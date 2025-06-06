Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»

Архитектурным проектированием пригородного района «Ново-Ямской» занимается Алексей Кулинич. Мы попросили эксперта рассказать подробнее о том, как планируется территория нового района, какие «фишки» ждут его жителей.

1. Очередность застройки

«Ново-Ямской» будет осваиваться очередями: их запланировано четыре. В каждом квартале запланировано собственное общественное пространство – с площадками для детей, тихого отдыха и общения соседей. Такой подход позволит отделить жилые кварталы от тех, где еще идут работы, не растягивать на годы «жизнь на стройке» для конкретного покупателя.

– Были разные варианты освоения такой масштабной территории – а это более 600 домохозяйств, – говорит Алексей. – В итоге мы решили разделить «большого слона» на кусочки и сделать несколько самостоятельных кварталов. В каждом – два въезда со шлагбаумом, своя центральная площадь с благоустройством и различными общественными функциями. Людям важно жить на закрытой территории, без постоянного транзитного трафика. Безопасность и приватность очень ценятся.

Кроме того, когда человек живет на огромной территории, ему сложно формировать социальные связи: он попросту не может запомнить всех соседей. Квартал – это небольшая территория, 200-250 жителей. И это оптимально, чтобы создать добрососедские отношения и в итоге чувствовать себя комфортно и безопасно.

2. Нелинейные дороги

Проектируя «Ново-Ямской», команда «ВСС Дом» отказалась от прямой нарезки улиц. По словам архитектора Алексея Кулинича, нелинейные дороги обеспечивают безопасность и эстетику, делая улицы интересными и живописными. Помимо дорог, в пригородном районе создается и вело-пешеходная инфраструктура. Озеленение и дорожки в прогулочных зонах позволят жителям комфортно прогуливаться до инфраструктурных объектов.

– Каждая очередь строительства разделена нелинейной центральной дорогой. Во-первых, такая форма позволить снизить скорость движения автомобилей. Во-вторых, будет формировать более живописный образ улицы, нежели прямая дорога. Все центральные дороги в «Ново-Ямском» будут широкими, рядом расположатся тротуарные дорожки, отделенные зеленой зоной.

От центральной оси в каждом квартале вправо и влево расходится более мелкая парцелляция участков с тупиковыми заездами: это позволит сформировать более приватную территорию для жителей. Важно, что, ограничивая таким образом автомобильный трафик, сокращая дорожную сеть, мы сохраняем пешеходную проницаемость всего поселка. Жители смогут прогуляться по разным кварталам пешком или на велосипеде, на роликах, посетить разные общественные пространства.

3. Общественный центр

Социальная и коммерческая инфраструктура будет сосредоточена в общественном центре «Ново-Ямского», ближе к тракту, в самом сердце Пивоварихи. Таким образом, объекты будут доступны и новым, и старым жителям этой территории. От идеи «разбросать» объекты по территории нового пригородного района команда «ВСС Дом» отказалась сразу – чтобы не нарушать приватность и не формировать избыточный автомобильный трафик в «Ново-Ямском».

– В Пивоварихе уже есть негласный центр. Мы формируем вторую точку притяжения, собирая все социальные и коммерческие объекты в одном месте. Планируем открыть здесь поликлинику, детский сад, школу, торговый центр. Кроме того, в небольшом лесном массиве – единственном на участке – создадим парк, где организуем площадку для проведения различных мероприятий. Уверены: это место будет работать на всю Пивовариху, создавая дополнительный комфорт жителей и формируя качественные социальные связи.

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