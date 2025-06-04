Грани личности – грани образа. Лора Кузнецова о том, как проявить внутренний мир через цвета и фактуры в одежде

«Если у вас есть свой индивидуальный стиль, то абсолютно не важно, какими будут модные тренды, – убеждена имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова. – Ваш образ будет интересен, аутентичен и актуален, ведь он отражает ваш внутренний мир». Сегодня в рубрике «ДНК стиля» эксперт на конкретных примерах рассказывает о том, как с помощью выбора одежды можно подчеркнуть разные грани своей личности.

Идея 1. Обозначить границы

Если вы человек категоричный, четко структурированный, если вам важны границы: вы хорошо их ощущаете, соблюдаете и ждете того же от окружающих, то лучше всего это будет считываться в образе через контрасты.

Во-первых, контрасты в цвете. И это совсем не обязательно должна быть черно-белая история. Конечно, она прекрасна сама по себе: что, как не сочетание черного и белого, может показать границы?! Тем не менее, очевидная глазу контрастная линия есть между любым светлым и любым насыщенным цветом, а также между комплементарными цветами. Так что смело экспериментируйте!

Во-вторых, можно использовать контраст фактур: рыхлой и плотной, мягкой и твердой, шероховатой и гладкой. Сочетание разных фактур тоже даст окружающим ясное понимание того, что вы – человек границ, а еще и многогранная личность.

В-третьих, категоричность и структурность можно транслировать через принты, определенные паттерны. Можно, например, использовать близкие вам по духу четкие геометричные формы – особенно, если они присутствуют в вашей внешности: линиях лица, фигуры.

Идея 2. Показать доброжелательность

Если вы работаете в помогающих профессиях и/или вам важно быстро устанавливать контакт с окружающими, вызывать доверие, чувство безопасности, вам, напротив, стоит избегать любых контрастов в образе.

Визуально мы с первых секунд считываем человека как некое цветовое и фактурное пятно. Наше подсознание сразу подает сигналы: «свой» / «чужой», «безопасно» / «небезопасно». Если мы встречаем человека контрастного, с жесткими формами кроя в одежде, мы вряд ли подойдем к нему, чтобы даже просто спросить, который час. Если же мы видим человека, в образе которого минимум контрастов, присутствуют природные оттенки, мягкие фактуры, то нас сразу к нему потянет. Он будет выглядеть естественно, вписываться в «ландшафт» нашей жизни. К такому человеку захочется подойти, чтобы не только спросить время, но и просто побыть с ним рядом.

Именно поэтому тем, кому важно подчеркнуть свою доброжелательность, эмпатичность, стоит выбирать одежду приглушенных, сглаженных оттенков, отдавать предпочтение комфортным, «мягким» фактурам и тканям: шерсти, мохеру, льну, неглянцевому шелку, – создающим ощущение заботы и теплых маминых объятий.

Идея 3. Бросить вызов

Если вы человек-вызов, человек вне системы, смело применяйте самые разные авангардные решения. Транслируйте свою нестандартность во всем: в цветовых сочетаниях, необычном крое, оригинальных фактурах, украшениях, обуви. От минимализма – до избыточности цвета и декорирования. Стилистические правила нужно знать для того, чтобы уметь их смело и стильно нарушать.

Главный вопрос, на который должен отвечать ваш гардероб, – как конкретная вещь/аксессуар отражает вас? И, если внутри вас есть эти ответы и ваш гардероб дает вам энергию и доставляет удовольствие, – вы счастливчик, который может привнести в свою жизнь творчество через самовыражение в образе.

Перечисленные идеи – самые очевидные и показательные. Безусловно, граней личности гораздо больше, и создание уникального «ДНК стиля» для каждого человека будет зависеть от множества факторов: как от мировоззрения и внутреннего мира, так и от внешней фактуры.

lorakuznetz.ru