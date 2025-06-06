Будущее здесь: более 800 посетителей приняли участие в Неделе предпринимательства в Приангарье

10 мероприятий посетили жители региона в рамках Недели предпринимательства в Иркутской области «Будущее здесь». Она проходила с 20 по 23 мая на площадке Центра «Мой Бизнес» при поддержке Правительства Приангарья в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Первый день четырехдневной насыщенной программы стартовал с ключевого события для предпринимательского сообщества – Открытытого разговора с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В разговоре приняло участие более 190 предпринимателей, также к трансляции подключились представители бизнес-сообщества из разных муниципалитетов области.

– Только единение нас всех выведет на какой-то результат. Наша задача – создать такие условия, когда у малого и среднего бизнеса есть четкое понимание, где и какую поддержку он может получить: где получить льготный займ, как и куда реализовывать свою продукцию, причем не только на внутренних рынках. Для этого создан Центр «Мой бизнес», который является таким навигатором для начинающих предпринимателей. И для этого проводятся такие мероприятия как Неделя предпринимательства, которые позволяют задать беспокоящие вопросы органам власти, узнать о мерах поддержки, познакомиться с сообществом и возможными партнерами, – рассказал Игорь Кобзев.

В рамках сессии «История предпринимателей – история города» генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых поделилась с участниками опытом, как региональная бизнес-структура меняет среду не только отдельных географических локаций, связанных с добычей, но и в целом региона.

На практическом семинаре «МЫ развиваем экспорт» эксперты поделились личным опытом ведения экспортной деятельности, преимущества этой работы, риски и возможные сложности. Участники рассмотрели применение методов повышения производительности труда для субъектов МСП.

В фестивале молодежного предпринимательства «Ангара.Фест» приняли участие успешные предприниматели региона: учредитель Иркутского завода гусеничной техники Александр Горин, event-технолог, руководитель коммуникационного агентства Ponomareva Event Management Ксения Пономарева, предприниматель, основатель бренда Montenapoleone Елена Савенкова и другие. Они поделились с гостями личным опытом: каких ошибок можно избежать, где искать мотивацию и силы, как правильно выстраивать стратегию и преодолевать трудности. Фестиваль завершила питчинг-сессия проектов в рамках дофорумной подготовки к форуму «Байкал-2025» с представителями известных бизнес-сообществ Иркутской области, потенциальными инвесторами и экспертами грантовых конкурсов. Мероприятие организовано при содействии Росмолодежь.Гранты.

На ивент-нетворкинге эксперты по туризму, event-отрасли, гастрономии и индустрии гостеприимства рассказывали о креативном подходе в решении бизнес-задач, как наладить туристический поток в несезон с нуля. Говорили о трендах в дизайне гастрономических пространств, о digital* и пути клиента в сфере организаций событий и туризма, эффективном построении команды и раскрытии туристического потенциала региона на конкретных проектах. Многие спикеры отмечали важную роль проводников и наставников в начале предпринимательского пути и подчеркивали необходимость выхода на уровень взаимодействия, когда конкуренция уступает место сотрудничеству и взаимовыгодной кооперации малого и среднего бизнеса.

В мастер-классе для представителей администрации муниципальных образований по формированию туристического продукта и презентации туристических возможностей приняло участие 19 муниципалитетов. Наиболее яркими были презентации Свирска, Усть-Кута, Братска и Черемхова. Для участников был организован выезд в спорт-парк «Поляна», где директор парка Анатолий Казакевич совместно с резидентами рассказал об особенностях организации рекреационных площадок в малых городах. Участникам представлены инструменты и даны советы по привлечению инвесторов в данные рекреационные площадки.

– Важно, чтобы наши туроператоры знали возможности региона. Помимо озера Байкал, существует еще множество маршрутов, имеющих туристический потенциал, но надо помочь местным жителям посмотреть на проект глазами путешественника, чтобы увидеть туристическую ценность этого места, а главное – нужды гостей, – отметила Диляра Окладникова, директор Центра «Мой Бизнес».

В рамках Акселератора грантовых конкурсов социально ориентированные предприниматели, молодежь, представители туризма, инновационных проектов и креативных индустрий разбирались в механизмах работы таких конкурсов и учились оформлять свои проекты для участия.

В завершение Недели Центр «Мой Бизнес» организовал День открытых дверей.

Генеральный партнер мероприятия – Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. Партнер – премиум-квартал «ВЕКТОР» – жилой комплекс в центре Иркутска с собственной инфраструктурой и персональным сервисом.

* диджитал