Дробление бизнеса в вопросах и ответах. Как избежать претензий налоговой инспекции

Эксперты считают, что у 30% юрлиц на упрощённой системе налогообложения (УСН) есть риск попасть в поле зрения налоговых органов по причине дробления бизнеса. В случае, если главной целью этих действий ФНС признает уклонение от налогов, то предпринимателю может грозить не только их доначисление за три года и штрафы, но и уголовное дело. И оправдания «Все так делают» или «Если платить все налоги, то можно бизнес закрыть» не спасут от серьёзных последствий. Что такое дробление бизнеса, какие признаки могут вызывать вопросы у налоговиков и как правильно выстроить структуру юридических лиц предприятия? Разбираемся вместе с управляющим партнёром «ВС Консалт» Олегом Кривозубовым, который занимается этой темой уже более 10 лет.

Олег Кривозубов

«Льготное налогообложение – только для малого бизнеса»

Олег Борисович, давайте начнём с главного: что такое дробление бизнеса?

– До недавнего времени в законе не было такого определения, как «дробление бизнеса», хотя проблема является актуальной с момента введения УСН. Сейчас оно появилось и дроблением признается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными субъектами, которые при этом ведут однотипную деятельность, подчиняются одному лицу, а главная цель такого разделения - экономия на налогах. То есть, по сути, работает одна крупная организация под видом нескольких малых.

Зачем это делается? И почему у государства возникла потребность заняться данной проблемой?

– Такое разделение создаётся преимущественно для того, чтобы получить налоговую выгоду за счёт специального налогового режима, налоговых льгот и так далее. Один из самых частых случаев – дробление бизнеса с целью применять упрощённую систему налогообложения (УСН). На ней – в отличие от общей системы налогообложения (ОСНО) – отсутствие НДС (или его пониженные ставки), нет налога на прибыль и льготы по налогу на имущество.

Вот две популярные ситуации. Первая, самая распространённая, – когда бизнес растёт и предприниматель, понимая, что по выручке он уже вот-вот выйдет за рамки критериев нахождения на УСН, решает создать вторую структуру под «руководством» жены, родственника или бывшего сотрудника. Вторая ситуация – когда речь идёт о производстве, торговле, где есть головная организация на общей системе налогообложения, и так называемый безНДСный рукав: то есть при главной компании создаетя ИП или ООО на «упрощёнке», торгующие той же самой продукцией, но уже без НДС.

Государство зачастую рассматривает эти действия как недобросовестные. Его позиция: льготные режимы налогообложения предусмотрены только для малого бизнеса. Если предприятие перестаёт быть таковым, то должно платить налоги по ОСНО: льготы для него уже закрылись.

Чем предприниматели мотивируют дробление бизнеса?

– В первую очередь тем, что НДС, налог на прибыль и другие платежи погубят бизнес. Я часто слышу такую расхожую фразу: «Если платить все налоги по общей системе налогообложения, то вообще можно бизнес закрыть».

То есть бизнес, рентабельный на УСН, перестаёт быть таковым на ОСНО, становится неконкурентоспособным?

– Да, такой аргумент – о необходимости в структуре компании юрлица на УСН, чтобы конкурировать в цене с другими аналогичными мелкими бизнесами, – звучит довольно часто. Но, на мой взгляд, если бизнес не может быть конкурентоспособным, то решать проблему надо не за счёт государства. Давайте вспомним, что предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск с целью получения прибыли. Государство никого не заставляет заниматься бизнесом, и если вы не можете соблюдать установленные им правила, то всегда можно найти другие варианты применения своим знаниям и компетенциям.

Но это распространённая практика, когда у предпринимателя есть и ООО, и ИП?

– Очень. И это ещё один аргумент, который я часто слышу от клиентов: «Так делают все. Почему мне нельзя?» В этом случае я всегда привожу фразу из текста одного судебного решения: «Ссылка ответчика на аналогичное противоправное поведение третьих лиц не является основанием освобождения от ответственности». То есть то, что другие нарушают закон, вам лично никакой индульгенции не даёт.

Олег Кривозубов

«Деловая цель – это документ, а не общие фразы»

Какие критерии нужно соблюдать, чтобы защититься от претензий в дроблении?

– Первое: при построении группы компаний всегда должна быть деловая цель, то есть оптимизация именно бизнес-процессов, но не налоговых выплат. И это чётко прописано в Налоговом кодексе. В наших профессиональных кругах хорошо известно дело KFC, в ходе которого руководитель и бухгалтер сети заявили, что дробление было сделано, чтобы платить меньше налогов. Такие действия, ещё и озвученные, – это 100-процентное нарушение.

Второе: если мы говорим о группе компаний, то всегда должна быть самостоятельность этих компаний. Они должны действовать абсолютно независимо друг от друга и работать без участия друг друга. Если это какие-то дружественные организации, то у бизнеса могут быть проблемы.

Что такое деловая цель? Какой она может быть?

– Деловая цель – это определённый мотив предпринимательского характера.

Например, предприниматель создал вторую организацию в другом субъекте РФ, потому что решил развивать бизнес там, и таким образом разделил риски. Также важно, чтобы вновь созданные организации не дублировали друг друга, а занимались разными видами деятельности.

Деловой целью также может быть, например, решение подготовить бизнес к продаже несколькими частями. В одном из наших кейсов мы успешно защитили такую цель в суде, потому что смогли её подтвердить. Хотя налоговая изначально считала, что это не соответствует действительности и налогоплательщик не планирует продавать бизнес, а дробление сделал для неуплаты налогов. Но суд поддержал нас.

Ещё один аргумент – действительно имеющиеся ограничения со стороны партнёров. Такая ситуация часто встречается в автомобильном бизнесе, когда производитель заявляет дилеру - ваша организация должна продавать и обслуживать только автомобили моей марки, иначе расторгнем договор. Чтобы обслуживать другие авто и предлагать другие услуги, дилер вынужден создавать отдельные организации под эти направления.

Нужно ли при этом составлять какие-то внутренние документы?

– Все деловые цели я в принципе советую подтверждать документально: перепиской, расчётами будущей нагрузки, договорами, соглашениями. Аргументировать общими фразами, что создание нового предприятия на УСН способствовало снижению издержек или выделению среди конкурентов, в спорах с налоговой инспекцией бесполезно.

Олег Кривозубов

«“Кирпичики” для базы по дроблению»

А какие признаки позволяют налоговым органам квалифицировать сложившуюся структуру бизнеса как необоснованную налоговую оптимизацию?

– Основной признак – это взаимозависимость: если в управлении нескольких организаций участвуют одни и те же люди, либо они связаны родственными отношениями, либо это вообще один человек, и у всех организаций один вид деятельности. Признаком взаимосвязи для налоговой может быть также участие в компании бывшего сотрудника и более того – одноклассника или даже друга детства руководителя.

Очень часто у разных ООО бывает один IP-адрес, один бухгалтер, один компьютер, с которого документы отправляется в налоговую, а также один юридический адрес и фактический адрес места нахождения. Проверяет налоговая и сведения об операциях по банковским счетам. На этой базе разворачивается остальная работа.

О чём может идти речь?

– Если компании находятся в одном городе, сотрудник налоговой может неформально прийти, посмотреть офис: один он или их несколько, есть ли вывески. Также обычно идут запросы к контрагентам по взаимодействию с каждой из компаний. Если в ответах о формально разных организациях будет фигурировать один и тот же менеджер, один телефон, сайт, адрес электронной почты, то у налоговой появляется дополнительный «кирпичик» в базу данных по компании.

И под самый занавес на допросы обычно вызываются бывшие сотрудники, чтобы выяснить подробности их перемещений из одной организации в другую, кому они в реальности подчинялись и чем занимались.

Что ещё рассматривается как признаки дробления?

– Признаков много. Закрытого перечня нет, но на практике мы насчитываем их более 30. Из последних новых признаков, которые выявляют налоговики, обращаю внимание, например, на следующие. Часто предприниматели любят рассказывать в СМИ про свой «успешный успех», о том, какими они были «маленькими», как начинали с одного киоска, и какими «большими» стали. При этом речь может идти о крупной сети со множеством юридических лиц в группе. В последнее время используются и более «креативные» варианты. Например, фотографии корпоративов в соцсетях, на которых сотрудники якобы независимых компаний все вместе отмечают праздник, и поздравляет их один руководитель.

Когда собирается вся информационная база, руководителю или учредителю направляется уведомление, чтобы он явился для дачи пояснений. Следующим шагом могут стать официальные претензии от ФНС, предложения о доначислении и выездные проверки.

Олег Кривозубов

«Только 20% дел по дроблению решаются в пользу бизнеса»

Какой период обычно анализирует налоговая и каким может быть масштаб доначислений у бизнеса?

– ФНС смотрит всю деятельность за три года: доходы компаний, которые участвовали в схеме дробления, объединяют и пересчитывают налоги как единому бизнесу по общей системе налогообложения. И в этом случае суммы доначислений могут составлять десятки, даже сотни миллионов рублей. В практике нашей компании есть дела с суммами в размере 100, 200 миллионов рублей, а рекорд – около миллиарда рублей по группе компаний. Поэтому мы всегда говорим, что дробление бизнеса – очень опасный и дорогой путь, и прежде чем такую структуру задумывать, нужно 10 раз подумать, либо иметь деньги, чтобы потом расплатиться с налоговой.

Что делать на этапе получении претензий от ФНС?

– К нам приходят с такими запросами, и если мы видим, что ситуация действительно безнадёжная и в суде не устоять, то предлагаем налогоплательщику добровольно заплатить озвученную сумму или представить налоговикам свои расчёты. Потому что следующий этап – это выездная налоговая проверка, в ходе которой, возможно, выявятся какие-то другие эпизоды, и размер доначислений только увеличится, причём, скорее всего, значительно. Плюс на всю сумму пойдут штрафы и пени. Учитывая свой опыт работы по этой теме и статистику споров с налоговыми органами, я всегда предупреждаю клиентов, что если им кто-то уверенно скажет: «Пусть приходят с проверкой, всё потом отсудим, всё будет нормально», то это либо недоучившийся юрист, которому нужна работа, либо мошенник, который хочет на вас заработать.

Но в ситуациях, когда «не всё так однозначно», когда есть встречные аргументы и реальная деловая цель, конечно, имеет смысл доказывать свою правоту. И делать это надо ещё в досудебном порядке.

В чью пользу складывается судебная практика?

– Статистика из года в год одна и та же: примерно 20% дел по дроблению решаются в пользу налогоплательщика, а 80% – в пользу ФНС. Не все споры однозначно будут в пользу налоговой, всё зависит от конкретной ситуации. В разных ситуациях набор одних и тех же признаков может сработать совершенно по-разному. У одного предпринимателя может быть десять признаков дробления, но он доказывает деловую цель и выигрывает, а у кого-то может быть всего пять, но он проиграет.

Можете привести пример успешной защиты деловой цели?

– Про защиту цели в будущей продаже бизнеса я уже упоминал. Из недавних дел - мы защищали управляющую компанию в сфере ЖКХ. Суть касалась права УК применять льготу и не платить НДС, если она приобретает работы, товары и услуги у других подрядных организаций, чтобы оказывать услуги жильцам МКД. Налоговая сочла, что якобы подрядные организации на самом деле относятся к одной УК, не признала право на льготу, соответственно, инициировала проверку с существенными доначислениями.

В суде мы доказали наличие деловой цели, потому что эти компании-подрядчики возникли вследствие государственной реформы ЖКХ, которая проводилась по всей стране, причём за несколько лет до появления в законе спорной льготы по НДС. То есть налогоплательщик в принципе не мог преследовать цель уклонения от уплаты налогов.

Суд согласился с нашими доводами, что налогоплательщик действовал добросовестно, в рамках реформы, и, несмотря на то, что получил выгоду от налоговой льготы, у него не было никакой незаконной неуплаты налогов.

Олег Кривозубов

«Надо вникать во все нововведения»

Работает ли широко объявленная налоговая амнистия?

– Да, работает. На мой взгляд, предоставленная возможность «обелиться», то есть начать платить налоги так, как требует законодатель, – это правильный подход государства к решению проблемы. Потому что огромные суммы доначислений реально могут привести к закрытию предприятия.

Кроме этого, может наступить и уголовная, и субсидиарная ответственность – когда предпринимателя привлекают к личной ответственности. И этот долг будет «висеть» на человеке до конца жизни, потому что для руководителя организации он не списывается даже в рамках банкротства физлица.

При этом для того, чтобы воспользоваться правом на амнистию, не нужно писать специальных заявлений. Достаточно начать подавать декларации по-новому, указав в них специальный код. При этом даже если назначена выездная налоговая проверка, то такой добровольный отказ от дробления бизнеса ещё возможен до вынесения решения по результатам такой проверки. Это позволит избежать существенных доначислений.

До какого времени действует амнистия?

– В 2025-2026 году ею можно воспользоваться, чтобы «обелиться» и избежать суммы возможных доначислений за 2022-2024 годы. Чем раньше это сделать, тем больше шансов, что у вас всё получится.

Есть ещё какие-то кардинальные изменения в практике, которые появились в 2025 году?

– С этого года государство ввело НДС для упрощенцев с выручкой свыше 60 миллионов рублей. А ведь ещё в прошлом году НДС могли не платить организации с выручкой до 265 миллионов рублей. Это говорит о том, что для тех, кто дробится, всё стало ещё жёстче, и гораздо больше компаний сейчас попадают в группу риска. К сожалению, многие предприниматели оказались совершенно к этому не готовы, так как считали, что ещё долго будут в пределах лимитов на УСН.

Ваши рекомендации в этой связи?

– Искать другие способы легальной оптимизации налогового бремени. Следить за новостями в этой сфере. Подписаться на профильные каналы, можно даже на канал «ВС Консалт» в Telegram, где мы рассказываем обо всех нововведениях и спорных ситуациях в сфере налогов. Если самостоятельно не вникать в происходящие изменения, через некоторое время можно просто остаться на обочине.

К примеру, о законных льготах по НДС для предприятий общепита известно давно. Однако я с удивлением для себя увидел, что, оказывается, не все предприниматели об этом знают и в 2025 году. Просто если раньше льгота им была не нужна, то сейчас, когда ограничение по выручке для уплаты НДС составляет 60 миллионов рублей, вопрос по её применению вошёл в актуальную повестку дня, и мы помогли многим организациям эту льготу получить.

И ещё я никогда не устаю повторять – причём это касается не только дробления, но и любых операций, связанных с уплатой налогов, – всегда думайте о деловой цели. Если вы заплатили налогов меньше, у вас обязательно должна быть документально подтверждённая деловая цель. Если её нет, если вы не можете её объяснить, значит, налоговая и суды будут считать, что вы подробили бизнес исключительно с целью уклонения от уплаты налогов.

С какими вопросами можно обратиться в ВС Консалт?

– Мы работаем по всей России, в разных отраслях решаем проблемы, связанные с налоговыми спорами, вплоть до ситуаций с действительно надуманными претензиями со стороны госорганов – успешно их оспариваем и защищаем бизнес.

Мы также структурируем группы компаний, помогаем выстроить безопасную с точки зрения налоговых рисков систему, чтобы не было претензий ФСН. Собственно, с этого и нужно начинать любую реорганизацию. Латать «дыры» по факту, когда бизнесом уже заинтересовалась налоговая инспекция, зачастую уже не имеет смысла. В этой ситуации абсолютно не работает распространённая у наших предпринимателей пословица: «Будем решать проблемы по мере их поступления».

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