«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке

По словам Антона Кондратьева, с точки зрения нормативной базы, в сегменте ИЖС идет глобальный сдвиг. Если раньше на рынке во многом процветал самострой: «дикие» бригады строили некачественные дома и продавали их дешево, в том числе в ипотеку, – то теперь это невозможно.

– Нужно получить уведомление о соответствии. Принимать дом выезжает целая комиссия, – поясняет Антон Кондратьев. – Он должен обладать определёнными свойствами – в том числе с точки зрения качества строительства, теплопотерь. Образно говоря, государство опустило на отрасль «стеклянный купол», сказав: «Вот такие теперь правила игры».

То же самое в свое время произошло в секторе МКД, когда ввели 214-ФЗ. Кто не захотел играть по новым правилам – ушли с рынка. На их место пришли новые компании, которые развились, работают и отлично себя чувствуют. Того же сценария ждем и в загородном сегменте. Сигнал государства понятен: «Если вы хотите работать – соблюдайте честные правила: пройдите аккредитацию как застройщики, получайте проектное финансирование, работайте с эскроу-счетами. Тогда вы сможете продавать и по льготной ипотеке».

Да, теперь не будет дешевых домов. Но и некачественных – тоже. Если раньше любой человек мог заняться строительством домов, то теперь это невозможно. Думаю, рынок через какое-то время очистится от случайных людей, «обелится». И с нашей точки зрения – как профессиональных девелоперов – это очень позитивное движение. Со временем, уверен, люди забудут о самострое.

«Продукт вырос в качестве»

Топ-6 характеристик новых загородных проектов

Как говорят Антон Кондратьев и Алексей Кулинич, девелоперский продукт значительно вырос в качестве за последние 3-5 лет – как и насмотренность и запросы покупателей. Особенно хорошо это видно в сегменте городских новостроек. На загородном рынке тот же тренд: новые проекты на голову выше того, что предлагалось раньше.

1. Организованная застройка

Современный загород – это не просто нарезанные участки на продажу, а организованные, концептуальные поселки, с единой архитектурой, инфраструктурой, благоустройством.

2. Минимум заборов

Большинство девелоперов в своих проектах отказываются от высоких глухих заборов – как минимум, с фасадной стороны. Такая «беззаборная» среда помогает формировать более тесные добрососедские отношения.

3. Хорошие дороги

«Направления», отсыпанные гравийкой, остаются в прошлом. Авторы новых проектов стараются сделать твердое дорожное покрытие, оборудовать тротуары для пешеходов. В некоторых поселках выделяют и беговые, и велосипедные дорожки.

4. Благоустройство

Девелоперы уделяют большое внимание организации общественных пространств. Детские и спортивные площадки, места для прогулок, продуманное озеленение – все это становится обязательными характеристиками многих современных проектов.

5. Минимум прямых улиц

Во многих поселках стали уходить от прямых улиц. Девелоперы осознали: человеку на интуитивном уровне не свойственны прямые линии в больших масштабах, это угнетает. Криволинейные улицы создают более эстетичную картинку и обеспечивают безопасность движения: на таких дорогах сложно превысить скорость.

6. Управляющая компания

Заботы по содержанию современных поселков ложатся на плечи управляющей компании. Девелоперы понимают: даже самое качественное благоустройство не прослужит долго без должного обслуживания.