Количество ресторанов в Иркутской области растет, несмотря на снижение их числа по стране

Необычную тенденцию зафиксировали в Иркутской области: здесь растет число ресторанов, несмотря на то, что их количество в целом по стране снижается. Особенность отмечают как власти, так и бизнес. Подробности узнал SIA.RU.

«Мы с гордостью можем сказать, что, если смотреть по стране, то количество ресторанов уменьшается – есть объективные причины. В Иркутской же области идет рост ресторанного бизнеса, создаются новые заведения», – рассказала во время пресс-конференции руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

Сейчас в Приангарье насчитывается свыше 3 тысяч ресторанов, в более чем 200 из них представлены блюда локальной кухни. На фоне конкуренции в существующих и новых заведениях повышается качества сервиса, демонстрируются современные и уникальные кулинарные возможности, появляются разнообразные меню.

Рост ресторанов подтвердил и руководитель Ассоциации ресторанного бизнеса Иркутской области Сергей Смолянинов. «Я тоже наблюдаю [такую тенденцию] в различных категориях ресторанного сектора. В том числе вижу, что в Приангарье приходят игроки из других регионов. Например, в этом году заходит Novikov Group – это тоже очень показательно», – отметил он.

По информации спикера, представители бизнеса видят Иркутскую область туристическим регионом, наблюдают увеличение потока гостей, что и влияет на развитие индустрии общепита. Аналогичная ситуация и на других туристически привлекательных территориях.