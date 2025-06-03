«Сильный бизнес – сильный регион». Принципы новой этики предпринимательства обсудили на форуме в Иркутске

Фото А.Фёдорова

Современный предприниматель – не просто владелец бизнеса, а создатель ценностей. Он объединяет прибыльность с ответственностью, инновации с традициями, личный успех – с развитием региона и общества. Организаторы форума «Ключевой элемент» Елена Борнер и Натали Строненко уверены: именно такой подход делает компанию устойчивой. Как выбрать идею для бизнеса? Как создать бренд с опорой на культурный код региона? И как построить дорогу, по которой ездят деньги? Ключевые цитаты спикеров – в нашем материале.

«Вклад малого и среднего бизнеса растёт»

Открывая форум, Наталья Дикусарова, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области подчеркнула: сегодня особенно важно поддерживать тех, кто берёт на себя ответственность – предпринимателей, создающих рабочие места, налоговые поступления и устойчивость региона.

Фото А.Фёдорова

– Сильный бизнес – сильный регион. Это аксиома, в которой мы живём… Мы видим, как растёт вклад малого и среднего бизнеса: налоговые поступления идут на благоустройство, инициативы, ремонты. А за всем этим – живые люди, их смелость и труд.

Этот акцент на социальную значимость бизнеса стал отправной точкой обсуждений на форуме.

«Делайте то, что доставляет удовольствие»

Если Наталья Дикусарова говорила о значении бизнеса для общества, то Виктор Кондрашов, предприниматель, бывший мэр Иркутска – о том, как личная мотивация помогает создавать нужные проекты.

Фото Е.Михайлова

– Когда возникает бизнес-идея, сначала оцениваешь себя: кто ты, какие у тебя скиллы. Потом смотришь, в чём нуждается общество. Чаще всего идея – это отражение собственной потребности. Если что-то не устраивает лично меня – наверняка, и других тоже. Значит, это можно улучшить.

Так с подачи предпринимателя в Иркутске появились теннисный корт, каток Ice People, первый строительный супермаркет Дока. Но главное правило, сформулированное Виктором Кондрашовым позже: «Делайте только то, что доставляет удовольствие».

Фото Е.Михайлова

«Думайте о масштабных проектах»

Иркутский предприниматель Анатолий Казакевич, создатель проекта «Байкал-Аляска» – убеждён: выбирая дело по душе, ориентироваться стоит не на «шаурмичные», а на проекты с горизонтами в 10+ лет. Сам он строит туристические парки и отели, опираясь на партнёрство, локальную идентичность и историческое наследие.

– Двести лет назад из Иркутска управляли Русской Америкой. 800 купцов объединились, не имея связи, карт, логистики – но имели общее дело. Совместные усилия создают экспоненциальный эффект: 1 + 1 = 11.

Фото Е.Михайлова

«Если бизнес буксует — посмотрите, чего ему не хватает»

Федеральный спикер Александр Бакеев, основатель университета Right Track, напомнил, что устойчивый бизнес строится на балансе пяти капиталов: финансового, интеллектуального, человеческого, социального и духовного, а также на системном воспитании преемников.

– Если ваша компания не растет, задумайтесь, какого капитала ей не хватает. Бизнес не всегда буксует из-за денег. Иногда не хватает идей. Иногда – команды. А иногда – смысла.

Фото Е.Михайлова

Особое внимание Александр уделил Иркутску, напомнив: город носит звание Города трудовой доблести – и это ценность, с которой бизнесу стоит сверяться.

– Знаете ли вы, что означает этот статус? Трудовая доблесть – это когда ты делаешь что-то, что нужно обществу, даже ценой личных жертв. Иркутск получил это звание за подвиг своих жителей: за работу на заводах в три смены, за труд детей, которые с восьми лет вставали к станкам наравне со взрослыми, за изнуряющие условия, в которых многие не дожили до Победы. Современный бизнес должен помнить, на какой почве он растёт.

«Бренд должен отражать ценности и сохранять историю»

Фото Е.Михайлова

Гомбо Зориктуев, эксперт по брендингу, также подчеркнул важность бережного отношения к культурному наследию. По его словам, успешные бренды опираются на культурные коды, переосмысляя наследие города. А еще он уверен, что название компании и логотип – это не столько про дизайн, сколько про внутреннее обещание, которое компания даёт клиенту.

– Я очень трепетно отношусь к словам, считаю, что имя бизнеса должно отражать ценности и сохранять историю, которую другие люди создали до нас. Бренды, в названиях которых зашит смысл, успешно работают долгие годы.

Фото Е.Михайлова

«Качество коммуникаций – ключ к успеху бизнеса»

Михаил Ковалёв, председатель совета директоров «БВК Новый» отметил важность внутренних коммуникаций, регулярных опросов сотрудников, открытости и искренности. Это – часть системы успешного бизнеса.

Фото Е.Михайлова

– Продажи без души не работают. Только довольный сотрудник способен объяснить клиенту, почему наш продукт – лучший. Если же сотрудник не верит в продукт – никакой скрипт не поможет. Клиент это чувствует.

«Мотивируйте совместными путешествиями»

В современном бизнес-ландшафте, где конкуренция за талантливых сотрудников и преданных партнеров становится все более острой, компании ищут инновационные способы мотивации и повышения лояльности.

Натали Строненко, директор по развитию франшизы Ladoga Wine & Монополь, основатель агентства ПРОWINция одним из таких инструментов, набирающих популярность, назвала инвестиции в человеческий капитал через совместные путешествия в любой регион нашей страны или точку мира.

Фото Е.Михайлова

– Авторские туры представляют собой мощный инструмент мотивации персонала и бизнес-партнеров, способствующий развитию лояльности, укреплению командного духа и повышению эффективности бизнеса.

«Сначала пули, потом ядра»

Сплоченные команды лучше справляются с неопределённостью. Следующий спикер – Александр Горин, основатель Иркутского завода гусеничной техники – поделился опытом стратегического планирования, выстраивания производственных процессов и развития лидерства. Ключ к успеху, по его словам – в фанатичной дисциплине, которая позволяет делать 20 миль в день, даже когда хочется бросить всё, в построении культуры и тестировании идей в формате MVP (версия продукта, которая содержит только самые базовые функции, – ред.).

Фото Е.Михайлова

– Предприниматель не идёт за советом – он пробует на зуб. Однажды мы потеряли 250 миллионов, потому что не протестировали идею. После этого в нашей компании появился принцип – сначала пули, потом ядра. Прежде чем инвестировать серьезную сумму, нужно получить реакцию рынка от продукта, сделанного “на коленке”.

Фото Е.Михайлова

«Оцифруйте владельца бизнеса»

Копилку практичных советов пополнил федеральный спикер Игорь Мальцев, автор программы «Система растущих продаж». Он рассказал про инструменты, которые позволяют масштабировать бизнес. Самым важным из них Игорь считает воронку продаж.

– Воронка соединяет продавца и покупателя как дорога, по которой ездят деньги, и эту дорогу нужно построить в первую очередь. Также вам понадобятся регламенты, стандарты, книга по продукту и книга по продажам, которые вы дадите своим сотрудникам.

Фото Е.Михайлова

Создание крепкого отдела продаж эксперт советует начать с “оцифровки” владельца бизнеса.

«Самый лучший продавец компании в 99% случаев – ее владелец. Он знает каждый продукт компании, знает как работать с возражениями, он может закрыть любую сделку за счёт насмотренности, опыта и знаний. Но знания владельца как правило не структурированы. Оцифруйте их и передайте сотрудникам!»

Наталья Понамарева

Фото Е.Михайлова

На форуме был представлен проект концепт-отеля «Эндемик» в историческом центре Иркутска – как модель недвижимости, сочетающей инвестиции, рабочие места и вклад в развитие города.