Новый терминал внутренних линий открывается в аэропорту Иркутска

Модульный павильон площадью 2,6 тыс. кв. метров оснащен зоной прилета, багажной лентой и залами ожидания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Аэропорту Иркутска разрешено ввести в эксплуатацию здание временного терминала внутренних линий. Такое решение принял Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Оно уже вступило в силу», – говорится в сообщении.

Решение своевременно – в разгар летнего сезона пассажиропоток достигает 5 тыс. человек в сутки только по внутренним направлениям. «Это решение как нельзя кстати», «новый терминал позволит обслуживать пассажиров гораздо быстрее, чем раньше», подчеркнул глава региона.

В 2024 году иркутский аэропорт обслужил рекордные 3,95 млн пассажиров. В 2023 году он был в лидерах по приросту числа пассажиров среди российских аэропортов, увеличив объем перевозок на 44% до рекордных 3,787 млн человек. Рост пассажиропотока и внутреннего туризма потребовал расширения инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для обслуживания внутренних рейсов, которое завершилось осенью 2024 года. Однако открытия в 2024 году так и не произошло, оно было отложено из-за судебных разбирательств.