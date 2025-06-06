Ситуация сдвинулась с мёртвой точки. КСпоручил разработать режим использования сельхозземель в Прибайкальском нацпарке

Конституционный суд РФ (КС РФ) поручил Минприроды России разработать режим использования сельхозземель, 40 лет назад включенных в состав Прибайкальского национального парка без их изъятия из хозяйственной эксплуатации. Речь идет о 112 тысяч гектар. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на решение КС РФ. Решение затронет интересы местных жителей, предпринимателей и туристическую отрасль, уверены эксперты. Однако они обращают внимание, что, хотя ситуация сдвинулась с мертвой точки, многие вопросы остаются открытыми. Окончательные изменения зависят от действий Минприроды и дальнейшего законодательного регулирования.

«Решение Конституционного суда РФ затронет и туристическую отрасль»

Марина Григорьева, председатель комитета ТПП ВС по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, отметила, что решение важно не только для сельхозпроизводителей, но и для сельского туризма.

– Это решение в первую очередь важно для сельхозтоваропроизводителей. Но сейчас активно развивается и сельский туризм. Кроме того, в законе о гостевых домах сказано, что они могут располагаться не только в границах населенных пунктов, но и на землях сельскохозяйственного назначения, если есть такой разрешенный вид использования. Так что решение Конституционного суда РФ так или иначе затронет и туристическую отрасль. Однако пока не выйдут нормативно-правовые акты, о которых сказано в резолютивной части решения Конституционного суда, сложно говорить о том, что изменится, кто будет вправе распоряжаться этими сельхозземлями и как именно, какие там сохранятся ограничения. Пока можно считать, что ситуация сдвинулась с места. Но раз суд постановил подготовить такие поправки, то теперь надзорные органы будут контролировать, чтобы это было исполнено», – подчеркнула Марина Григорьева.

«Ответа на главный вопрос – чья земля – нет»

Юлия Саенко, судебный юрист, доцент кафедры юриспруденции Сибирского государственного университета геосистем и технологий, обратила внимание на отсутствие прямого ответа Конституционного суда о праве собственности на земли.

– Постановление Конституционного суда о землях Прибайкальского нацпарка не дает однозначного ответа на главный вопрос – чья земля? – говорит Юлия Саенко. Она отмечает, что сегодня прокуратура массово оспаривает права частных собственников в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах Иркутской области. Это уже привело к изъятию без компенсации, по ее данным, около 3,78 млн кв. м земель, в том числе пастбищ, сенокосов и участков под личное подсобное хозяйство.

– Такое же дело, но по Тункинскому нацпарку (Бурятия), КС уже рассматривал в 2015 году и определил, что «оспариваемыми нормами не затрагивается право частных собственников земельных участков по их отчуждению» (иными словами, включение земель в нацпарк не означает, что собственники теряют на них право собственности, право распоряжаться ими и вести на них хозяйственную деятельность, – ред.). Этого оказалось достаточно, чтобы оставить в покое частные землевладения Тункинского района. Однако, несмотря на такое четкое разъяснение в отношении разграничения режимов земель «включенных в состав» и «предоставленных в пользование» нацпаркам, в Иркутской области органы прокуратуры придерживались политики, что выводы суда по Тункинскому нацпарку неприменимы к Прибайкальскому. Собственно, это и вынудило правительство Иркутской области выйти с отдельным запросом в КС.

«Прорыв, но далеко не панацея»

Сергей Тен, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, руководитель МРГ «Байкал», назвал решение Конституционного суда прорывом, но подчеркнул, что оно лишь часть решения проблемы. Он указал на необходимость баланса между правами граждан и охраной природы.

– Решение Конституционного Суда – хоть и прорыв, но далеко не панацея, а лишь малая часть в деле правового регулирования на Байкальской природной территории. Для нас данное постановление – еще одно доказательство выверенной позиции по поправкам в закон «Об охране озера Байкал», которые мы с группой депутатов и сенаторов готовимся принимать во втором и третьем чтениях в ближайшее время. Законопроект решает широкий круг проблем по строительству селезащитных и очистных сооружений, защите лесов и населенных пунктов от пожаров, установление границ населенных пунктов и восстановления конституционных прав граждан», – отметил Сергей Тен.

Он подчеркнул, что необходимо прийти к балансу между комфортной жизнью человека и сохранением экосистемы Байкала: «В решении Конституционного суда РФ четко сказано: «Незавершенность законодательного регулирования правового режима хозяйственной эксплуатации сельскохозяйственных земель в Прибайкальском национальном парке имеет характер конституционно значимого пробела…».