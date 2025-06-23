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Путин назвал пять факторов структурной трансформации российской экономики

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стратегическая цель властей заключается в активном и последовательном изменении структуры отечественной экономики. Он подчеркнул, что, несмотря на уже проделанную работу, необходимо продолжать двигаться вперед, особенно учитывая значительные изменения в мире. Путин отметил, что трансформация экономики должна следовать по пяти направлениям, передаёт газета "Ведомости".

1. Изменение структуры занятости и потребления

Президент Путин подчеркнул важность перехода к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда. Рост оплаты труда должен быть основан не на том, что предприниматели вынуждены поднимать ее из-за дефицита рабочей силы, а на повышении производительности труда, подчеркнул Путин. Президент обратил внимание, что в России растет занятость в высокотехнологичных отраслях экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности, информационных технологиях, туризме. А в обеспечивающих отраслях, например в торговле, госуправлении и финансах, занятость, напротив, объективно и обоснованно сокращается, добавил он. Это является позитивной тенденцией, отметил Путин.

2. Новое качество инвестиционного климата

Минимизация издержек бизнеса и формирование устойчивой экономической базы являются ключевыми для улучшения инвестиционного климата. Изменение инвестклимата означает кардинальную минимизацию издержек бизнеса по всем направлениям – от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, отметил президент.

«Ориентир для национальной модели – чтобы Россия к 2030 г. была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик, стала примером для наших друзей, для наших партнеров в рамках БРИКС», – указал президент.

3. Развитие технологий

«Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание – это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее», – подчеркнул президент. Это требует увеличения инвестиций в исследования и разработки до 2% ВВП. Правительство будет контролировать внедрение новых технологий и развивать цифровые платформы, конкурирующие с международными гигантами.

4. Новое качество внешней торговли

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Диверсификация экспорта и развитие отношений с партнёрами помогут увеличить ненефтегазовые поставки. Россия будет стимулировать формирование новых производственных цепочек и перенос передовых технологий в страну. По словам президента, власти будут поддерживать инициативы «иностранных друзей, у которых используются российские технологические платформы, а значит, наши машиностроители получат дополнительный спрос». В ближайшие годы в странах СНГ, включая Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, а также в Турции и Вьетнаме, ряде других стран будут реализованы крупные проекты в энергетике, в том числе атомной, в добывающей и обрабатывающей промышленности.

5. Модернизация оборонно-промышленного комплекса (ОПК)

Кардинальные изменения в ОПК предполагают технологизацию всех этапов производства и наладку выпуска продукции двойного назначения. Важно повысить экономическую эффективность и сократить сроки производства, интегрируя гражданские инновации в оборонный сектор. По мнению президента, важно добиться сопряжения ОПК с гражданским сектором – наладить выпуск продукции двойного назначения. «Могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте», – указал президент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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