призер олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего»

 


/ Сибирское Информационное Агентство /

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