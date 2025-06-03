Кармический менеджмент: как решения лидера формируют судьбу компании

«Когда-то я работала в банке и руководила ИТ-проектами. Внедряла сложные системы, выстраивала процессы. Но в какой-то момент поняла: система – это не только технологии, это, в первую очередь, люди», – рассказала основатель Академии бизнеса и организатор форума «Ключевой элемент» Елена Борнер . По словам эксперта, если человек выгорел, утратил смысл, живёт не в ладу с собой – никакая автоматизация не спасёт бизнес.

– Так начался мой путь к осмыслению закономерностей, которые легли в основу подхода, известного как кармический менеджмент – я активно применяю его принципы в своей работе. Термин «кармический менеджмент» может показаться необычным, но по сути это – управление на основе причинно-следственных связей. То, что мы вкладываем в людей, в команду, в партнёров, в город, – возвращается. Иногда – умноженным. Иногда – в виде проблем. Каждый выбор, каждое слово, каждое обещание – запускает цепочку последствий.

Ответ на вопрос «Почему бизнес не двигается?» почти никогда не лежит на поверхности. Применяя принципы кармического менеджмента, я всё чаще вижу: проблемы начинаются не с цифр, а с искажений в действиях, отношениях, намерениях самого лидера. Есть типичные ошибки, которые разрушают даже самые перспективные проекты, если не заметить их вовремя. Иногда достаточно взгляда со стороны – даже одного разговора, – чтобы сдвинуться с места. Когда появляется ясность, меняется не только настроение – меняется результат.

Пять ошибок, которые подтачивают даже сильный бизнес:

Склонность искать виноватых – сигнал, что человек теряет контроль над собой и ситуацией. Пока руководитель ищет виноватых, он теряет контроль над результатом. Нарушать обещания – разрушает доверие внутри и снаружи. Человек чувствует вину, команда – разочарование. Игнорировать сотрудников – те, кто не чувствует своей ценности, не будут вкладываться в развитие проекта. Гнаться за краткосрочной выгодой – особенно ценой принципов. Это быстро подрывает репутацию и внутреннюю целостность. Отказываться от целей – признак утраты энергии. Люди чувствуют, что вы не верите в то, что делаете, и тоже теряют интерес.

Если вам важно лучше понять, что происходит с вами и вашей компанией, проведите диагностику. Начните с простого. Представьте: вы – центр круга, где на равных – сотрудники, клиенты, поставщики и весь внешний мир. Обратите внимание, как вы общаетесь с этими людьми – благодаря им ваша работа становится возможной. Проявляйте к ним личный интерес, позаботьтесь о том, чтобы ваш проект сделал успешными и их тоже. Компании, которые задумываются об этом и делают что-то хорошее и масштабное для мира, сами становятся успешными. Возникает эффект кармического эха.

Программа «Возрождение потенциала лидера», основанная на этих принципах, в 2024 году получила международную премию GEMMA как лучший продукт в сфере повышения личной эффективности. Для меня это стало подтверждением: методика работает не только локально, но и на международном уровне.