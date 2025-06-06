«Мы где-то рядом, где-то Около…». История и современность в одном бистро

Красивый комплекс деревянных зданий на улице Горького притягивает взгляды и вызывает интерес и у туристов, и у иркутян. Уникальный памятник иркутского зодчества Харлампиевский двор уже несколько лет на свои средства реставрирует частный инвестор, который стремится изменить облик города и вернуть ему историческое наследие. Архитектурный ансамбль состоит из четырёх домов: двухэтажный особняк ждёт своих арендаторов, в одном из домов уже работают пекарня, магазин иркутских сувениров, в другом буквально недавно отрылось бистро «Около». О необычном названии заведения, его концепции и уникальной локации Газете Дело рассказали участники проекта.

«Пример, достойный тиражирования»

Продюсер креативных индустрий Ксения Пономарёва, которая уже три года сопровождает проект развития Харлампиевского двора, отметила, что этот объект можно считать примером, достойным тиражирования в сфере охраны наследия. Он показывает, как при грамотной архитектурной адаптации и устойчивой частной инициативе исторические здания перестают быть обузой и становятся работающей частью городской экономики.

– Развитие территории архитектурного ансамбля наглядно демонстрирует: историческое наследие может органично сосуществовать с актуальными современными форматами, включая объекты общественного питания – кафе, бистро, рестораны.

Несмотря на внешние вызовы последних лет, рынок общественного питания в Иркутске сохраняет устойчивую положительную динамику. Однако многие предприниматели, инвесторы и арендаторы по-прежнему с осторожностью относятся к объектам с историческим статусом. Причина – опасения, связанные с особенностями реставрации, ограничениями и сложностями работы с наследием.

Поэтому, создавая концепцию бистро, мы ставили перед собой задачу переосмыслить восприятие таких пространств. Нам хотелось удивить: показать, что в ажурном деревянном доме с вековой историей может появиться современное, стильное и открытое место, органично вписанное в визуальный и эмоциональный контекст Байкала. Это не компромисс между старым и новым – это доказательство того, что одно может усиливать другое.

Ксения уверена, что такое место – с внешним обликом архитектурного памятника и актуальным для настоящего времени внутренним дизайном – будет привлекать своей необычностью и горожан, и туристов. При этом интерьер бистро, который разрабатывала дизайн-студия Дарьи Назаренко, отличает спокойная цветовая гамма, отражающая характер Иркутска: он тёплый, приятный, в нём нет ничего лишнего.

«Здесь всё очень близко, в паре минут»

Несомненное достоинство бистро на территории Харлампиевского двора – его удачное расположение. Здесь всё очень близко, буквально в паре минут ходьбы: набережная Ангары, сквер Кирова, исторические памятники, театры. Поэтому, по словам одного из собственников бистро Никиты Афанасьева, и название для нового заведения выбрали соответствующее – «Около».

– Наша концепция нейминга обусловлена тем, что мы находимся около чего-то, где-то рядом, совсем близко, по соседству с чем-то. Наш уютный дворик с красивыми отреставрированными деревянными домами создаёт ощущение, как будто ты зашёл в гости к родственникам или хорошим знакомым, которые живут в частном доме. Этот формат воплощается и в нашем взаимодействии с гостями: мы всех встречаем, как хороших друзей и знакомых.

Бистро работает с 8 часов утра и до 11 часов вечера. Сюда можно зайти утром и вкусно позавтракать – в Иркутске пока мало заведений, которые открываются в такое время. В течение дня – прийти пообедать, а вечером расслабиться за приятным ужином. Причём, как отметил Никита, в бистро нет какого-то определённого периода времени для завтрака, бранча или ланча: все позиции меню действуют в течение дня и если человек захочет съесть завтрак в пять вечера, ему без проблем приготовят завтрак.

Кроме этого, в «Около» планируют проводить разные форматы тематических вечеров, например, дегустации с гастрономическим сопровождением.

«На каждое кафе всегда найдётся свой гость»

Основная концепция бистро «Около» – это понятная для любого человека кухня на каждый день. Но это не фастфуд, а достойная гастрономия и интересные напитки, отметила ещё один учредитель бистро Оксана Афанасьева, которая занимается общепитом почти 25 лет. Тем не менее бистро – новый формат бизнеса для его учредителей.

– Для нас это пока эксперимент, и мы хотим, чтобы он получился удачным для участников проекта и для наших гостей. При этом мы не стремимся конкурировать с другими заведениями, соревноваться с рынком абсолютно по всем параметрам, потому что на каждое кафе всегда найдётся свой гость. Мы стремимся создать свой новый продукт, чтобы у людей была возможность выбора.

Таким «ноу-хау» в заведении будет десертное меню, которое для «Около» разработала Евгения Шефер из Петербурга. Она окончила легендарную школу Ле Кордон Блю в Париже, после чего стала востребованным шеф-кондитером и консультантом по десертным меню. Среди питерских ресторанов, с которыми сотрудничает Евгения – «Здесь и Сейчас», «Завтра будет кофе», «Квартира Кости Кройца» и другие.

– Я с большим удовольствием согласилась приехать в Иркутск. Мы очень быстро нашли общий язык с Оксаной и Ксенией, я посмотрела меню, поняла, что мне всё нравится, и поняла, какие можно придумать десерты, чтобы они были сбалансированы с концепцией бистро. Кроме этого, я побывала в других заведениях Иркутска, попробовала то, что готовят там, и решила сделать свой, эксклюзивный продукт: под меню, под атмосферу места, под конкретного человека – в данном случае, под Оксану. Именно так у меня работает голова и рождается что-то своё, уникальное.

Десерты от Евгении Шефер рассчитаны на самые разные вкусы: и для любителей шоколада, и для тех, кто предпочитает покислее, и для поклонников фруктовых миксов. А гастрономическое удовольствие усилит тёплая, без нарочитого глянца, эстетика бистро «Около». Новое место на карте Иркутска уже открыто и ждёт гостей.

Иркутск ул. Горького, 12-б

Телефон для бронирования:

+7(952)625-72-75