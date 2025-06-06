«Меняем мир к лучшему». Команда «ВостСибСтрой» запускает два новых проекта

«Ждать у моря погоды не собираемся» – с таким оптимистичным настроем команда «ВостСибСтрой» вошла в 2025 год. Сказано – сделано. Несмотря на продолжающуюся турбулентность в экономике, девелопер следует своей стратегии. Сегодня компания выводит на рынок сразу два новых масштабных проекта – концепт-отель «Эндемик» в центре Иркутска, доступный для частных инвестиций, и пригородный микрорайон «Ново-Ямской» в формате «Село 2.0» в Пивоварихе. Газета Дело узнала подробности.
Девелопмент, туризм и инвестиции. Денис Денисенко – об особенностях нового концепт-отеля «Эндемик»
Возможность вложиться в перспективный гостиничный бизнес на доступных условиях появилась у иркутян и инвесторов из других городов. В самом центре Иркутска, в районе улиц Халтурина и Рабочей, компания «ВостСибСтрой» возводит четырехзвездочный концепт-отель с ярким названием «Эндемик». Какие перспективы девелопер видит в туристической отрасли? Что готов предложить инвесторам? Как стать совладельцем необычной гостиницы? И в чем заключается «эндемичность» нового проекта? Руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» Денис Денисенко ответил на вопросы Газеты Дело.
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
«Строим дома не выше деревьев», «помогаем переехать за город» – так звучат ключевые принципы компании «ВСС Дом». В июне малоэтажный девелопер открывает продажи в пригородном районе «Ново-Ямской»: он разместится на участке Дом.РФ площадью более 80 гектаров в Пивоварихе. В чем суть концепции «Село 2.0»? Что обеспечит жителям городской комфорт и качество жизни? Какие социальные объекты появятся в Пивоварихе благодаря новому проекту компании? Руководитель «ВСС Дом», амбассадор загородной жизни Антон Кондратьев ответил на вопросы Газеты Дело. Мы записали ключевые тезисы девелопера.