«Сытый Бабр» – бренд федерального масштаба

Как гастрофестиваль, созданный «Авророй», привлекает туристов в регион и развивает локальную гастрономию

Больше участников, больше гостей

Организацией городских гастрономических мероприятий «Аврора» занялась ещё до 2020 года, и первым таким событием стал фестиваль «О, да! Еда!» на острове Конном, который компания делала по франшизе.

– На этом фестивале мы учились не только организации городских ивентов от разработки концепции до инфраструктуры, но и PR-сопровождению таких мероприятий. Это была очень хорошая школа для нашей компании, в том числе по выстраиванию коммуникаций с городской администрацией, – поделился собственник event-агентства «Аврора» Антон Кельберг.

Сейчас, в том числе благодаря полученному опыту, семимильными шагами развивается собственный проект «Авроры» – «Сытый Бабр». В первый раз – в 2023 году – его посетили 35 тысяч человек, в 2024-м – уже более 40 тысяч. Из них – 5000 туристов. В этом году организаторы ожидают не менее 55 тысяч гостей. Растёт и количество участников фестиваля: в этом году будет более 100 представителей гастроиндустрии региона.

– У иркутского бизнеса растёт востребованность событийных мероприятий, – отметила PR-директор «Авроры» Елена Кухта. – В городе не так много проектов, на которых местный бизнес может показать свои возможности, напрямую взаимодействуя с огромной аудиторией. Причём речь идёт не только об общепите, но и о совершенно разных компаниях, которые вкладываются в мероприятие и при этом хорошо на нём зарабатывают. Мы знаем, что некоторые участники фестиваля за два дня делают выручку до 1 млн рублей.

Зонтичный бренд

«Сытый Бабр» становится своеобразным зонтичным брендом, под который заходят другие большие событийные проекты, усиливая таким образом не только свои позиции, но и позиции гастрофестиваля.

– В частности, с нами сейчас интегрируются Байкальский гастрофорум «Вкус путешествий», который будет делать областной чемпионат шефов, этно-фестиваль «Ёрдынские игры» и «Ангара-Джаз», чтобы прогреть интерес к своим мероприятиям, – поделился Антон.

Через фестиваль «Сытый Бабр» многие компании не только повышают узнаваемость, делают продажи, контактируют с аудиторией, но и ставят перед собой новые вызовы. Так, например, сеть кондитерских «Стефания» задала себе новую планку – установить рекорд России по приготовлению 1,5 тонн торта. А Комбинат питания Иркутска планирует презентовать на фестивале свой новый бренд «Мамин Шеф».

– Таким образом, мы создаём площадку, где каждый бизнес может гармонично интегрироваться и решить свои задачи с помощью «Сытого Бабра», – пояснила Елена.

Важно объединяться

– Мы учимся строить коммуникацию между городом, областью, большим, средним и малым бизнесом. А теперь наша главная стратегическая цель – усилить имидж как города, так и региона в целом через событийные мероприятия, – поделился Антон. – Если мы выстроим качественную коммуникацию, получим синергию, мы сможем создавать больше масштабных региональных проектов, затрагивающих различные сферы экономики, но при этом с социальной значимостью. Не секрет, что событийный туризм – это тренд, на котором сегодня фокусируется правительство.

Команда «Авроры» убеждена, что сделать брендовое, качественное мероприятие всероссийского масштаба можно только с помощью создания партнёрств и коллабораций.

– Надо объединиться всем: и административному ресурсу, и большому бизнесу. Более того, бывая на федеральных премиях, мы видим, что самые крутые мероприятия, которые становятся лучшими в России, проходят при поддержке даже нескольких регионов. Развивая этот тренд, мы сможем создавать мероприятия не только федерального, но и международного уровня.