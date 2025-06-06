«Меняем мир к лучшему». Команда «ВостСибСтрой» запускает два новых проекта

«CORSO residence – дом на берегу времени». Владимир Дмитриев – об авторском проекте премиум-класса

Строительство ЖК премиум-класса CORSO residence в историческом центре Иркутска вышло на финишную прямую. Фасады трёх восьмиэтажных зданий меняются буквально на глазах: постепенно «одеваясь» в гранит и мрамор, они приобретают благородный вид под стать историческим памятникам архитектуры. «Жилой комплекс, преодолев многие препятствия: и пандемию, и экономические санкции – осенью 2025 года будет введён в эксплуатацию», – заявил нашему изданию идейный вдохновитель CORSO residence Владимир Дмитриев во время авторской экскурсии по объекту. Как изменился проект за последнее время, в каких деталях кроется его реальная эксклюзивность и почему в Иркутске больше не будет недвижимости аналогичного уровня? Об этом – в нашем материале.