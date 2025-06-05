Больше, чем ивент. Как «Аврора» объединяет людей, смыслы и бизнес

Организовать мероприятие сегодня можно разными способами – и на рынке немало достойных команд и специалистов. Но, когда задача выходит за рамки привычного и требует тонкой работы с идеей, смыслами, креативом, репутацией и вовлечением аудитории, особенно важен опыт и умение довести всё до безупречной реализации. Команде event-агентства «Аврора» удается успешно справляться с этой задачей уже более 20 лет. Как сделать из события не просто «праздничный день в календаре», а сильный и эффективный инструмент для решения задач бизнеса? Зачем вкладываться в PR-сопровождение ивента? Почему личный бренд организатора – это хорошо, но корпоративный – сильнее? И как масштабные события «Авроры» – например, гастрофестиваль «Сытый Бабр» – становятся брендом федерального масштаба? Об этом Газете Дело рассказали руководитель и собственник event-агентства «Аврора» Антон Кельберг и PR-директор Елена Кухта.

Об истории компании: «Мы учились и развивали рынок»

Компания «Аврора» на иркутском рынке – уже 23 года. За это время компания прошла рост от частного оформления мероприятий до стратегически важных для Иркутска и Иркутской области проектов.

Первые годы работы агентства стали не просто этапом развития компании – они заложили фундамент для формирования событийного рынка Иркутска. Именно «Аврора» одной из первых начала организовывать в городе масштабные и статусные мероприятия. Среди реализованных проектов компании – события с участием президента РФ В.В. Путина, торжественные и деловые мероприятия для крупных компаний и федеральных брендов, городские и массовые события.

Команда не ограничивалась созданием собственных проектов – напротив, «Аврора» собирала на своих площадках других игроков рынка, запускала коллаборации, развивала партнерские форматы. В центре этой стратегии был не только рост агентства, но и задача – выстроить профессиональное событийное сообщество. Благодаря такому подходу вклад «Авроры» повлиял на развитие культуры и сервиса событий в регионе, сформировал новый стандарт ивент-организации, а рынок начал расти и развиваться системно. Сегодня в экосистему «Авроры» входят собственная площадка в Тальцах для корпоративных и летних мероприятий, атмосферный лофт «Тот самый Бокс» для камерных торжеств, гастрофестиваль федерального уровня «Сытый Бабр», а также сервис по аренде мебели, шатров и ивент-оборудования Events Park.

О росте возможностей: «Сложные времена учат быстро меняться»

Антон:

– Все точки роста, которые по-настоящему нас усилили, приходились на кризисы, изменения в отрасли и стране. Например, в ковид мы не свернулись, а, наоборот, трансформировались: искали новые форматы, создавали онлайн-проекты и гибридные мероприятия. Не боясь рисковать и быть первопроходцами, мы убеждали клиентов пробовать нестандартные решения, использовать новое оборудование, запускать идеи, которые раньше были в новинку для иркутского рынка.

Мы заряжали своей уверенностью подрядчиков и заказчиков – и они шли за нами. А потом масштабировали и применяли этот опыт в других проектах. Я считаю, именно в такие моменты агентство перестаёт быть просто подрядчиком – и становится точкой влияния на рынок.

Елена:

– Во время пандемии, когда действовали ограничения на массовые мероприятия, один наш давний корпоративный клиент поставил непростую задачу – провести событие для большого количества сотрудников, не собирая их при этом в одном месте. У нас возникла идея сделать радиостудию в здании компании-заказчика. В закрытом павильоне радиоведущие вели трансляцию в интернете, на определённой радиоволне. В студию приглашались руководители компании, известные люди, шоумены, а сотрудники из разных городов могли туда позвонить или написать в чате. И у нас получился очень крутой эфир.

Также «Аврора» была первой, кто начал делать онлайн-трансляции в формате шоу для корпоративного сегмента. Мы очень тщательно продумывали механику трансляций, геймификацию, чтобы был эффект присутствия и людям было интересно полтора часа присутствовать на этом эфире.

Антон:

– В нашей отрасли надо всегда быть «на гребне». Твоя идея может быть трендом первые два-три года, потом её начинают использовать все, она становится обыденной – и надо делать что-то новое. Мы постоянно находимся в движении, в поиске интересных идей и креативных специалистов. Благодаря этому мы стали не только реализовывать мероприятия под цели и задачи заказчика, но и создавать свои мероприятия, объединяя бизнес для совместных проектов.

О конкуренции: «Наша сила – в умении вести за собой»

Как в любом бизнесе, в ивенте тоже существует конкуренция. Сейчас эта сфера становится более персонализированной, личностной: заказчики зачастую хотят работать с конкретным организатором. В этой тенденции, по мнению наших собеседников, есть как плюсы, так и минусы.

Команда event-агентства «Аврора»

Антон:

– Один человек может сделать только ивент, а у компании всегда больше возможностей. Она подготовит комплексное мероприятие, связав его с корпоративной культурой, брендом, при необходимости – с пиаром, маркетингом, чтобы это был не просто однодневное событие, а качественный проект с эффективным решением бизнес-задач. Мы готовы предоставить полный комплекс услуг для организации любых масштабных мероприятий: как внутрикорпоративных, так и внешнекорпоративных. У нас – постоянно действующая команда, причём это люди, проверенные годами. В этом наша сила.

Елена:

– В команде «Авроры» есть специализация. Например, есть организатор, который занимается только корпоративными мероприятиями – с пониманием бизнес-процессов, опытом работы в кейтеринге, управлении, сфере сервиса и гостеприимства. Есть организаторы, которые работают с городскими мероприятиями, фестивалями, есть технический директор, который отвечает за застройку и инфраструктуру площадки. Мы обеспечиваем юридическое и бухгалтерское сопровождение, у нас выстроен электронный документооборот, возможна гибкая система оплаты. Также, при запросе, сохраняется конфиденциальность и приватность мероприятий.

При этом работа команды под брендом «Аврора» не означает, что мы не продвигаем личность. Напротив, наша задача – рассказывать о компетенциях и экспертности каждого. Многие – настоящие первопроходцы и первооткрыватели: кто-то в техническом оснащении, кто-то в режиссуре, кто-то в концептуальном подходе. Я считаю, наша сила не в конкуренции, а в умении вести за собой, быть лидерами и объединять.

О PR-сопровождении: «Однодневное мероприятие никогда не даст эффекта»

Важная составляющая развития ивент-индустрии, по убеждению Антона и Елены, – это PR-сопровождение события. Они уверены: только лишь проведение мероприятия не всегда даёт ожидаемый эффект: прошло – и забыли. Впрочем, всё еще есть ситуация, когда проводятся огромные события за несколько миллионов, а бюджет на PR либо совсем не заложен, либо очень скромный.

Елена:

– Бывают случаи, когда к нам обращаются с просьбой что-то придумать, чтобы о мероприятии узнали после того, как событие состоялось, решают задачу, которую должны были решать до организации ивента.

Поэтому мы для себя поставили цель – показать другой формат организации мероприятий, когда о нём знают, о нём говорят как во время проведения, так и после. В частности, с этого года начали проводить стратегические сессии внутри компаний с сотрудниками, которые занимаются организацией мероприятий, чтобы совместно усиливать и развивать ивенты.

Антон:

– В этом случае мы становимся для наших заказчиков не просто исполнителями, а партнёрами, которые помогают достичь цели мероприятия за счёт предварительного и пост-пиара: прогрева интереса к событию за несколько месяцев до него и после. Мы ведь участвуем в различных конкурсах, региональных и федеральных премиях, в том числе Russian Event Awards, Событие года, где представляются самые выдающиеся и уникальные события и их участники. Соответственно, можем анонсировать мероприятие заказчика на всю Россию.

Бывают на рынке и противоположные примеры, когда очень много средств и сил вкладывается в пиар и анонсирование события, а само оно не соответствует созданным ожиданиям. Поэтому я уверен, что, как и в жизни, здесь важен баланс. Над чем наша команда усиленно работает.

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