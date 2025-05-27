На ИркАЗе состоялось торжественное награждение победителей олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего»

«Трансформация – драйвер роста». Антон Паймышев, Адикт, – о ребрендинге агентства, позиционировании и новых продуктах

​​​​​​​Принцип «работает – не трогай» способен сохранить бизнес в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной – становится серьёзной угрозой. Так считает Антон Паймышев, основатель digital-агентства Адикт. Для компании постоянная трансформация давно стала частью стратегии. В 2024 году Адикт открыл офис в Санкт-Петербурге и провёл структурные изменения, разделив бизнес на два самостоятельных агентства. Почему Адикт выбрал фокус на дизайне, performance-маркетинге и развитии собственных продуктов? Какие направления поставил на паузу, а какие считает перспективными для масштабирования? Как агентство выстраивает кадровую стратегию и почему будущее IT связано не просто с программистами, а с инженерами? Об этом – в нашем материале.