«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе

«Строим дома не выше деревьев», «помогаем переехать за город» – так звучат ключевые принципы компании «ВСС Дом». В июне малоэтажный девелопер открывает продажи в пригородном районе «Ново-Ямской»: он разместится на участке Дом.РФ площадью более 80 гектаров в Пивоварихе. В чем суть концепции «Село 2.0»? Что обеспечит жителям городской комфорт и качество жизни? Какие социальные объекты появятся в Пивоварихе благодаря новому проекту компании? Руководитель «ВСС Дом», амбассадор загородной жизни Антон Кондратьев ответил на вопросы Газеты Дело. Мы записали ключевые тезисы девелопера.

О подходе: «Помогаем осуществить мечту»

Малоэтажный девелопер «ВСС Дом» появился в структуре ГК «ВостСибСтрой» в прошлом году. Компания занимается реализацией масштабных проектов в пригороде Иркутска. По словам Антона Кондратьева, команда «ВСС Дом» – это настоящие амбассадоры загородной жизни, которые искренне убеждены: нужно жить в домах не выше деревьев и ждать выходных, чтобы остаться дома.

– Наша задача как девелопера – создать качественный, комфортный, безопасный для покупателя продукт. Как выглядит путь человека, который задумывается о переезде за город? Как правило, у него есть квартира – ее нужно продать, затем построить дом, где-то все это время жить… Очень сложная схема.

Переезд – это в принципе стресс для человека, а переезд за город – стресс вдвойне. Наша задача – помочь людям принять это решение, осуществить свою мечту о загородной жизни. А еще – уберечь от ошибок, которые неизбежны при самостоятельном строительстве, продумать проект так, чтобы недвижимость росла в цене и была ликвидной, а весь пригородный район функционировал, не доставляя жителям хлопот, после того как мы завершим свою работу.

О концепции: «Строим село 2.0»

Сейчас в работе у «ВСС Дом» – новый проект, пригородный район «Ново-Ямской» в Пивоварихе. Девелопер выиграл этот участок

Дом.РФ для комплексного освоения территории на аукционе осенью 2024 года. По словам Антона Кондратьева, здесь решено сохранить историческую идентичность места, но при этом создать современное, комфортное для жизни пространство. В «Ново-Ямском» будут центральные сети электричества и водопровода, управляющая компания, благоустройство и целый комплекс социальных и коммерческих объектов: школа, детский сад, поликлиника, торговый центр…

– Наша концепция – «Село 2.0». Пивовариха – исторически сельская территория, она много лет застраивается индивидуальными домами. Пригородный район «Ново-Ямской» тоже будет представлен преимущественно ИЖС. Нам было важно учесть интересы тех людей, которые уже живут здесь. Поэтому мы сразу отказались от идеи строить в «Ново-Ямском» сблокированные или малоэтажные многоквартирные дома. Такая застройка разрушила бы атмосферу места, не позволила бы создать крепкие социальные связи между старыми и новыми соседями. Все-таки покупатели, выбирающие за городом таунхаусы или квартиры, и те, кто предпочитает жить в своих домах, – это очень разные люди.

О покупателях: «Делаем загород доступнее»

Главная идея малоэтажного девелопера «ВСС Дом» – сделать так, чтобы возможность переезда за город была доступна как можно большему числу людей. И с точки зрения финансовых возможностей (мы, например, ввели двухлетнюю беспроцентную рассрочку на земельный участок), и с точки зрения решения различных социальных проблем и бытовых вопросов, которые возникают при мысли о смене городской квартиры на свой дом в пригороде.

– Работая над проектом «Ново-Ямской», мы подумали о том, кто будет жить на этой территории. Во-первых, молодые семьи с одним-двумя детьми. Те, у кого есть потребность в расширении жилплощади и выбор – купить новую квартиру в городе или за те же деньги приобрести дом большей площади с земельным участком 6-8 соток в Пивоварихе. Второй тип клиентов – пенсионеры, пожилые люди, которые нередко переезжают за город вслед за детьми и внуками или просто хотят провести старость в более экологичном месте. Третья категория – те, кто предпочитает жить в одиночку. Обычный загород для таких людей – особенно для женщин – как правило, закрыт: решать коммунальные проблемы, живя в своем доме в неорганизованном поселке или ДНТ, – задача не из легких. В формате «Село 2.0», когда многие вопросы решаются девелопером и управляющей компанией, загородная жизнь становится возможной и для большей аудитории.

О домах: «Люди не хотят платить за лишние “квадраты”»

Проект «Ново-Ямской» будет осваиваться очередями, в каждой – по 100-150 домов, в основном одноэтажных. Запланировано также небольшое количество двухэтажных коттеджей и линейка дуплексов – домов на двух хозяев. Девелопер планирует выделить небольшое количество участков и для самостоятельного строительства (с обязательным соблюдением архитектурного кода «Ново-Ямского»), но основную массу выводит на продажу с подрядом и разработанными проектами. Площадь индивидуальных домов, по словам Антона, будет разной – в среднем от 75 до 125 кв. м. Эти цифры – не случайны.

– Откуда взялись такие площади? Из понимания потребностей разных клиентов и из нашего опыта. Мы много лет занимаемся проектированием загородного жилья и видим, что, например, семье из двух человек вполне хватит и 75 кв. м. А семье из двух взрослых и двух детей уже нужны будут и мастер-спальня с гардеробной и санузлом, и две детские, и гостиная, и хозяйственное помещение… Меньше чем на 120 «квадратах» – при нормальных, комфортных размерах комнат – это не разместить.

С другой стороны, себестоимость квадратного метра растет с каждым годом, и подход человека к жилью меняется: он хочет жить комфортно, но не готов платить за лишние «квадраты». С введением дифтарифов, повышением стоимости энергии этот вопрос становится еще более актуальным. Поэтому дома должны быть эргономичными и оптимальными по площади.

Здесь будет построен "Ново-Ямской"

О проектировании: «Покупателю нужны готовые решения»

Сейчас команда «ВСС Дом» занимается разработкой типовых домов для проекта. Антон Кондратьев убежден: такая типология необходима. Это помогает покупателю сделать выбор, уберегает его от ошибок, которые он допустил бы при самостоятельном проектировании, помогает создать более универсальный – а значит, более ликвидный в перспективе – загородный продукт.

– Понять «с чистого листа», что тебе нужно, бывает очень сложно. Потому и нужна типология. Грамотный менеджер, задав покупателю несколько вопросов: какая у него семья, какие интересы, сценарии жизни, график работы, – поймет, к какому типу клиентов можно его отнести, и предложит несколько продуманных решений на выбор. И от этого первичного предложения уже можно будет оттолкнуться: «примерить» проект на себя, мысленно погрузиться в него – и внести какие-то корректировки.

Есть и другие плюсы такого решения. Во-первых, когда проект детально проработан девелопером, его будет гораздо проще продать при необходимости в дальнейшем. А если человек будет «креативить» по полной и делать дом «под себя», эксклюзивный, то выходить из такого актива потом будет сложно, тяжело и дорого. Второй момент – дома проработаны девелопером с точки зрения планировки, материалов. У тех же окон, например, есть типоразмеры – мы их знаем и проектируем дома так, чтобы стоимость была оптимальной. Проектируя и строя дом самостоятельно, можно сделать нестандартные, избыточные окна. Отсюда – перерасход материалов, теплопотери – человек в итоге заплатит на 25% больше.

О социальных объектах: «Закрываем потребности жителей»

Работа на землях Дом.РФ предполагает комплексный подход к развитию территории: задача девелопера – не только построить комфортные дома, но и обеспечить жителей всем необходимым. В проекте «Ново-Ямской» запланирован масштабный общественный центр. Здесь разместятся школа, детский сад, поликлиника со станцией скорой помощи, торговый центр и парк, где смогут проводить время жители.

– Мы всегда мыслим не только границами своего проекта – берем территорию целиком. Смотрим, какие потребности уже есть, как они изменятся с появлением новой застройки и новых жителей. Пивовариха – развитое с точки зрения социальной инфраструктуры место, но, например, действующей школы, детского сада уже недостаточно. Еще один запрос – поликлиника. Часто люди переезжают за город семьями, перевозят с собой родителей-пенсионеров. Вопросы: «Куда ходить в больницу?», «Как долго будет ехать скорая?» – возникают регулярно. В «Ново-Ямском» появятся и поликлиника со станцией «скорой помощи», и школа, и детский сад – в этом заинтересованы и мы, и администрация, и сами люди.

Переезжая за город, многие декларируют, что хотят «жить в лесу у реки – и чтобы рядом никого не было». Но жить так на самом деле могут очень немногие. У любого человека есть потребности, которые важно закрыть, чтобы жить комфортно. Наша задача – обеспечить эти функции за городом. Сейчас мы, например, «собираем» торговый центр «Ново-Ямского», прописываем необходимый функционал. Это будет некий «дом быта» с нужными услугами и магазинами, рядом разместится большая парковка, напротив – парк с детскими и спортивными площадками.

Общественный центр «Ново-Ямского» станет точкой притяжения для всей Пивоварихи. В границах населенного пункта живут порядка 6 тысяч человек, еще 1000-1500 жителей появится с вводом «Ново-Ямского». Такая «агломерация» позволяет создать хорошую коммерческую инфраструктуру, которая невозможна в маленьких загородных поселках: предприниматели просто не готовы идти туда, где нет достаточного трафика. Здесь с этим проблем нет. Например, мы планируем открыть в торговом центре сетевой супермаркет – уже провели переговоры с крупными ритейлерами.

О доступности: «15-30 минут – и ты дома»

Район «Ново-Ямской» будет очень удобным и с точки зрения транспортной доступности. Здесь два въезда: первый – через Дзержинск, второй – через Байкальский тракт. Удобна локация и тем жителям, у кого нет личного автомобиля: в Пивовариху ходит общественный транспорт. Количество маршрутов в перспективе планируют увеличить. А «ВСС Дом» собирается установить в «Ново-Ямском» теплые остановки, где люди смогут с комфортом ждать автобуса.

– Исследования показывают, что в мегаполисах люди испытывают большой стресс из-за жизни в дороге: постоянное нахождение за рулем, пробки – все это выматывает. При этом есть две важные «отсечки»: 15 и 30 минут. Если ты добираешься до работы за 15 минут – тебе очень повезло, это суперкомфортно. 30 минут – тоже неплохо. Если же дорога занимает более получаса и это повторяется изо дня в день, то стресс накапливается. Мы опытным путем установили: в зависимости от того, куда мы едем из «Ново-Ямского» и по какой дороге – укладываемся в оба норматива.

О новых задачах: «Современный девелопер – это социолог»

По словам Антона Кондратьева, роль девелопера в работе над загородными проектами сегодня не сводится только к строительству домов и созданию инфраструктуры. Одна из важнейших задач – еще на этапе концепции продумать сценарии жизни людей в поселке, «запрограммировать» социальную среду.

– Современный девелопер – уже не только и не столько строитель, сколько социолог. От того, как мы проработаем свои проекты, зависит, какие сценарии жизни будут складываться у людей. Создавая зоны прогулок, общественные места, мы «программируем» среду добрососедства, продвигаем ценность коммуникаций, общения – в том числе детского.

Сужу по себе: самые счастливые детские воспоминания у меня связаны не с «каменными джунглями» города, а с каникулами в деревне у бабушки. Речка, луг, улица – попадая в эту среду, мы с друзьями начинали ее исследовать. Это одна из главных задач «ВСС Дом» – сделать так, чтобы дети после уроков не сидели в гаджетах, чтобы у них за городом было настоящее, счастливое детство.

Возвращаясь к истокам

Название нового пригородного района «Ново-Ямской» – отнюдь не изобретение «ВСС Дом». Именно так – село Новоямское, – согласно информации из архивов, раньше называлась Пивовариха.

– Мы долго думали, как назвать проект, – говорит Антон Кондратьев. – Решили изучить историю этой территории. Сохранившихся исторических документов о Пивоварихе оказалось не так много. Известно, что когда-то здесь располагались сельскохозяйственные угодья, поселение ямщиков. В архивных записях за 1820 год оно упоминается как «Новоямское (Пивовариха)». Мы прониклись старым названием – и решили вернуть его на карту.

Первую очередь – за два сезона

Проект «Ново-Ямской» рассчитан на 7-8 лет. К первой очереди – около 150 домов, порядка 15 тысяч кв. метров жилья – «ВСС Дом» приступит уже в этом строительном сезоне. Также малоэтажный девелопер займется благоустройством территории, включая дороги и инженерные сети. В планах на следующий год – озеленение, создание детских и спортивных площадок, мест для общения и отдыха.

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