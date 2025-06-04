Новый закон о местном самоуправлении: основные изменения

С 19 июня 2025 года вступят в силу большинство норм нового закона о местном самоуправлении. Расскажем об основных изменениях, которые затрагивают территориальную организацию муниципалитетов, их полномочия и статус муниципальных должностных лиц.
Одноуровневая система местного самоуправления
Субъекты РФ могут своим законом установить одноуровневую систему организации местного самоуправления во всем регионе или в отдельно взятых районах.
Одноуровневая система предполагает существование городских и муниципальных округов, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – внутригородских муниципальных образований.
Если субъект РФ воспользуется новым правом, то со дня вступления в силу регионального закона:
- новые выборы глав и депутатов в поселениях и муниципальных районах не проводят (есть исключения);
- представительные органы поселений и районов работают до конца срока полномочий.
Допускается сохранение двухуровневой системы (район – поселение) в силу специфики региона. Установлены особенности организации такой системы, их можно дополнить региональными законами.
Территориальные органы местной администрации
Критерии формирования территориальных органов местной администрации устанавливаются региональным законом. Обязательный критерий – пешеходная доступность.
Если в рамках перехода к одноуровневой системе муниципальный или городской округ образован в границах нескольких поселений, в административных центрах таких поселений должны быть созданы территориальные органы местной администрации.
Должностные лица местного самоуправления
Закреплен единый срок полномочий для лиц, замещающих муниципальные должности, – 5 лет.
Кандидатов на должность главы муниципального образования представительному органу может предложить не только конкурсная комиссия, но и глава региона. Именно в таком порядке избирается глава городского округа – административного центра региона.
По старому ФЗ глава муниципального образования становился либо главой местной администрации, либо председателем представительного органа муниципалитета.
По новому ФЗ:
- глава не может одновременно быть председателем представительного органа;
- глава, выбранный депутатами из своего состава, перестает быть депутатом;
- глава может совмещать свою должность с должностью главы местной администрации, если это предусматривает региональный закон и устав муниципалитета.
Первые два ограничения не применяются до истечения срока полномочий представительных органов, избранных до 1 января 2027 года.
Полномочия органов местного самоуправления
До 1 января 2027 года решение вопросов местного значения продолжает регулироваться старым ФЗ.
С 1 января 2027 года вступят в силу нормы нового закона, которые предусматривают:
- исключительные полномочия муниципалитета, которые нельзя передать субъекту РФ. К ним относятся издание правовых актов, утверждение бюджета, установление налогов и т.д.;
- полномочия, которые регион может забрать себе. Они касаются, например, организации ЖКХ, образования, жилищного и земельного контроля;
- полномочия, которые регион может передать муниципалитету. В их число включили, в частности, дорожную деятельность и безопасность дорожного движения, организацию сбора отходов, гражданскую оборону. Перераспределение не является наделением муниципалитета отдельными госполномочиями (это отдельная процедура).
Закреплены детальные требования к региональным законам о перераспределении полномочий (эти требования также вступают в силу с 1 января 2027 года).
Участие граждан в местном самоуправлении
В новый закон не вошли некоторые формы участия, в частности голосование по отзыву депутата и правотворческая инициатива.
Есть ряд процедурных изменений: повышение возрастного ценза с 16 до 18 лет для членов инициативной группы, уточнение правовых актов, которыми должны регулироваться те или иные формы участия, и др.
Обновление региональных и муниципальных НПА
До 1 января 2027 года субъекты РФ и муниципалитеты должны обновить нормативную базу, чтобы она соответствовала новому закону. До этого времени она применяется в части, не противоречащей закону.
Документ: Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ