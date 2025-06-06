Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей

В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка клиенты активно открывают сберегательные продукты ВТБ в отделениях Почта Банка. По итогам апреля они оформили 12,9 тыс. вкладов на общую сумму 7,2 млрд рублей, что на 60% больше аналогичных показателей марта. Средняя сумма вклада составила 575 тыс. рублей. Больше всего депозитов открыли жители Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы.

«Интеграция с ВТБ открывает для клиентов Почта Банка новые возможности. Мы видим, что они ценят не только ставки, но и удобство сервиса: возможность открыть вклад онлайн или в ближайшем отделении, даже в самых отдаленных уголках страны. Уверен, что дальнейшие шаги по интеграции двух банков сделают обслуживание доступнее для клиентов Почта Банка», – отметил Дмитрий Володин, руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ.

Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в середине февраля 2025 года. Уже сегодня клиенты Почта Банка могут воспользоваться преимуществами, которые предлагает ВТБ, включая кешбэк рублями по программе лояльности, подключение семейного банка, автокредитование и ипотека, перевод пенсии или зарплаты в ВТБ.

В Иркутской области продукты ВТБ уже доступны в семи клиентских центрах Почта Банка и в 17 почтовых отделениях. Процесс интеграции завершится к середине следующего года и затронет 52 точки банка в отделениях Почты России. В конце года продукты банка можно будет оформить у сотрудников 350 отделений в Иркутской области.